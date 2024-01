Ethel Pozo y su emotiva despedida a su hija de 14 años: “Te voy a extrañar demasiado”

Ethel Pozo se emociona al despedir a su hija de 14 años. Instagram.

Ethel Pozo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Lima hasta que el magazine que conduce ‘América Hoy’ regrese al aire. El pasado viernes 5 de enero, la presentadora de TV protagonizó momentos muy emotivos, al separarse de unas de sus hijas.

Te puede interesar: Ethel Pozo se luce con Gisela Valcárcel luego de rumores de distanciamiento y agradece por el trabajo que obtuvo en 2023

Esta vez le toco decir adiós a su hija menor de 14 años llamada Luana, quien se ha viajado hasta Ginebra, Suiza para esquiar con un grupo de amigos y amigas del colegio. Como se recuerda, es la segunda vez que una de sus hijas se separa de Ethel Pozo para hacer un viaje largo y ausentarse por varias semanas de su hogar en Lima.

Ethel Pozo compartió este íntimo momento con sus seguidores mediante sus redes sociales, para contar todos los detalles de esta triste despedida.

“Hoy le tocó el turno a mi bebé, mi Luanita se va de viaje y la voy a extrañar demasiado. Lua, la que nos hace reír todos los días, se va a Suiza con un grupo bello de amigas, para hacer una de las cosas que más le gusta en la vida, esquiar”, detalló en un video.

Ethel Pozo se emociona al despedir a su hija de 14 años. Instagram.

Pero luego de este post, siguió publicando historias en su cuenta de Instagram y expresó lo conmovida que se sentía por la partida de su engreída. Además, compartió imágenes con su madre Gisela Valcárcel. “Sé feliz Lua, acá te esperamos”, escribió.

“A mi peque por ahora, no le gustan mucho las fotos, así que le pongo su corazón, pero el corazón más grande lo tiene ella. Te amo Lua”, escribió la conductora de América Hoy en otra foto con sus hijas en la playa.

Luego explicó que debido a que tuvo que madrugar para acompañar a su hija al aeropuerto internacional Jorge Chávez había perdido la noción del tiempo y se retiró a descansar, no sin antes enviar saludos a sus fans y aconsejarles de valorar a su familia porque para ella es lo más importante de su vida.

Ethel Pozo y Gisela Valcárcel se despidieron de la hija menor de la familia, Luana. Instagram.

Ethel Pozo se luce con Gisela Valcárcel luego de rumores de distanciamiento

Ethel Pozo dedicó un emotivo mensaje a su familia al cerrar el año 2023, en particular a su madre, la también reconocida presentadora de televisión Gisela Valcárcel, a través de una publicación en Instagram.

Te puede interesar: Tomás, hijo de Pedro Suárez Vértiz, comparte video inédito con su padre: “Las manos chocarán”

Luego de algunas especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre madre e hija, Pozo ha compartido fotografías con la popular ‘Señito’ y ha manifestado su gratitud por el apoyo familiar recibido, sobre todo tras sufrir el robo a su domicilio a principios del año pasado.

“Soy una bendecida porque tengo una familia maravillosa que arrancó con mi abuelita Techi, siguió con mi mami preciosa Gisela. Por mi lado, intento día a día ser una excelente madre para Dome y Lua y por supuesto amar y compartir la vida con mi esposito”, escribió el pasado 31 de diciembre.

Te puede interesar: Magaly Medina luce su esbelta figura con un vestido transparente a sus 60 años: “me siento orgullosa”

La cuñada de Michelle Alexander agradeció por su participación en programas como ‘América Hoy’ y ‘Mi Mamá Cocina Mejor que la Tuya’, producidos por GV Producciones, propiedad de su madre Gisela Valcárcel; así como en la novela ‘Maricucha’.

Pozo consideró que luego del desafortunado suceso que impactó su seguridad personal, se enfocó en su carrera y recibió muchas oportunidades de trabajo.

“Me robaron ‘todo’ lo material, pero no me robaron lo realmente importante, lo esencial, las ganas, el entusiasmo, la salud, el amor, ni a mi familia. Las ganas que me impulsan a volver a comenzar, a decir ¡Sí puedo! Aunque algunas veces me digan que no, yo pienso que todo es posible. Si se trabaja duro y uno se esfuerza. Es así como abracé a mi tribu y Dios me mandó luego muchísimo trabajo”, indicó.