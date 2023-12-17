Perú

Nuevo billete de S/ 200: USIL condena expresiones contra Tilsa Tsuchiya

La universidad optó por distanciarse de los insultos emitidos por un exdocente por el cambio de Santa Rosa de Lima con la destacada pintora peruana, a quien llamó “dueña de chifa de barrio” y “progre”

Debido a su destacada labor como artista, Tilsa Tsuchiya ahora aparece en el billete con mayor denominación del Perú.
Debido a su destacada labor como artista, Tilsa Tsuchiya ahora aparece en el billete con mayor denominación del Perú. Foto: BBVA
Guardar

Un exdocente vinculado a prestigiosas instituciones educativas como la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la Universidad de Lima, se encuentra en el ojo del huracán tras haber realizado una publicación desafortunada en contra de Tilsa Tsuchiya, una de las figuras más emblemáticas de la pintura peruana. El hecho se registró en la plataforma X y ha provocado una ola de indignación entre los usuarios. Tras el incidente, la USIL —un día después— ha manifestado su rechazo hacia las declaraciones de su excolaborador.

“Valoramos la integridad, la inclusión, la igualdad y el respeto, como valores fundamentales de nuestra institución. Lamentamos y rechazamos las opiniones personales vertidas por el señor , quien no dicta en nuestra institución educativa”, aclaró la casa de estudios a través de un comunicado.

Tilsa Tsuchiya, el rostro de los S/ 200, habría cumplido 97 años: ¿Por qué recordamos a la pintora nikkei?
Tilsa Tsuchiya, el rostro de los S/ 200, habría cumplido 97 años: ¿Por qué recordamos a la pintora nikkei?

Hasta el momento, solo la mencionada universidad se ha pronunciado en rechazo a lo expuesto. Cibernautas exigen a los demás centros en los que ha trabajado que hagan lo mismo, ante la condenable publicación.

¿Qué dijo el docente sobre Tilsa Tsuchiya?

El académico ignoró la importante trayectoria de la pintora y grabadora Tilsa Tsuchiya Castillo (Supe, Chancay 1928 – Lima, 1984), quien destaca por su estilo único, independiente de cualquier corriente artística, y escribió: “¿Quién es el culpable de colocar a la dueña del chifa de barrio en el billete de 200? Algún comunista progre del Ministerio de Cultura seguro”.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 24 septiembre
Tilsa Tsuchiya, nacida en 1928 en Supe, se consolidó como una de las artistas más influyentes por su estilo único y simbólico. (Andina)

“Respeto a los artistas, pero esta cosa no la pondría en ningún lugar de mi casa. Realmente horrible lo que pinta la señora del billete de 200″, agregó sin mencionarla.

Ante el rechazo masivo en redes sociales, el autodenominado emprendedor eliminó la publicación y despotricó contra sus detractores calificándolos de “lacras, comunistas y progres”.

“Lo único que les interesa a los comunistas es eliminar cualquier símbolo o muestra de religiosidad por eso han eliminado a Santa Rosa del billete de 200 y han puesto a esta pintora”, indicó posteriormente.

Asimismo, ignoró todos los reconocimientos de Tsuchiya, entre los que se encuentra el Premio Bienal de Pintura Teknoquímica, y cuestionó su contribución al desarrollo de las artes plásticas en el país y la eliminación de barreras para la igualdad de género. “Sacaron a una santa y pusieron a una progre”, mencionó.

Tilsa Tsuchiya, el rostro de los S/ 200, habría cumplido 97 años: ¿Por qué recordamos a la pintora nikkei?
Tilsa Tsuchiya, el rostro de los S/ 200, habría cumplido 97 años: ¿Por qué recordamos a la pintora nikkei?

“¿Tú crees que me interesa?”

Ante las críticas, el exdocente formuló una encuesta en redes sociales que terminó en su contra. “¿Estás de acuerdo que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) haya sacado del billete de 200 soles a Santa Rosa y haya puesto a Tilsa Tsuchiya?”, preguntó.

Hasta el momento, van 8.609 votos, de los cuales, el 72,8% respondió que sí. Los usuarios le hicieron notar sobre la acogida de la artista peruana y la falta de apoyo a su forma de pensar.

Pese a que él originó la consulta, ante el desacuerdo mayoritario escribió: “¿Tú crees que me interesa? ¿Sabiendo que hay una maquinaria de trolls pagados y borregos votando? No me conoces, me importa poco o nada”.

¿Cómo es el nuevo billete de 200 soles?

El billete confeccionado en algodón estuvo a cargo de la prestigiosa empresa británica De La Rue International Limited y se distingue por su tonalidad predominante en lavanda.

Mientras en el anverso aparece la imagen de la grabadora peruana del siglo XX, en el reverso se muestra nuestra diversa flora y fauna. La marca de agua que muestra al trasluz el rostro de Tilsa Tsuchiya se encuentra al lado izquierdo y la denominación en números dentro de un triángulo.

Tiene el hilo de seguridad intersaliente de color verde que exhibe imágenes en movimiento en el momento que el billete es girado lentamente hacia adelante y atrás. En la parte inferior derecho se encuentra un diseño geométrico impreso con tinta que al doblar cambia de color oro a verde revelando efectos en el movimiento.

Video: Banco Central de Reserva del Perú.

¿Qué otros personajes son vistos en los billetes?

Los nuevos ejemplares tendrán las siguientes características:

  • S/ 10: Chabuca Granda, la vicuña y la Flor de Amancaes, emitido en julio de 2021.
  • S/ 20: José María Arguedas, el cóndor y la Flor de la Cantuta, emitido en julio de 2022.
  • S/ 50: María Rostworowski, el jaguar y la Puya Raimondi, emitido en julio de 2022.
  • S/ 100: Pedro Paulet, el Colibrí Cola de Espátula y la orquídea Phragmipedium kovachii, emitido en julio de 2021.

Temas Relacionados

USILTilsa TsuchiyaBCRredes socialesperu-noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 16 de octubre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar hoy en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio este 16 de octubre

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Senadores de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno abandonaron la sesión sobre delegación de facultades al Ejecutivo y advirtieron que solo volverán si la comisión que preside Carlos Mesía respeta el Reglamento y las competencias de ambas cámaras

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Latinoamericanos dejan de venir al Perú: Turistas extranjeros marcan nueva caída en agosto

Si Perú sigue sin superar las cifras de visitantes extranjeros será otro año en que no recupere su turismo prepandemia, a diferencia de otros países de la región

Latinoamericanos dejan de venir al Perú: Turistas extranjeros marcan nueva caída en agosto

Tarjeta del Metropolitano: dónde comprarla, cómo recargarla y qué hacer si la pierdes

Conocer cómo funciona la tarjeta del Metropolitano permite evitar inconvenientes al ingresar a las estaciones, consultar las opciones de recarga y saber qué hacer si el plástico se pierde, se bloquea o deja de ser reconocido por el lector

Tarjeta del Metropolitano: dónde comprarla, cómo recargarla y qué hacer si la pierdes

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se inicia la jornada emocionante en la lucha por el título: Sporting Cristal recibe a Comerciantes Unidos, Universitario visita a Alianza Atlético, Alianza Lima choca con Atlético Grau, y mucho más

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Keiko Fujimori llama a Delcy Rodríguez para coordinar expulsión de venezolanos indocumentados por vía aérea

Oposición en el Senado exige que Comisión de Constitución respete texto aprobado por Diputados

Senado suspende “hasta nuevo aviso” el debate de facultades por conflicto entre oficialismo y oposición

Perú y Venezuela coordinan expulsiones de ciudadanos venezolanos indocumentados: cómo se ejecutará el plan ‘Vuelta a la patria’

Las micro y pequeñas empresas exigen ser incluidas en las facultades legislativas

ENTRETENIMIENTO

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Cantante de Los Villacorta fue detenido tras atropellar a ciudadano ruso de 77 años en Trujillo

Stray Kids llegará a los cines de Perú con su concierto en vivo desde el Tokyo Dome: cuándo y dónde verlo

Sibenito, el creador de Casma que pasó de grabar en la chacra a construir una casa para su madre: “Quería darle comodidad”

U2 anuncia gira mundial en 2027 y deja a Perú fuera de sus primeras fechas

DEPORTES

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 1 por la Copa Libertadores Femenina 2026 HOY: así van los partidos con Universitario

Lista de convocadas de Perú Sub 19 para la Liga Peruana de vóley 2026/2027: el regreso de Fernanda Pinto y las novedades de la ‘bicolor’

Mia Shalit, la guardiana del arco de Universitario: peruana evitó una goleada en el debut por Copa Libertadores Femenina 2026

Antonio Rizola se pronunció sobre las críticas de Carlos Aparicio a su gestión en Perú: “Yo no voy a convencer a ninguno”