Paolo Guerrero cumple 40 años: nueva etapa, vigencia plena y próximos desafíos

Paolo Guerrero cumplió 40 años enfocado en seguir en actividad. - Crédito: Adidas.

La llegada del 2024 trae una grata noticia para los amantes de la selección peruana. O mejor dicho para los seguidores del buen fútbol no sólo del país, sino también de la región: los 40 años de Paolo Guerrero, el ícono máximo de la ‘blanquirroja’, cuyos goles lo han elevado a ser el máximo goleador de la historia por encimas de varias leyendas como Teófilo Cubillas, Teodoro Fernández y Claudio Pizarro.

Ni en el más optimista de los pensamientos pudo darse la instalación de Guerrero en el piso cuatro. Una vez culminadas las celebraciones de la Nochevieja, marcó con su plumón azul o con un simple movimiento de dedo en su dispositivo móvil las cuatro décadas en su almanaque personal.

Paolo Guerrero totalizó ocho goles con Liga de Quito entre LigaPro y Copa Sudamericana. - Crédito: EFE

El 1 de enero del 2024 significa un nuevo nivel para Paolo, aquel delantero que parecía que atravesaba su último sprint con pasos discretos por clubes del exterior (Avaí y Racing Club) hasta que, en el momento más inesperado, evidenció que aún traía consigo el éxito.

Resulta imposible establecer su límite. Porque cuando todos lo daban como un futbolista camino al retiro, de pronto sacó a relucir su fuste de goleador aunado a un impecable estado de forma dejando en claro que la edad es sólo un número y que lo verdaderamente importante es la capacidad contrastada. De tal manera que con goles, exhibiciones y coronaciones acalló las críticas, disipó las dudas y renació como el grande que siempre fue.

Paolo Guerrero tan sólo jugó un semestre en LDU, pero marcó huella por su aportación goleadora. - Crédito: LigaPro

Un Guerrero vigente

El ‘Depredador’ emergió en un momento clave de su carrera toda vez que fichó por Liga Deportiva Universitaria de Quito. Su contratación supuso un auténtico misterio para todas las partes involucradas, pues su pasado reciente era desalentador considerando que ostentaba una edad avanzaba y un estado físico irregular.

Más allá de esas dudas, Guerrero echó andar sus aptitudes en situaciones de rigor y por más que su cédula indicaba que estaba próximo a ser un señor de cuatro décadas, causó estragos a varios rivales. Una vez ubicado en el corazón del área, no había nada que hacer. Auténtica amenaza resolutiva.

La calidad siempre estuvo de su lado, sólo necesitaba confianza, la misma que le otorgó el entrenador Luis Zubeldía. Así pues, se transformó en una pieza gravitante del plantel. Con ocho goles, entre LigaPro y Conmebol Sudamericana, acabó como el vicegoleador de los ‘albos’ tan sólo detrás de Alexander Alvarado, quien concretó 12 anotaciones en la temporada. Vale precisar que la estadística goleadora de Paolo se firmó en poco menos de un semestre.

Lejos del retiro; nuevas experiencias

En el horizonte del veterano delantero de Perú está LDU. Siempre ha manifestado su deseo de continuar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, pues los colores han quedado guardados en su corazón. De hecho, ha trascendido que su único requerimiento para quedarse es que se confirme la renovación del entrenador Zubeldía.

Sin embargo, el tema se está dilatando muchísimo. Paolo llegó a Lima para pasar las vacaciones en familia al tiempo que recibió su cumpleaños sin saber con certeza su futuro. Desde la directiva ‘azucena’ ya no se habla mucho de la extensión laboral de Guerrero, dado que el técnico argentino está más afuera que adentro. Y ello empujaría al ‘9′ inca a buscar otros retos.

De tal manera que el 2024 se le presenta un poco nebuloso al ‘Depredador’, pues no tiene un destino fijo para seguir extendiendo su trayectoria. Refieren desde Chile que Colo Colo buscaría sus servicios como un especie de gancho para asegurar al estratega Luis Zubeldía. Semanas atrás, entretanto, surgió el interés de clubes de Brasil atraídos por su renacimiento goleador.

Por último, pero no menos importante, aparece Alianza Lima. Si bien los ‘blanquiazules’ no han presentado una propuesta formal, como el año pasado, siempre su nombre se liga a la institución por su hinchaje declarado y sus deseos de pasear su fútbol por La Victoria. Aunque la última vez que cruzaron contactos no llegaron a un acuerdo por la dejadez de una autoridad como bien manifestó en un extenso diálogo con Radio Programas del Perú. Pronto sonará el teléfono de Guerrero para decidir su próximo desafío. Por mientras, celebra sus 40 años con salud, amor y vigencia.