Fonavi: Decepción, protesta e impotencia de exaportantes por las cantidades mínimas de dinero

Vídeo: Infobae Perú.

Este jueves 21 de diciembre comenzó la devolución parcial de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) para miles de peruanos. La medida ha generado reacciones mixtas, ya que, si bien muchos de los exaportantes se mostraron contentos, otros expresaron decepción por el monto recibido.

Desde las primeras horas de este jueves, se observó a miles de adultos mayores haciendo fila en distintas sucursales del Banco de la Nación. La escasez de información sobre el proceso de cobro era evidente.

Hubo momentos desalentadores, con personas que no tenían derecho al pago o que obtenían montos mínimos. En ambas situaciones, las personas expresaron su enojo, tras largas horas de espera para recibir la devolución.

Infobae Perú llegó hasta las afueras de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú y recogió algunos testimonios de los exaportantes quienes en un primer momento creyeron que con la publicación de la Resolución Administrativa N° 001-2023/CAH-LEY N° 29625 en el El Peruano la espera de 20 años para recibir su dinero había acabado.

“Hay una descoordinación total y una mala información. Yo escuché hoy en la radio que todas las personas (aportantes) que habían fallecido, los hijos podían cobrar presentando su partida de nacimiento y la partida matrimonial y no ha sido así. Cuando vengo acá (al Banco de la Nación) me dicen que no es así, que solo pueden brindar consultas y no es para inscripción”, lamentó el señor Oliva Guaylupo quien además dijo que las líneas telefónicas para información sobre este tema tampoco responden.

Isabel Castro de Málaga aportó 14 años al Fonavi. Realizó una larga cola en las fueras del Banco de la Nación para realizar el cobro pero le indicaron que no figura en el Grupo 20. “El Fonavi me dijo que sí me correspondía (recibir la devolución de aportes), pero después de hacer mi cola durante dos horas en la agencia del banco me dicen que eso no me corresponde”, mencionó.

“He visto en la cola del Banco de la Nación que algunos están cobrando 4 mil soles y a mí solo me han dado 1 mil 500 (...) Tengo 20 años aportando al Fonavi”, dijo otro exaportante de 69 años de edad que lamentó que además de la cola que tuvo que realizar en la agencia bancaria, también se tiene hacer otra cola en el Fonavi.

A los casos mencionados se suma otro que fue reportado por Latina Noticias. Un adulto mayor que también estuvo esperando por horas en la cola de una agencia bancaria y que recibió un “no le corresponde” como respuesta a su solicitud, pese a los varios años de aporte que realizó. El exaportante dejó salir su tristeza y enojo arremetiendo contra los poderes del Estado.

Aportante de Fonavi llora de impotencia al no recibir devolución. Latina

“Ustedes los periodistas, deben decirle al Gobierno que se vaya, porque esta plata no la pedimos gratis, es plata de nosotros. Yo me voy a morir mañana y ellos se quedan con mi plata”, dijo en medio de lágrimas el hombre quien tenía pensado en usar el dinero para pasar una bonita Navidad. “Nosotros, los pensionistas, recibimos una miseria de plata y estos señores del Congreso se han llevado 42 mil soles, plata de nosotros. Son una tira de ladrones. Ahí hay hasta violadores, rateros, sinvergüenzas, en el Congreso. Que se vayan”, finalizó.

El mencionado medio también expuso el caso del señor Eleodoro Melgarejo, quien reveló haber realizado aportes durante 12 años al fondo. A pesar de haber experimentado un despido colectivo en 1991, solo recibió un pago de soles en el Banco de la Nación. Una cifra que increíblemente corresponde al rango establecido en la resolución.

Fonavista recibe 46 soles por 12 años de aporte (Latina)

¿Cómo saber si te toca recibir dinero del Fonavi?

Para comprobar si es parte del Grupo 20 de beneficiarios que deberá recibir pagos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), es necesario ingresar al sitio web oficial https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/index.jsp y suministrar los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El Gobierno insta a los ciudadanos a utilizar vías oficiales para obtener detalles acerca del proceso de devolución de aportes. El portal en línea de la Secretaría Técnica del Fonavi es www.fonavi-st.pe. Asimismo, para preguntas adicionales pueden llamar al número de teléfono 640-8655 o acudir en persona a los Módulos de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).