Ale Fuller y Mayra Goñi se reconcilian en especial navideño de ‘El Gran Chef’: ¿por qué se distanciaron?

Ale Fuller y Mayra Goñi se reconcilian en especial navideño de ‘El Gran Chef Famosos' | Latina TV

Un emotivo momento se vivió en la cocina de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’. En el especial navideño del reality gastronómico, Ale Fuller y Mayra Goñi, las recordadas protagonistas de la telenovela ‘Ven baila, quinceañera’, se reconciliaron después de varios años distanciadas.

Este sábado 23 de diciembre, ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’ decidió hacer un intercambio de regalos con todos los participantes de la quinta temporada. Cuando tocó el turno de Mayra Goñi, la también cantante no pudo evitar entrar en llanto al describir a su ‘amiga secreta’.

“Es para una persona que no veo hace algunos años, voy a llorar… Siempre lloro, es Navidad y me pongo sensible. Hace algunos años no tenemos mucha comunicación y este programa ha logrado que podamos estar juntas otra vez. Ale, esto es para ti, amiga”, expresó Mayra, entre lágrimas.

Ale Fuller y Mayra Goñi hicieron las paces en 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Latina TV

Ale Fuller se acercó rápidamente a Goñi y la envolvió en un fuerte abrazo. “Te quiero mucho”, le dijo en el oído. Luego, procedió a abrir su regalo navideño: una muñeca inspirada en ella.

Detrás de cámaras, la rumoreada pareja de Renato Rossini Jr. agradeció a ‘El Gran Chef Famosos’ por acercarla a Mayra Goñi.

“Qué bonito, de verdad. Más allá de todo lo que significa ‘El Gran Chef Famosos’, es un formato tan especial, creo que logra cosas que uno no ve venir, no ve posible. Tener la oportunidad de reconectar con una persona que ha sido tan importante para mí, como lo es Mayra, que ha sido como una hermana en mi vida, es uno de los regalos más bonitos que me ha dado este año”, mencionó Fuller.

Ale Fuller agradeció a 'El Gran Chef Famosos' por emotivo reencuentro con Mayra Goñi. Captura/Latina TV

¿Por qué se distanciaron Ale Fuller y Mayra Goñi?

Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos fueron grandes amigas durante las grabaciones ‘Ven, baila, quinceañera’. Sin embargo, todo en los últimos episodios de la telenovela, cuando la expareja de Francesco Balbi dejó de aparecer en las fotos y videos de Mayra y Flavia, quienes seguían mostrándose bastante unidas.

Pronto, se empezó a especular que la verdadera causa de su distanciamiento se debió a Pablo Heredia, actor argentino que fue pareja de Ale Fuller y que, luego que se hiciera pública su separación, empezó a ser vinculado sentimentalmente con Flavia Laos.

Ante los rumores de un posible enemistad, Ale Fuller confirmó a los medios que ya no era cercana a Mayra Goñi ni a Flavia Laos. “Yo las consideraba parte de mi familia, como mis hermanas. Actualmente, no tenemos contacto, pero las respeto y me parecen súper talentosas”, dijo en declaraciones a diario Correo.

Alessandra Fuller y el también actor Pablo Heredia empezaron una relación en 2016, cuando ella tenía 23 años y el argentino 38 años.

¿Un triángulo amoroso?

En medio de los rumores de un supuesto romance entre Pablo y Flavia, Mayra Goñi señaló que se alejó de Ale Fuller porque no compartía muchas escenas con ella ‘Ven, baila, quinceañera’; no por su cercana amistad con el actor argentino.

“No pasa nada. Como no grabamos mucho con ella (Alessandra Fuller) y grabamos más con Pablo, como que estamos de parte de él. No sé que pueda pensar. La saludo, normal. Más me cruzo con Pablo, lo tengo que soportar a ese hombre que es como una amiga para mí”, aseguró Mayra Goñi, evitando confirmar si Pablo Heredia tenía una relación con Flavia.

Desde entonces, las actrices se mantuvieron alejadas, aunque Flavia Laos y Mayra Goñi se reencontraban de vez en cuando cuando salían de viaje.

Para marzo de 2023, Ale Fuller confirmó al programa ‘Amor y Fuego’ que se distanció de la rubia cantante porque pasó un “tema fuerte” entre ellas, que le generó “mucho dolor”. “Tú no puedes controlar qué hace o qué no hace el resto, pero sí puedes controlar qué haces tú con eso, cómo lo gestionas, cómo lo abordas y a quiénes quieres tener en tu vida y a quiénes no”, puntualizó.