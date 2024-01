Asesor del Papa, enviado al Perú a investigar abusos del Sodalicio, plantea que la Iglesia permita matrimonio en curas: “Algunos tienen relaciones en secreto”

El arzobispo Charles Scicluna, alto funcionario del Vaticano y asesor del Papa Francisco, deslizó este domingo que la Iglesia Católica debería “pensar seriamente” en permitir que los sacerdotes se casen, pese a que el pontífice ha descartado cualquier posibilidad de cambiar la regla bajo su mandato.

Integrante del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y experto en delitos de abusos, Scicluna fue parte de una misión especial enviada por la Santa Sede al Perú, en julio del año pasado, para investigar, escuchar y presentar un informe sobre el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), la agrupación católica acusada desde hace varios años de cometer abusos sistemáticos.

“Si dependiera de mí, revisaría el requisito de que los sacerdotes sean célibes. Fue opcional durante el primer milenio de la existencia de la Iglesia y debería ser opcional nuevamente. La experiencia me ha demostrado que es algo en lo que debemos pensar seriamente y tomar decisiones al respecto”, señaló al Times of Malta, la jurisdicción que dirige. La entrevista fue realizada en maltés, aunque el diario ha ofrecido una traducción al inglés.

“Esta es probablemente la primera vez que lo digo públicamente y a algunas personas les parecerá herético [...] ¿Por qué deberíamos perder a un joven que habría sido un buen sacerdote solo porque quería casarse? [...] Algunos lidian con esto teniendo relaciones sentimentales en secreto”, siguió. De acuerdo con sus declaraciones, el tema ya ha sido tocado abiertamente en el Vaticano.

El Papa Francisco, acompañado por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, en octubre de 2022. Andreas Solaro/Pool vía REUTERS

Scicluna y el sacerdote español Jordi Bertomeu arribaron a la capital peruana cinco años después de hacer la misma diligencia en Chile, donde siguieron los abusos sexuales cometidos por el clero de ese país durante décadas. Al igual que en Lima, se reunieron con sobreviviente de abusos, comunidades católicas, sacerdotes y religiosos.

En 2018, durante su llegada a Chile, el Papa Francisco defendió públicamente al obispo Juan Barros, acusado de encubrir una serie de abusos a menores por parte del sacerdote Fernando Karadima, condenado por la misma Iglesia. El pontífice se retractó y, después de leer el informe de su asesor, pidió perdón a las víctimas.

De igual modo, convocó a 34 obispos chilenos que acabarían dimitiendo en bloque al reconocer que “graves errores y omisiones”.

“Una realidad global”

El voto que obliga a los sacerdotes a permanecer castos no es un dogma de fe —algo que no puede ser modificado—, sino un reglamento de la Iglesia. “Es una regla de vida que yo aprecio mucho [...] No siendo un dogma de fe, siempre tenemos la puerta abierta para cambiarlo. En este momento, sin embargo, no lo tenemos pensado”, reconoció Francisco en 2019 en una conversación con periodistas.

Charles Scicluna lee un folleto titulado "Un nuevo comienzo", durante un encuentro con sacerdotes dentro de una iglesia en Osorno

Las recientes declaraciones de su consejero han vuelto a revivir el tema. “Esta es una realidad global, no solo sucede en Malta. Sabemos que hay sacerdotes alrededor del mundo que también tienen hijos y creo que hay algunos en Malta que también podrían tenerlos”, resaltó Scicluna.

Originalmente, los primeros sacerdotes católicos no necesitaban ser célibes. La preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI. A partir de los dos concilios de Letrán —el primero, en 1123; el segundo, en 1139—, quedó decretado que clérigos no podrían casarse o relacionarse con concubinas.

Si en 2019, Francisco descartó cualquier posibilidad de cambiar la regla bajo su pontificado ―por lo tanto, un futuro Papa podría cambiarla―, cuando años después, en una entrevista con Infobae, señaló que el celibato “no es eterno, como la ordenación sacerdotal”, sino una “disciplina” que podría revisarse.

Reuters contactó con un portavoz del Vaticano tras la entrevista de Scicluna, aunque no obtuvo comentarios.

Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana

Investigación contra Sodalicio

El mayor escándalo de abusos en la Iglesia Católica peruana fue revelado en 2015 por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes publicaron el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, que recoge los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos por integrantes del Sodalicio.

Ugaz y Salinas, que incluso han llegado a reunirse con el pontífice, han denunciado repetidas veces que son víctimas de seguimiento, acoso y repetidas denuncias judiciales en represalia por haber denunciado este caso. En enero de 2018, el Vaticano anunció la intervención de esta agrupación, un mes después de que la Fiscalía solicitara prisión preventiva para varios miembros y exmiembros, entre ellos su fundador, Luis Figari.

Durante su visita al Perú, Scicluna y Bertomeu conversaron con al menos una veintena de personas, incluido los autores de la investigación, sobrevivientes y comuneros que han denunciado el despojo de sus territorios por parte de empresas vinculadas al SCV.

Lo que pide la mayoría es el cierre definitivo de esta organización. Según El Comercio, ese informe final, que debe llegar a las manos de Francisco, ya estaría listo.