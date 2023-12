Gisela Valcárcel homenajeó a sus trabajadores con fiesta de Navidad: entregó premios, canastas y ‘Giselo’ se robó el show

Gisela Valcárcel organiza fiesta a sus trabajadores de GV Producciones. | Instagram

La reconocida empresaria de televisión Gisela Valcárcel organizó el pasado 20 de diciembre la fiesta de fin de año para el personal de GV Producciones, su empresa de producción televisiva. La celebración, caracterizada por un ambiente festivo y decoración navideña, contó con la presencia de aproximadamente 100 empleados que disfrutaron de premios, barra libre, bocaditos y música.

Te puede interesar: ‘Arriba Mi Gente’ marca distancia con la competencia después de ganar premio: “Somos un magacín que entretiene de manera sana”

Durante el evento, la propia Valcárcel y Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, repartieron regalos a los colaboradores, destacándose entre ellos un robot de limpieza. A través de videos publicados en Instagram, se captaron momentos del sorteo y de las premiaciones, donde Valcárcel expresó agradecimiento a sus trabajadores.

Gisela Valcárcel preparó una fiesta de Navidad para sus colaboradores de GV Producciones.

“Estamos en el momento del sorteo, premiaciones, celebrando la Navidad, el fin del año aquí, con amigos, puro equipo”, mencionó la madre de Ethel Pozo en un video publicado en sus Instagram Stories.

Cabe mencionar que, horas antes del evento, la recordada presentadora de ‘El Gran Show’ les hizo llegar bolsas de regalo a cada uno de los integrantes de GV Producciones: “Solo quiero decirles ‘GRACIAS’ a cada persona a la que le llegó este regalo. Mil, mil gracias”. Además, un día antes, la popular ‘Señito’ entregó la tradicional canasta navideña de víveres y compartió la imagen en sus redes sociales. “Gracias a cada persona que conforma el gran equipo de GV”, agregó.

Gisela Valcárcel entregó canastas de víveres a sus trabajadores de GV Producciones.

Edson Dávila se roba el show

Edson Dávila, quien actuó como animador del evento, hizo bromas sobre la “velocidad” de Gisela en la conducción, a lo que ella respondió con humor, refiriéndose con bromas a la orientación sexual de Dávila.

“Cuando dejas de conducir te pones un poco lenta, yo estoy en actividad”, comentó el actor; a lo que la ‘Señito’ respondió con picardía: “Tú nunca has dejado de estar activo. Déjame a mí ser la pasiva”.

Gisela Valcárcel hizo sorteo de premios entre sus colaboradores y animó la reunión con Edson Dávila.

El ambiente de camaradería y diversión se mantuvo a lo largo de la velada, con ‘Giselo’ llevando la batuta en un concurso de baile y bromeando ante los asistentes. La empresaria apreció el momento con risas y comentó “ja, ja, esto es demasiado”, evidenciando la atmósfera de júbilo y celebración que se vivió en la fiesta organizada por GV Producciones.

Gisela Valcárcel también organizó un concurso entre sus trabajadores y las bromas no faltaron.

Gisela Valcárcel: “Papa Noel no existe”

La popular presentadora de televisión Gisela Valcárcel generó controversia durante la Navidad de 2022, al afirmar ante niños de un asentamiento humano en San Juan de Lurigancho que Papa Noel no existe. La declaración se produjo en un evento de caridad organizado por América Televisión, en el cual se repartieron chocolatadas. Valcárcel enfatizó que la figura de Papa Noel ha sido creada con fines comerciales y que la verdadera celebración de la Navidad se debe al nacimiento de Jesús.

Gisela Valcárcel también dio bolsas de regalo para agradecer el desempeño de sus trabajadores de GV Producciones.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe, ¿no? (...) Aquí si saben la verdad. Papá Noel no existe, es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo, porque está muy bien y nos alegra, pero la Navidad tiene un protagonista”, comentó aquella vez.

Te puede interesar: Ethel Pozo se luce muy unida a Rodrigo Cuba y Ale Venturo en el cumpleaños de Yaco Eskenazi

La conductora expresó estas palabras mientras repartía obsequios y disfrutaba de las festividades con la comunidad. Además, utilizó su cuenta de Instagram para reafirmar sus comentarios, señalando su preferencia por celebrar el aspecto religioso de la Navidad. Esta revelación desató una serie de reacciones entre los usuarios de redes sociales y las personas que trabajan caracterizándose como Papá Noel, quienes manifestaron su malestar ante la situación.

En respuesta a las reacciones suscitadas, Valcárcel reiteró su postura en su red social asegurando que, a pesar de reconocer el lado encantador de Papá Noel, es importante que se conozca la “verdad” detrás de la celebración navideña. Su intención de recalcar la figura de Cristo como el verdadero motivo de la temporada, no fue bien recibida por todos, especialmente por aquellos que personifican al icónico personaje.

Gisela Valcárcel se pronuncia tras romper ilusión de niños en chocolatada. | Instagram

“En realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús, celebramos Navidad por eso (...) Si los Papá Noel se han enojado conmigo, ¿qué hago? No sé, ahora qué hago con los Papá Noel”, precisó la ‘Señito’.