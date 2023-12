Académico tuvo comentarios discriminatorios por la nueva imagen del billete de 200 soles. | Infobae Perú

Un exdocente de reconocidos centros de estudio como la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y Universidad de Lima, Giancarlo Falconi, emitió una condenable publicación en X (antes Twitter) en contra de la destacada artista Tilsa Tsuchiya, considerada como una de los mayores exponentes de la pintura peruana. Ante el repudio en redes sociales, la USIL condenó —un día después— lo expresado por su extrabajador.

“Valoramos la integridad, la inclusión, la igualdad y el respeto, como valores fundamentales de nuestra institución. Lamentamos y rechazamos las opiniones personales vertidas por el señor Giancarlo Falconi, quien no dicta en nuestra institución educativa”, aclaró la casa de estudios a través de un comunicado.

Comunicado de la universidad sobre Giancarlo Falconi. | USIL

Hasta el momento, solo la mencionada universidad se ha pronunciado en rechazo a lo expuesto por Falconi. Cibernautas exigen a los demás centros en los que ha trabajado que hagan lo mismo, ante la condenable publicación.

¿Qué dijo Giancarlo Falconi sobre Tilsa Tsuchiya?

El académico ignoró la importante trayectoria de la pintora y grabadora Tilsa Tsuchiya Castillo (Supe, Chancay 1928 – Lima, 1984), quien destaca por su estilo único, independiente de cualquier corriente artística, y escribió: “¿Quién es el culpable de colocar a la dueña del chifa de barrio en el billete de 200? Algún comunista progre del Ministerio de Cultura seguro.”

“Respeto a los artistas, pero esta cosa no la pondría en ningún lugar de mi casa. Realmente horrible lo que pinta la señora del billete de 200″, agregó sin mencionarla.

Publicaciones de Giancarlo Falconi sobre Tilsa Tsuchiya. | X

Ante el rechazo masivo en redes sociales, el autodenominado emprendedor eliminó la publicación y despotricó contra sus detractores calificándolos de “lacras, comunistas y progres”.

“Lo único que les interesa a los comunistas es eliminar cualquier símbolo o muestra de religiosidad por eso han eliminado a Santa Rosa del billete de 200 y han puesto a esta pintora”, indicó posteriormente.

Asimismo, ignoró todos los reconocimientos de Tsuchiya, entre los que se encuentra el Premio Bienal de Pintura Teknoquímica, y cuestionó su contribución al desarrollo de las artes plásticas en el país y la eliminación de barreras para la igualdad de género. “Sacaron a una santa y pusieron a una progre”, mencionó.

Comentario del exdocente de la USIL en X. | Giancarlo Falconi

“¿Tú crees que me interesa?”

Ante las críticas, Falconi formuló una encuesta en redes sociales que terminó en su contra. “¿Estás de acuerdo que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) haya sacado del billete de 200 soles a Santa Rosa y haya puesto a Tilsa Tsuchiya?”, preguntó.

Hasta el momento, van 8.609 votos, de los cuales, el 72.8 % respondió que sí. Los usuarios le hicieron notar sobre la acogida de la artista peruana y la falta de apoyo a su forma de pensar.

Pese a que él originó la consulta, ante el desacuerdo mayoritario escribió: “¿Tú crees que me interesa? Sabiendo que hay una maquinaria de Trolls pagados y borregos votando? No me conoces, me importa poco o nada”.

Respuesta de docente criticado en redes sociales. | X / Giancarlo Falconi

¿Cómo es el nuevo billete de 200 soles?

El billete confeccionado en algodón estuvo a cargo de la prestigiosa empresa británica De La Rue International Limited y se distingue por su tonalidad predominante en lavanda.

Mientras en el anverso aparece la imagen de la grabadora peruana del siglo XX, en el reverso se muestra nuestra diversa flora y fauna. La marca de agua que muestra al trasluz el rostro de Tilsa Tsuchiya se encuentra al lado izquierdo y la denominación en números dentro de un triángulo.

Tiene el hilo de seguridad intersaliente de color verde que exhibe imágenes en movimiento en el momento que el billete es girado lentamente hacia adelante y atrás. En la parte inferior derecho se encuentra un diseño geométrico impreso con tinta que al doblar cambia de color oro a verde revelando efectos en el movimiento.