Marcelo Tinelli elogia a Grupo 5 en “Bailando 2023” y recibe el agradecimiento de Christian Yaipén. (Video: Bailando 2023 - América TV Argentina).

Marcelo Tinelli expresó su admiración por Grupo 5, la conocida agrupación de cumbia peruana, durante la última emisión de su programa “Bailando 2023″. En un gesto que sorprendió a los fanáticos del género y seguidores de la agrupación, comparó al conjunto con los mexicanos “Los Ángeles Azules”.

El reconocido presentador argentino no dudó en expresar su afición por el grupo, declarando: “A mí me gusta el Grupo 5 de Perú, es tipo Los Ángeles Azules. Me encanta”. Esta declaración coloca a Tinelli no solo en el foco de su polémico romance con Milett Figueroa, sino también ahora como un difusor internacional de nuestra música peruana.

¿Qué le respondió Christian Yaipén a Marcelo Tinelli?

La respuesta del líder de Grupo 5, Christian Yaipén, no se hizo esperar. A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió su entusiasmo y agradecimiento hacia el conductor argentino y actual pareja de Milett Figueroa.

“Marcelo Tinelli es una de esas personas que siempre admiré por su carisma en la conducción de programas y amor por la cumbia”, comentó Christian Yaipén, muy emocionado por las opiniones dadas por el argentino.

Asimismo, Yaipén también recalcó el aprecio que Tinelli ha mostrado históricamente hacia las bandas de cumbia, invitándolas frecuentemente a su programa, dando visibilidad al género en el ámbito internacional. De esta manera, Yaipén manifestó su gratitud y emoción ante los elogios del presentador.

Grupo 5 brindará concierto en el Estadio Nacional.

Marcelo Tinelli, y Grupo 5 se han convertido en términos de relevancia en el ámbito musical y cultural entre Argentina y Perú. Previamente, Tinelli había mencionado su encanto por la cultura y gastronomía peruanas, consolidando con sus recientes comentarios un puente cultural que resalta la influencia de la música peruana más allá de sus fronteras.

La gastronomía peruana es protagonista en “Bailando 2023″

Desde que Milett Figueroa llegó a “Bailando 2023″ para participar en el programa de baile, destacó no solo por su presencia en la pista, sino también por llevar nuestra gastronomía al show de Marcelo Tinelli, cautivando al conductor, a los jurados y a todo el público.

En más de una ocasión, Marcelo ha saboreado algunos de los potajes y bebidas peruanas que ha llevado Milett a la previa de su baile. En una de sus presentaciones, la modelo peruana cautivó el paladar del público con platillos típicos como la causa limeña, el suspiro a la limeña y unos deliciosos piscos sours.

Siguiendo con el tono ameno de la noche, el presentador expresó su interés por visitar Machu Picchu, y Figueroa extendió una invitación para él y otros miembros del jurado.

Milett Figueroa coqueteó de nuevo con Marcelo Tinelli y le dio de probar comida peruana. América TV- Argentina.

“Sigue la invitación vigente y no solamente a ti, sino también para Moria, Ángel y los demás jurados”, comentó Milett Figueroa. La culinaria peruana y la referencia a uno de los destinos más icónicos del país sudamericano sirvieron como puente entre las culturas argentinas y peruanas en el contexto del entretenimiento.

No hay duda de que la interacción que suele haber entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en “Bailando 2023″, sumada a la experiencia gastronómica que compartió la modelo peruana en el programa, sigue creciendo y haciendo evidente el interés del conductor argentino en la cultura peruana, por lo que no se descarta que Tinelli pueda llegar muy pronto al suelo peruano. No será en estas fiestas, ya que ambos han señalado que lo pasará cada uno en su país natal, pero el 2024 podría sorprender con ello.