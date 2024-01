Congresista Rosselli Amuruz pasó año nuevo junto a Paul García en Nueva York tras ser blindada por Ética

Rosselli Amuruz y Paul Oviedo se fotografiaron en Nueva York durante celebraciones de año nuevo. Composición Infobae/Expreso

La parlamentaria Rosselli Amuruz es nuevamente objeto de críticas, luego de que se revelara que habría realizado un nuevo viaje en compañía de su cuestionado compañero y excongresista Paul García Oviedo con motivo de las fiestas de Año Nuevo. Como se sabe, la legisladora fue incluso llevada ante la comisión de Ética del Congreso por la cercanía de varios funcionarios de despachos a su cargo con el exlegislador del Callao.

Pese a negar en varias oportunidades su nexo con Paul García, la congresista de la bancada de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, posó alegremente en sus redes sociales en el mismo espacio que el exfuncionario. Tanto Amuruz como García Oviedo compartieron imágenes de su viaje a Nueva York en Estados Unidos; y, si bien no se los veía juntos, ambos se encontraban en el mismo lugar y con el mismo fondo.

El medio Expreso advirtió la similitud de los espacios en una publicación revelada este martes 2 de enero, en la que afirmaron que “todo indica que viajaron juntos”. En una situación normal, no debería haber problema alguno en que la congresista viaje con quien sea de su agrado; sin embargo, en este caso, su cercanía con García Oviedo le acarrearía más problemas.

Congresista Amuruz y su cercano "amigo" Paul García Oviedo en Nueva York. Expreso.

El blindaje a Rosselli Amuruz pese a cercanía con Paul Oviedo

Como se sabe, tras la fiesta de cumpleaños de Paul García Oviedo a inicios de noviembre de este año, una serie de críticas se acrecentaron al advertirse que la misma vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, contaba con una serie de personajes cercanos al excongresista al que se le relacionaba en los despachos a su cargo. El escándalo alcanzó tal magnitud que terminó por ser llevado ante la Comisión de Ética.

La negativa de Amuruz a aceptar cualquier relación con Oviedo era crucial en dicha oportunidad; pues de corroborarse cualquier vínculo sentimental, la legisladora estaría incurriendo no solo en actos de nepotismo; sino también tráfico de influencias. No obstante, para la comisión de Ética, presidida por su compañero de bancada, Diego Bazán, los constantes viajes juntos al extranjero en semana de representación y la cercanía en fotos y videos no fueron suficientes para acreditar una relación.

Como consecuencia de ello, la comisión de Ética dispuso que las investigaciones en contra de Amuruz en dicho grupo de trabajo sean archivadas. Votando a favor de investigarla, apenas tres congresistas; frente a un total de 12 votos en contra. Y solo se encuentra investigada por el hecho más leve: haber organizado la fiesta de cumpleaños de García Oviedo. La decisión adoptada por la secretaría de Ética ha sido reconocida como un claro acto de blindaje.

Rosselli Amuruz: testimonio de la extrabajadora comprometen a la congresista|Composición Infobae Perú

La fiesta en la que estuvo Rosselli Amuruz que terminó en un asesinato

Cabe destacar que el nexo entre Rosselli Amuruz y Paul García fue inicialmente advertido luego de que una serie de videos revelaran la presencia de la tercera vicepresidenta del Congreso en la fiesta de este último; la cual terminó de manera fatal con el asesinato del comunicador Cristiam Enrique Tirado, a manos de uno de los hermanos del clan Valdivia Montoya.

Las críticas contra Amuruz también se centraron en su presencia en dicha fiesta, pese a que el Congreso se encontraba de luto por la súbita muerte del excongresista fujimorista Hernando Guerra García, quien era miembro de la mesa directiva en la que la congresista de Avanza País ejerce el cargo de tercera vicepresidenta.

Pese a que la legisladora incluso intentó negar su injerencia en la fiesta, reportes posteriores detallaron incluso que ella sí había participado incluso en la organización de la cuestionada fiesta, en la que también participaron miembros de su propio despacho.