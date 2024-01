‘Canchita’ Gonzales dejaría club de Arabia Saudita para volver Universitario y reemplazar a Piero Quispe

‘Canchita’ Gonzales dejará club de Arabia Saudita para volver Universitario y reemplazar a Piero Quispe

Universitario de Deportes aún no da por cerradas sus contrataciones para la temporada 2024, donde no solo disputará la Liga 1 sino también la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Fabián Bustos continúa entrenando arduamente en las instalaciones de Campo Mar con miras a lo que serán los amistosos previo al inicio del torneo local.

Si bien la base del plantel con el que el cuadro ‘crema’ logró salir campeón nacional se ha mantenido, la ausencia de un jugador clave en el once titular se ha hecho sentir. Y es que con la salida de Piero Quispe, el mediocampo de la ‘U’ ha perdido movilidad y marca, algo que quedó en evidencia en el choque ante César Vallejo por la ‘Noche Poeta’ y estaría generando preocupación en la interna del club.

Es por esto que, desde Ate no se quedaron de brazos cruzados y empezaron a buscar opciones que puedan reemplazar al futbolista de 22 años, que semanas atrás fue presentado de manera oficial como flamante refuerzo de Pumas de la Liga MX.

El jugador en el que estarían más interesados sería Christofer Gonzáles, que según se pudo conocer, esta semana tendría definido su futuro. Cabe resaltar que, esta sería la única propuesta que tendría ‘Canchita’ en el torneo local, pues desde La Florida no habría habido acercamiento alguno por el momento.

Recordemos que en 2012 el volante hizo su estreno en Universitario de la mano de José Guillermo del Solar. Sus destacadas actuaciones le valieron para que pueda emigrar y fichar por Colo Colo de Chile. En tres campañas, tuvo la oportunidad de disputar un total de 102 partidos, en los que anotó 17 goles y brindó 11 asistencias. De llegar a concretarse, este sería el anuncio más importante de la institución en el año de su centenario.

Christofer Gonzáles jugó por última vez en Universitario en 2015 - Crédito: difusión

La vez que reafirmó su hinchaje por Universitario

Es importante mencionar que Universitario es el equipo donde Christofer Gonzáles debutó como futbolista profesional, disputando cuatro temporadas y obteniendo dos títulos de suma importancia en su carrera: uno nacional (2013) y otro en la Libertadores Sub 20 (2011).

Años más tarde, tomó la decisión de fichar por Sporting Cristal, club que le abrió las puertas y lo recibió de la mejor manera. Sin embargo, fue en 2020 que dejó en claro que pese a vestir los colores del elenco ‘rimense’, siempre será hincha del conjunto estudiantil.

“En algún momento he tenido pensado poder volver a Universitario. Todos saben que es el equipo al cual yo le agradezco mucho, es el equipo de donde yo salí y son hincha también”, reveló durante una entrevista con el periodista Michael Succar para Movistar Deportes.

Asimismo, señaló que nunca publicó nada relacionado a su hinchaje por respeto a su centro de labores. “Siempre le he dicho, nunca lo he ocultado ni nada, pero siempre he tenido cuidado con publicar cosas por el respeto que le tengo al club donde estoy, que es Sporting Cristal”.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Al Adalah?

Una de las trabas que tendría Universitario para reforzarse con Christofer Gonzáles sería que el jugador tiene contrato con Al Adalah de la Liga de Arabia Saudita por las próximas dos temporadas, precisamente hasta mediados de 2025. No obstante, es muy probable que pueda llegar a un acuerdo con el club árabe para desvincularse y así facilitar su llegada a Ate.