Dina Boluarte vio el video de los asesinatos en Ayacucho y no pidió explicaciones, aseguró exministra de Educación

Ha pasado más de un año desde que Dina Boluarte asumió las riendas del país ante el fallido autogolpe de Pedro Castillo, pero también más de 360 días desde que se iniciaron las protestas en su contra que dejó más de 50 fallecidos. A la fecha, aún no se encuentra a los responsables de los asesinatos en diversas regiones.

Te puede interesar: Dina Boluarte volvió a su natal Apurímac, pero con excesivo resguardo: protestantes fueron reprimidos por la PNP

En una entrevista al seminario Hildebrandt en sus trece, su exministra de Educación, Patricia Correa Arangoitia, manifestó cómo fue la reacción de la jefa de Estado y qué hizo al enterarse a través de las redes sociales de la represión en Ayacucho y Apurímac —su región natal—.

Es así como, la entonces titular de esta cartera junto a su colega Jair Pérez Brañez (Cultura) fueron recibidos por Boluarte. En ese momento, la ministra le enseña los videos que circulaban y se evidenciaba disparos de las fuerzas del orden en contra de los ciudadanos y los comentarios de lo sucedido.

Discurso de Dina Boluarte donde lamenta muertes en protestas, a pesar de que había visto los videos| Andina/ OjoPúblico (Miguel Gutiérrez)

A pesar de la insistencia, Boluarte prefirió decir que “no es la información” que ella manejaba y que incluso “no la tenía completa”. Sin embargo, afirmaba que manejaba detalles de que fue la propia población que había emboscado a la Policía Nacional del Perú y así justificaba el ingreso de los militares.

Te puede interesar: Dina Boluarte defiende contratación de amigo de su hermano Nicanor: “¿Acaso porque es amigo, dónde está lo ilícito?”

Ante los clips que ya había visto y la presunta información recibida, de la que decía desconocer, no se comunicó con ninguna autoridad para conocer más de los escenarios violentos que se reportaron esos días durante casi una hora de este encuentro.

Una renuncia y sin explicaciones

Se desconoce si la presidenta fue la primera vez que visualizó estos videos, pero finalmente no mostró ningún interés por conocer lo sucedido. Correa Arangoitia no solo fue a presentar su renuncia a su cargo, sino también a pedir explicaciones.

Te puede interesar: Dina Boluarte anuncia préstamo del BID: “Ningún peruano se merece que lo consideremos persona de segunda clase”

A su vez, le pidió que realice una reunión con todos los titulares y que debería “pedir perdón” a la población. Además, que buscara la salida del entonces premier y de los ministros de Defensa e Interior, “porque ellos eran los responsables políticos de esas muertes”.

Dina Boluarte y Patricia Correa Arangoitia en la ceremonia de juramentación| Presidencia

La exministra junto a su colega Pérez Brañez le recomendaron no asistir a una actividad militar, la cual sería la ceremonia de graduación de los alféreces y subtenientes de la Escuela Militar de Chorrillos. Boluarte hizo caso omiso a las palabras de sus titulares.

“Lamento los trágicos acontecimientos que ha cegado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país, esto tiene que parar. Este gobierno de transición que presido, entiende y sigue recogiendo las demandas de los millones de peruanos y peruanas que han salido legítimamente a alzar su voz, la misma que seguimos respaldando y ratificando que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar y la integridad de los derechos humanos de los manifestantes”, fueron sus primeras palabras del 16 de diciembre de 2022.

Asimismo, indicó que “condena enérgicamente actos vandálicos” que utilizaron algunos “radicales”. Por ello, señalaba que había convocado a líderes de las iglesias para que se instale una mesa de diálogo en cada región que acataron las protestas.

Premier brindó los anuncios adoptados en el último consejo de ministros. | PCM

Tensos momentos

Apurímac, el departamento que vio crecer a la presidenta, también reportaba fallecidos en medios de las protestas. Por ello, la jefa de Estado le pidió al entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, que busque dialogar con los manifestantes de la región, pero esto no pudo darse.

“Él [Otárola] no pudo aterrizar, la población no lo dejó. Al día siguiente, en sesión de Consejo de Ministros, lunes 11 de diciembre, Boluarte le reclamó duramente cómo es que no había podido llegar a Andahuaylas. Todo el gabinete vio a un ministro de Defensa humillado, disminuido, pero después todo cambió”, dijo al citado medio.