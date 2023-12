“El Gran Chef Famosos” La Revancha especial navideño: no hubo sentenciados y jugaron al amigo secreto

En el programa de este sábado 23 de diciembre, los participantes de “El Gran Chef” La revancha, tuvieron una cena especial por Navidad. Para ello, se dividieron en equipos y cada uno estaría liderado por uno de los jurados. Además, tuvieron un divertido juego del amigo secreto.

Te puede interesar: “El Gran Chef Famosos La Revancha”: Mónica Torres, Santi Lesmes y Karina Calmet quedan en sentencia

Este especial navideño estuvo conducido por Mónica Zevallos, en reemplazo de José Peláez, quien ha estado ausente por unos eventos deportivos. En esta gala, Javier Masías lideró el equipo integrado por Milene Vázquez, Renato Rossini Jr., Tilsa Lozano y Christian Ysla.

Por su parte, Giacomo Bocchio tuvo a su cargo a Mauricio Mesones, Mónica Torres, Santi Lesmes y Mayra Goñi; mientras que Nelly Rossinelli comandó el equipo de Ale Fuller, ‘Loco’ Wagner, Armando Machuca y Junior Silva.

Te puede interesar: Christian Ysla vuelve por su revancha como nuevo participante en El Gran Chef Famosos: “Feliz, me encanta este programa”

Lerner fue catalogado como el Grinch de la Navidad porque no quería trabajar en equipos. Pese a ello, cada equipo prepararía un plato es particular. El equipo de Javier realizó puré de manzana, el de Giacomo el pavo navideño y el de Nelly el arroz con champiñones y tocino.

El Gran Chef Famosos.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. juntos nuevamente

En este capítulo especial, donde estuvieron todos los participantes de esta temporada, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. fueron captados nuevamente juntos, conversando en el almacén cuando ambos tenían que estar en sus estaciones de cocina, ayudando a su equipo.

Te puede interesar: Mónica Zevallos revela su mayor temor luego de volver a la TV peruana: “No quiero desaparecer”

Como se recuerda, la pareja viene siendo vinculada sentimentalmente, tras el ampay de Magaly. Por ello, cualquier actitud que pueden tener frente a la pantalla causa intriga. Ellos estaban conversando, cuando el jurado Javier Masías lo trajo de los cabellos a Renato Rossini Jr.

En otro momento, algunos participantes buscaron conocer qué planes tendría la pareja para recibir el Año Nuevo 2024. Si bien de Renato no obtuvieron ninguna respuesta, Ale sí se refirió a estas fechas: “Aún no lo he decidido. Ya falta poco”, aseguró Fuller, aunque también dejó un mensaje señalando que no se molestaría si alguien llega a su casa.

Finalmente, Mónica Zevallos se encargó de deciles a todos los participantes que esta será una noche sin sentencia ni eliminados. Además, se vio el divertido juego del amigo secreto, reflejado en los concursantes.

“Han trabajado muy bien en equipos. La idea de hoy era compartir, así que hoy no hay sentencia, no hay calificaciones. Hoy es compartir, como debe ser”, afirmó Mónica Zevallos.

José Peláez y su mensaje navideño

Como se recuerda, el conductor de “El Gran Chef Famosos” se encuentra de viaje atendiendo unos asuntos personales, pero dejó su saludo navideño para todo el público que los sigue.

“En Navidad, uno suele pensar mucho en los regalos. Cuando pienso en los regalos, es alucinante lo que me ha regalado este programa. Siento que no ha podido haber mayor o mejor regalo que lo que este programa me da todas las noches de lunes a sábados. Esas alegrías que me dan mis compañeros, esas alegrías que me da trabajar en este equipo maravilloso y esa alegría que me da recibir el cariño del público. No hay mayor regalo que el cariño del público, que sentir que ustedes se divierten con este programa. Siempre estaré eternamente agradecido con El Gran Chef. Larga vida al Gran Chef y les deseo a todos una Feliz Navidad”, dijo Peláez.

<br/>