El tierno saludo de Jefferson Farfán a Paolo Guerrero por su cumpleaños número 40

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán comparten una amistad mas allá del fútbol (Instagram).

Este lunes 1 de enero, Paolo Guerrero cumplió 40 años de vida y diversos clubes, equipos e instituciones relacionadas con el fútbol le brindaron saludos por su onomástico. Uno de los más emotivos fue Jefferson Farfán, quien le dedicó una emotiva historia en su cuenta de Instagram.

La ‘Foquita’ publicó una foto en la que se les veía a ambos compartiendo en una piscina y colocó una descripción que decía: “Feliz cumpleaños, hermano de mi alma. Te amo”.

Cabe indicar que, la relación entre ambos sobrepasa el fútbol, debido a que se conocen desde niños, cuando jugaban en las divisiones menores de Alianza Lima, y forjaron una amistad que los mantiene unidos hasta ahora. De hecho, ambos se han mostrado y dejado en claro en diversas ocasiones, que son mejores amigos.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero compartieron vestuario en la selección peruana por última vez en 2021 - Créditos: FPF.

La historia de amistad entre Paolo y Jefferson

Paolo Guerrero llegó a las divisiones menores de Alianza Lima con siete años y desde un inicio comenzó a destacar. En aquel momento, la otra gran estrella de los campeonatos inferiores peruanos, era otro chico de la categoría 1984, un tal Jefferson Farfán, que jugaba en Deportivo Municipal.

‘Jeffry’ pasó a La Victoria unos años después, cuando ambos tenían 14 años. Desde aquel momento formaron una dupla espectacular que se cansó de ganar campeonatos juveniles e incluso llegó a las categorías inferiores de la selección peruana, como el Sudamericano Sub 17 del 2001 que se llevó a cabo en Arequipa.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero jugaron juntos en las divisiones menores de Alianza Lima.

Lamentablemente, no pudieron compartir en la primera división del conjunto ‘íntimo’, pues Paolo se fue libre al Bayern Munich de Alemania. Nunca más los dos pertenecerían al mismo club, y si bien en muchas ocasiones declararon que su sueño era reeditar dicha dupla en Alianza el final de su carrera, esto no fue posible. De hecho, Farfán contó que animó varias veces a Guerrero a retornar, durante los dos años que duró su vuelta a Matute en 2021 y 2022, pero por diferentes circunstancias su regreso no llegó a materializarse.

Sin embargo, el ‘Depredador’ y la ‘Foca’ sí pudieron compartir muchos años en la selección peruana. Pues la defendieron por casi 15 años, de hecho, ambos son los dos goleadores históricos en la historia de la ‘blanquirroja’. El primero es el máximo anotador con 36 goles en 116 partidos, mientras que el segundo lo sigue con 27 conquistas en 102 cotejos.

Uno de los gestos más representativos de su amistad fue el que realizó Jefferson Farfán al convertir el primer gol en la victoria 2-0 sobre Nueva Zelanda en el repechaje para el Mundial Rusia 2018. Paolo Guerrero no pudo estar presente en aquel trascendental encuentro debido a que acababa de dar positivo en doping y sufrir una suspensión de varios meses. En su honor, y convencido de su inocencia, Jefferson Farfán mostró la camiseta de su amigo durante la celebración.

“Yo hablé la noche anterior con mi compadre y entonces, pensé que tenía que hacer un gol. Paolo me había dejado la valla bien alta”, declaró solo unos días después a El Comercio.