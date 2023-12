Vanessa Benavente, una peruana en Hollywood: su experiencia con Sofía Vergara y cómo logró entrar a Netflix

Jefa. Innovadora. Madre. Asesina. Griselda es una mujer con sustancia.(Créditos: Netflix)

Vanessa Benavente es una de las pocas actrices peruanas que trabajan en Hollywood, la industria cinematográfica más grande del mundo, donde pocos latinos logran destacar debido a la limitada cantidad de papeles disponibles. En este contexto, nuestra compatriota interpreta a una mujer cubana en “Griselda”, la nueva miniserie de Netflix.

Pero conseguir el trabajo de sus sueños no fue una tarea sencilla. Cuando tenía nueve años, Vanessa Benavente llegó a Estados Unidos junto a su madre, quien huyó del Perú debido a la ola de terrorismo. Allá su familia enfrentó serios problemas financieros debido a la falta de papeles, por lo que retornó a Lima tiempo después.

Ya en la capital, Vanessa Benavente estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima. Pero sus deseos de superación la llevaron a mudarse a España y a otros lugares del mundo. En medio de su travesía, conoció a su esposo Sergio Lanza, quien la apoyó en su decisión de establecerse en Los Ángeles, California, para desarrollarse como actriz.

Vanessa Benavente reside en Los Ángeles, California, junto a su esposo, también actor, y sus dos hijas. IMDb

Su ingreso a Netflix

Antes de ingresar al gigante de streaming, Vanessa Benavente tuvo que pasar por varios procesos de casting para conseguir su primer papel protagónico, que fue en la película dramática “At The Gates”, donde dio vida a una madre salvadoreña. Sin embargo, su principal objetivo siempre fue el de interpretar a una mujer peruana; algo que no logra hasta la fecha.

“¡Papeles para peruanos hay cero! Me acuerdo de ‘Face Love’, cortometraje que empecé con un amigo director y escritor, Gerald Fillmore. Él estaba escribiendo el papel prácticamente para mí, porque me hacía mucha ilusión interpretar a un personaje peruano, pero no pudimos conseguir al padre y la madre peruanos, o que fueran creíbles y pudieran rodar en Estados Unidos. Así que se cambió el guion y tuve que hacer de una mexicana”, contó al diario El Comercio.

Ya con algunas películas y cortos en su currículum, Benavente fue reclutada por una agencia de talentos, la cual la ayudó a tener contacto directo con Netflix. Después de un par de audiciones, la peruana fue elegida para aparecer “The Chosen” y luego en dos episodios de la serie “Griselda”, que trata sobre la vida de la narcotraficante Griselda Blanco.

"Griselda" sigue la lucha de Blanco por mantener su imperio del narcotráfico en un mundo lleno de peligros y traiciones. (Créditos: Netflix)

¿Cómo fue trabajar con Sofía Vergara?

Vanessa Benavente compartió una de sus escenas de “Griselda” con Sofía Vergara, protagonista de la serie. En el guion, la peruana personifica a una mesera que interrumpe incisivamente a la famosa narcotraficante.

“En un principio, fue muy amable y me dio la bienvenida al rodaje: ‘Vamos a pasarla bien’. Pero sí se le notaba muy concentrada y tampoco la quise molestar”, expresó a El Comercio la actriz nacional, quien asegura que los demás miembros del elenco le contaron que Sofía Vergara “era muy graciosa”.

“Un colega me dijo que, en ese momento, (Sofía) hacía un papel dramático al que la gente no está acostumbrada a verla. Entonces, sentía mucha presión, me imagino”, añadió Benavente.

Vergara será la traficante Griselda Blanco en una miniserie que ella misma ha creado con Eric Newman, cocreador de 'Narcos'. Netflix

Cabe resaltar que Vanessa Benavente también trabajó en el set con Karol G, cantante colombiana que hace su debut actoral en la serie de Netflix. Ambas se vieron por primera vez mediante una videollamada, en la cual repasaron juntas las líneas de sus textos.

“Yo, madre cuarentona, no me di cuenta quién era ella al principio. No tenía pinta de ser simplemente una actriz. Tenía una confianza en sí misma, una energía mucho más grande de la que simplemente tiene un actor. Me pareció única”, recordó.