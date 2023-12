Multicampeón con Alianza Lima se refirió a salida de Jairo Concha y restó importancia si ficha por Universitario

El cuatro veces campeón nacional con camiseta 'blanquiazul' también expresó su deseo de que Paolo Guerrero firme con el elenco de La Victoria. (Entre Bolas)

Cuando parecía que el episodio de salidas en Alianza Lima ya había culminado, el último martes 26 de diciembre se anunció un nueva salida en tienda ‘blanquiazul’, siendo este el del volante Jairo Concha, que venía realizando la pretemporada al mando del DT colombiano Alejandro Restrepo, pero las negociaciones para la extensión de su acuerdo no llegaron a un buen puerto.

En ese sentido, uno de los futbolistas más laureados del presente siglo con la camiseta ‘íntima’ como Rinaldo Cruzado brindó su opinión sobre la partida del mediapunta bicampeón de la Liga 1 en 2021 y 2022. El ex seleccionado peruano aprobó el rendimiento global de ‘Jairoco’ en Alianza Lima y le deseó lo mejor en los siguientes pasos de su carrera.

“Cada futbolista decide y determina qué hacer. Jairo, el tiempo que estuvo en Alianza lo hizo superbién, pero a veces los futbolistas o los clubes tomamos decisiones. En ese ámbito, yo no sé o no estoy familiarizado con lo que haya podido pasar. Le deseo lo mejor para lo que venga, tanto a él como al club. Las decisiones tomadas seguro son para mejoría tanto del futbolista como de la institución”, declaró Cruzado a la prensa tras un evento organizado por Paolo De la Haza.

‘Ri’ también se refirió a un eventual traspaso de Concha Gonzáles a Universitario de Deportes, tradicional rival del cuadro de La Victoria. El actual centrocampista de Universidad San Martín minimizó la posible incorporación al campeón del fútbol peruano, indicando que las épocas son distintas y que la controversia al respecto sería de menor impacto.

“Yo creo que el fútbol ha cambiado muchísimo, y pasar de un equipo a otro ya no genera tanto tema. La verdad, si se da eso, es porque él tomó la decisión o consideró que es lo mejor. Creo que lo que dio a Alianza fue importante, pero el jugador quiere tomar otros retos y puede tomar la decisión que quiera”.

Rinaldo Cruzado, cuatro veces campeón con Alianza Lima, aprobó paso de Jairo Concha por el club - Crédito: GEC

Desea que Paolo Guerrero se retire en Alianza Lima

El cuatro veces campeón nacional con Alianza Lima (2003, 2004, 2006 y 2017) fue consultado sobre la posibilidad de que el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, se retire defendiendo la camiseta del conjunto del cual es hincha confeso. Cruzado manifestó que también es su deseo ver al ‘Depredador’ colgando las botas en Matute.

“Obviamente que me encantaría que pueda terminar su carrera en Alianza. Paolo viene demostrando hace muchos años el gran jugador que es, lo demostró ahora en Liga de Quito. Es alguien de muchos retos y la decisión que tome para su futuro espero que sea la mejor. Ojalá que sea en Alianza porque nos gustaría verlo en el club, pero pasa por una decisión personal”.

Cabe indicar que Guerrero Gonzáles finalizó su vínculo con Liga Universitaria de Quito en diciembre y no se ha confirmado la renovación del mismo, por lo que el ganador de la Copa Sudamericana y Liga Pro 2023 se encuentra en condición de agente libre a los 39 años.

Rinaldo Cruzado desea ver a Paolo Guerrero retirarse en Alianza Lima tras su exitoso paso en LDU de Quito - Crédito: difusión

Valoró buen presente de Alianza Lima

En los últimos años, Alianza Lima se volvió en el principal competidor por los campeonatos del balompié nacional, obteniendo tres trofeos de Liga 1 (2017, 2021 y 2022), además de perder las finales de 2018, 2019 y 2023. Solo se quedó fuera de las instancias definitorias en 2020, cuando peleó el descenso.

Esa competitividad fue destacada por el ex Chievo Verona, quien si bien dio importancia a los éxitos deportivos, dio mayor mérito al crecimiento que tuvo la entidad desde lo económico con cuantiosos ingresos desde 2017.

“Considero que en los últimos cinco años Alianza viene en evolución y no veo que no haya terminado bien el año, no se dio el campeonato, pero el club creció y eso es lo que más importa. Obviamente, uno quiere cerrar con el campeonato y nos quedamos con lo último, pero se vienen haciendo las cosas bien hace varios años. Lo bueno es que siguen peleando los torneos, clasificando a la Copa Libertadores y con este nuevo plantel sigan marchando las cosas como hasta ahora”.