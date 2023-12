Milett Figueroa y su gran 2023: De ‘El Gran Chef Famosos’ a la internacionalización y encontrar el amor en Marcelo Tinelli

La evolución de Milett Figuera este 2023: de pasar por 'El Gran Chef Famosos' a la internacionalización y tener un romance con Tinelli. (Foto: Composición)

Milett Figueroa arrancó el 2023 siendo parte de una nueva apuesta televisiva, nos referimos a ‘El Gran Chef Famosos’. Pese a tener un pasado lleno de escándalos, la modelo peruana fue convocada para ser parte de esta competencia gastronómica. En este reality de cocina, la actriz mostró su lado más sensible, algo que le sirvió para ganarse el corazón de los usuarios de las redes sociales.

Asimismo, en diferentes ocasiones fue relacionada con el chef Giacomo Bocchio por las interacciones que tenían dentro del programa, pero ellos siempre dejaron en claro que eran amigos. El jurado también resaltó que tenía una novia, por lo que no existía la posibilidad de que ellos inicien un romance.

“Tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Respecto a) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, manifestó sobre el tema.

El rating que alcanzó 'El Gran Chef Famosos' con la eliminación de Milett Figueroa. (Instagram)

Su internacionalización

Milett Figueroa estuvo buscando durante varios años la ansiada internacionalización de su carrera. Luego de su abrupta salida de ‘Esto es Guerra’ por sus escándalos, la modelo se dedicó a la animación de shows y a estudiar actuación, pues tenía en deseo de aparecer en diferentes series, películas, obras de teatro, etc.

Sin embargo, a pesar de que apareció en algunos largometrajes que luego fueron adquiridos por Netflix, su carrera fuera del Perú no despegaba. No fue hasta después de su participación en ‘El Gran Chef Famosos’ que la contactaron desde Argentina para que participe en ‘Bailando 2023′, un programa dirigido por el mismísimo Marcelo Tinelli.

Aunque ella fue convocada para ser la compañera de Martín Salwe, finalmente se hizo un nombre propio dentro de este reality de baile tras coquetear abiertamente con el mítico conductor argentino. Además, se separó de su pareja de baile para convertirse en una participante más.

Milett Figueroa acaparó miradas bailando 'Salomé'. Bailando 2023

Desde que participa en este reality, la popularidad de Milett Figueroa en Argentina ha crecido enormemente, por lo que ella desea quedarse en este país haciendo su carrera.

“Me encantaría quedarme. Mi visión es hacer casting hacer ficción, que es para lo que me he preparado, que es lo que me encanta y me apasiona”, expresó.

Su romance con Marcelo Tinelli

Antes de iniciar una relación de manera formal con Marcelo Tinelli, diferentes programas argentinos los empezaron a relacionar. Diferentes periodistas dijeron que el conductor de ‘Bailando 2023′ había quedado impactado con la belleza de Milett Figueroa, por lo que de inmediato la empezó a seguir a través de Instagram.

Tras conocerse cara a cara, el argentino y la modelo peruana empezaron a coquetear, esto se hizo evidente cuando ambos coincidían en el programa. Poco a poco ellos se fueron conociendo más y el presentador la empezó a invitar a diferentes eventos sociales, por lo que empezaron a llegar juntos a diferentes partes de Buenos Aires.

Cuando nadie se lo esperaba, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli anunciaron que habían decidido iniciar una relación sentimental, mostrándose cariñosos en todos los lugares públicos a los que asistían, incluso en el programa en vivo, donde no dudaban en declararse su amor pese a la diferencia de edad.