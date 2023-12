Sebastián Britos definirá en “horas” si juega por Universitario en el centenario o por Nacional de Uruguay

Sebastián Britos cuenta con oferta para sumarse a Universitario en 2024 - Crédito: difusión

La partida de José Carvallo de Universitario de Deportes hacia Universidad César Vallejo para el 2024, temporada de su centenario, hace que una de las prioridades de la gerencia deportiva del club, comandada por Manuel Barreto, sea reforzar dicha posición.

Al no encontrar opciones dentro del mercado local, los últimos campeones de la Liga 1 apuntan a porteros extranjeros, teniendo decidido gastar una de sus seis plazas de foráneos en esa posición.

Este martes 19 de diciembre, se empezó a relacionar al golero uruguayo Sebastián Britos, reciente campeón del fútbol de su país con Liverpool FC, con la ‘U’ y hasta se confirmó que recibió una oferta para sumarse a las filas ‘estudiantiles’ en 2024.

Esto fue confirmado por el representante del futbolista, Gastón Filgueira, en entrevista con un medio de su patria. “Universitario de Perú es uno de los clubes que me contactaron y tiene un ingrediente extra porque es un club centenario, el año que viene completarán 100 años. Acaban de salir campeones, además se que es el más popular del Perú. Obviamente que interesa. Siempre que empieza a sonar uno especula, pero lo que falta es finalizar esto con la firma de un contrato. Sería mentirte si te digo que no hay interés de un club peruano y de algunos otros. Es cuestión de horas para que defina su futuro”, dijo en Radio Sport 890.

Universitario tendrá competencia

Como bien apunta el agente de Britos, el cuadro de Odriozola no es el único interesado por adquirir los servicios del veterano cancerbero de 35 años. Otro de los postores es Nacional de Uruguay, incluso Gastón Filgueira admitió que su representado tiene como prioridad llegar al ‘decano’, pese a que no está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, sino que tendrá que jugar dos fases previas para conseguirlo.

“Hubo algún contacto. Con el rendimiento de ‘Sebas’, algún comentario hubo, pero por ahora nada formal. (...) Sebastián tenía en su momento, cuando empezó a sonar la posibilidad de Nacional, pero no se había llegado a nada, Sebastián quería jugar en Nacional. En algún momento me lo dijo: ‘sería hermoso, un gran desafío’. No estaba pensando en jugar a Nacional, sino que sería una linda posibilidad por todo lo que le comentamos. Hace algunos años le hablaron, le quedó esa espina y lo veía lejano. Este año se reflota la posibilidad y a cualquiera lo seduce...”.

Diego Romero deberá competir por un lugar

Pese a tener el respaldo de su excompañero José Carvallo para heredar su espacio en la oncena titular del equipo ‘merengue’, desde la administración temporal comandada por Jean Ferrari, no opinan igual sobre Diego Romero y por ello se reforzará con un portero de experiencia. Anteriormente, ya se había sondeado a los internacionales Guillermo Viscarra, Óscar Ustari y Diego ‘Ruso’ Rodríguez, pero todos ellos han quedado fuera de órbita hasta el momento.

Diego Romero, que este mes renovó su contrato con Universitario hasta 2026, viene de atajar en diez encuentros la reciente campaña. Ocho fueron por Liga 1, mientras que los dos restantes por Copa Sudamericana. Consiguió dejar su valla invicta en cuatro oportunidades y recibió ocho tantos.

Estos números tienen gran diferencia con Sebastián Britos, ya que este último tuvo 40 presentaciones con los ‘negriazules’, con el que concedió 37 dianas, pero también dejó su arco invicto en 18 oportunidades.