Alex Contreras “no llega a marzo” como ministro de Economía, asegura Carlos Anderson

Alex Contreras No Llega A Marzo, Según Carlos Anderson | RPP

El congresista no agrupado Carlos Anderson consideró que el ministro de Economía, Alex Contreras, dejará el cargo, como máximo, en marzo de este año. Ello luego de que el titular del MEF filtrara a la prensa su supuesta renuncia para retroceder horas después, tras una reunión con la presidenta Dina Boluarte.

En entrevista con RPP Noticias, Anderson recordó que hay una moción de interpelación en trámite en el Congreso contra Contreras, pero no cree que este poder del Estado vaya a remover al ministro por un aparente pacto con el Gobierno.

“Las firmas las conseguí básicamente en las bancadas que no son Fuerza Popular, ellos tienen una visión soporte de apoyo a Boluarte, ni APP ni Renovación Popular ni Avanza País. Cuando yo escucho las críticas de uno de ellos de ‘que el ministro...’, yo les digo: ‘¿Y tu firma? ¿Dónde está tu firma? Porque yo la he estado buscado’. Entonces también acudí a personas del otro lado del espectro político —no Perú Libre porque ellos son parte del nuevo establishment—”, indicó.

“Disidentes, como los no agrupados —que dentro de todo yo discrepo de sus puntos de vista, pero son coherentes con su punto de vista— ellos sí han firmado. Y justo tenemos las 20 firmas para la interpelación. Pero yo estoy seguro de que no llegamos a marzo, que el ministro no llega a marzo. Te apuesto”, agregó Anderson.

El congresista Carlos Anderson también sostiene que la mandataria estaría buscando reemplazo para Alex Contreras, quien se caracterizó por negar en un inicio la recesión y dar cifras que no respondían a la realidad. Dijo que prueba de ello es la reunión que la jefa de Estado mantuvo con los exministros de Economía Luis Carranza y José Arista.

Boluarte se reunió con los exministros de Economía el 3 de enero del 2024 (Infobae/La República)

“Desde el punto de vista reputacional, quiero ser enfático, el señor Contreras ya fue. ¿Cómo sales tú a hablar con los empresarios que estaban felices que te hubieras ido? (Decían) ‘Por fin se fue el incompetente’ o cosas por el estilo) Porque él sabe, seguro lee las cosas también. Ahí un tema de credibilidad y confianza, y no las va a dar. Ya perdió credibilidad. Sus propias afirmaciones de que él mismo soltó que iba a renunciar”, aseveró el parlamentario.

¿Qué dijo Alex Contreras sobre su renuncia?

“Te doy una primicia off the record: estoy presentando mi renuncia en este momento. Petroperú y falta de transparencia en algunas decisiones. Ayer fue un CdM (Consejo de Ministros) complicado”, fue el mensaje que le envió el ministro Alex Contreras a La República.

Tras la instalación de una mesa de trabajo, medios de comunicación le consultaron a Contreras sobre este mensaje; sin embargo, el aún ministro de Economía evadió la pregunta e insistió en que no dimitió.

Ministro Alex Contreras se mostró esquivo a la pregunta si presentó o no su carta de renuncia. TV Perú

“No hubo ninguna renuncia, digamos, formal. En estos cargos de ministro de Economía, uno siempre está sujeto a evaluación permanente diaria, y en ese sentido el tema la renuncia y los pedidos de renuncia es bastante común (...) Por la naturaleza del cargo, y eso siempre se dice, uno tiene la renuncia desde el primer día que está ejerciendo la función como ministro, porque es un cargo de confianza. Y en esa línea nosotros hemos tenido una conversación importante, y lo que he dicho ayer, yo me ratifico, vamos a seguir trabajando, y al final la presidenta y el premier tiene la potestad de tomar la decisión que corresponda”, señaló.

En relación a la reunión de la presidenta Dina Boluarte con los exministros de Economía Luis Carranza y José Arista, Alex Contreras se limitó a decir que la jefa de Estado “tiene derecho a reunirse con quien estime conveniente”.