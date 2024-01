¿Cuáles son las funciones que desempeña un bibliotecólogo?

El trabajo de un bibliotecólogo no solo se limita a la búsqueda y entrega de libros a los usuarios. (Andina)

Es inevitable contemplar la Biblioteca Nacional del Perú cada vez que transitamos en un autobús o vehículo particular por las avenidas Abancay o Javier Prado. Su imponente construcción nos invita a pensar que los libros, nuestro valioso legado cultural, están en un lugar seguro y que solo un incendio, como el que ocurrió en 1943, podría destruir emblemáticos ejemplares de distintos campos del conocimiento.

Te puede interesar: ¿Dónde están los leones robados a Perú durante la Guerra del Pacífico?

Se dice muy a menudo que la historia nos permite conocer el pasado para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. A este concepto podríamos agregar que esta ciencia social nos sirve para tomar buenas decisiones hoy y evitar cometer los errores del ayer. Por ello, se han instaurado medidas preventivas para evitar siniestros en las bibliotecas. Además, el personal que trabaja en estos recintos culturales saben qué hacer ante una emergencia. Desde el personal de limpieza hasta la jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), saben que los libros son invaluables y deben ser conservados para que las nuevas generaciones se culturicen y logren desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo.

Los bibliotecólogos también son conscientes de la relevancia de los libros en una sociedad y del impacto que puede tener un solo ejemplar en la vida de las personas. Seguramente has entablado conversaciones con estos profesionales, quienes se formaron durante 5 años no solo para resolver las dudas de los usuarios tras un mostrador y entregar libros; su labor va más allá y, generalmente, no es apreciada por las personas que ingresan a una biblioteca pública o privada en busca de conocimiento.

Las personas que han estudiado en universidades o institutos han tenido el privilegio de ingresar a una biblioteca. (Andina)

Habiendo comentado ello, es pertinente dar a conocer las funciones de los bibliotecólogos en el Perú, quienes desempeñan una labor digna de admirar, pero que muchas veces lo hacen en silencio y solos.

¿Cuáles son las funciones que desempeña un bibliotecólogo?

Las personas que han estudiado en universidades o institutos han tenido el privilegio de ingresar a una biblioteca, donde los trabajadores se encuentran tras un mostrador atendiendo a personas de distintas edades. En caso de no haber tenido oportunidad de seguir estudios superiores, vivir esta experiencia cultural es posible con solo visitar la Biblioteca Nacional del Perú, cuyas sedes están en San Borja y el Cercado de Lima. Precisamente en estos lugares se pueden conocer algunas de las funciones que desempeñan estos profesionales.

Te puede interesar: La Tinka: video de la jugada ganadora y resultado del sorteo del domingo 31 de diciembre de 2023

Respecto a la labor de un bibliotecólogo, es preciso mencionar que su trabajo no solo se limita a la búsqueda y entrega de libros a los usuarios. En diálogo con la agencia Andina, la directora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Elizabeth Huisa Vería, dio declaraciones sobre este tema en cuestión.

“El bibliotecólogo tiene como función conservar la información en diferentes soportes; la administra y gestiona para que instituciones públicas o privadas mejoren su desempeño”, sostuvo al medio local.

En pleno apogeo de las TICs, los procesos para solicitar un libro se han optimizado. (Andina)

En pleno apogeo de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (TICs), los procesos para solicitar un libro se han optimizado, generando bienestar tanto al bibliotecólogo como al usuario; este último encuentra el libro que busca con solo escribir en la plataforma de la biblioteca el título del ejemplar, autor u otra descripción que ha sido registrada previamente en el sistema. Pero ¿quién ingresó los libros al sistema? El bibliotecólogo.

Te puede interesar: Examen de la San Antonio Abad del Cusco: fecha, requisitos, vacantes y lo que debes saber para postular

Sobre esta función poco conocida por los usuarios, David Coloma, bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú, ahondó más en el tema ante las cámaras de la agencia Andina. “Es el que organiza la información pertinente y puntual para que el usuario pueda ubicar el tema que requiere. Soy bibliotecólogo y mi labor es revisar el material, sacar los puntos importantes con la finalidad de transcribirlos en la base de datos. Ahí coloco autor, título, materia y la descripción física del material. Una vez leído el material, se clasifica, cataloga y se asigna sus códigos correspondientes con la finalidad de que nuevamente pasen a la otra área para ponerlo a disposición del usuario”, señaló.

Los códigos de los libros pueden aparecer escritos en una de sus hojas o en el lomo; en esta última parte se pega un papel con un código que permite a los bibliotecólogos buscar rápidamente un libro en el estante. Los papeles pegados en los ejemplares también permiten ordenar una colección variada. Cabe precisar que los códigos y letras tienen significados; por ejemplo, pueden representar el área del conocimiento, el subtema o el año de publicación del material. Esta información es importante saberla, ya que a veces nos tocará devolver el libro al lugar indicado.

Por otro lado, los bibliotecólogos no solo pueden trabajar en universidades públicas y privadas o en la Biblioteca Nacional del Perú; su espectro laboral es más amplio e incluye bibliotecas escolares, corporativas y centros de documentación. En estos campos de acción, hay archivos digitales; por lo tanto, el profesional debe manejar las herramientas digitales con destreza.

Se dice muy a menudo que los bibliotecólogos tienen vocación de servicio. (Andina)

Otro campo poco conocido de los bibliotecólogos es su especialización en temas de protección del patrimonio y la gestión cultural. Más allá de las funciones que pueda desempeñar este profesional, es importante destacar su vocación de servicio. A propósito de ello, Gladys Lizana Salvatierra, bibliotecaria de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú, destacó esta cualidad en una entrevista que fue publicada en el canal de YouTube de la BNP. “Ser bibliotecaria es tener vocación de servicio y trabajar de la mano con las comunidades, es un privilegio y una responsabilidad; tenemos que crear valor público y hacer que las comunidades encuentren oportunidades de desarrollo”, expresó.

Como complemento a las funciones de un bibliotecólogo, es pertinente dar a conocer cuál es el perfil de egreso de las dos únicas universidades del Perú que forman profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Perfil de egreso de un bibliotecólogo de la PUCP

Según la información que se encuentra en la página web de esta casa de estudios, el egresado de la Especialidad de Ciencias de la Información tiene las siguientes capacidades:

1. Administra unidades, servicios y sistemas de información, así como sistemas de gestión del conocimiento.

2. Aplica la tecnología al diseño y a la gestión de espacios de información.

3. Diseña e implementa servicios y productos de información con valor agregado, según las necesidades e intereses de las organizaciones y de los usuarios.

4. Planifica y conduce actividades para promover el acceso a la información, el conocimiento y la cultura, así como programas de formación de habilidades informacionales en organizaciones, comunidades y ciudadanos.

5. Organiza la información siguiendo estándares internacionales y especificaciones técnicas que posibiliten su intercambio con otras organizaciones, y la pone a disposición de los usuarios.

6. Formula y ejecuta políticas que garanticen el adecuado almacenamiento, conservación y preservación de la información.

7. Comprende la dinámica de la producción académico-científica y aplica mecanismos para su evaluación.

8. Investiga en el campo de las Ciencias de la Información y comunica los resultados.

9. Transforma una idea en un proyecto relacionado con productos y servicios de información desde una perspectiva innovadora.

San Marcos y la PUCP son las únicas universidades que tienen esta carrera. (Composición Infobae: Andina)

Perfil de egreso de un bibliotecólogo de la UNMSM

En tanto, en el portal web de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se lee que “el egresado de la Escuela de Bibliotecología y CC.II. puede desarrollarse gestionando diferentes tipos de información”. En otro apartado se señalan las cualidades de los profesionales. Estas son:

1. Identifica y satisface las necesidades de información de los usuarios potenciales y reales; promueve ―así mismo― su participación activa en la retroalimentación de los sistemas de información.

2. Conoce exhaustivamente las fuentes de información normalizada e informales, domina el tratamiento de los materiales documentales y utiliza con pertinencia los métodos, sistemas y procesos automatizados para el almacenamiento y recuperación de la información.

3. El bibliotecólogo tiene amplísimo campo de acción en las bibliotecas y centro de información de instituciones públicas y privadas; asimismo, suele brindar asesorías y capacitación en técnicas actuales aplicadas a la documentación.

Habiendo comprendido las funciones que desempeñan los bibliotecólogos, es importante destacar su rol trascendental en la sociedad. Está en manos del gobierno garantizar que esta labor la cumplan únicamente los profesionales que han estudiado la carrera de Ciencias de la Información o Bibliotecología y Ciencia de la Información. Estos profesionales son los guardianes de nuestra cultura y realizan una ardua labor para que los libros lleguen a nuestras manos.