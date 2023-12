Magaly Medina admitió que pidió que despidan a Juliana Oxenford de ATV

Magaly Medina se refirió a la salida de Juliana Oxenford de ATV. IG

Magaly Medina aprovechó el inicio de su programa del viernes 15 de diciembre para responder a Juliana Oxenford, quien dio a entender que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ pidió que no le renueven el contrato en el Grupo ATV.

Recordemos que Oxenford comentó que “alguien muy poderoso” pidió que la saquen de la televisión. Dijo que tenía pruebas de que una persona que labora en el canal se burlaba de ella en los chats grupales donde se encontraban los gerentes del medio de comunicación, así como productores.

“No necesito una cartera de USD10.000 para ser una persona de nivel y tengo nivel”, mencionó Oxenford.

En redes sociales, usuarios interpretaron que se trata de Magaly Medina, por lo que la ‘Urraca’ desmintió que recientemente ella haya solicitado que la despidan. Sin embargo, reveló que en algún momento lo pidió.

La periodista de entretenimiento aseguró que desde su punto de vista Juliana Oxenford no debía continuar conduciendo su programa porque tuvo un “discurso castillista”, durante las Elecciones presidenciales de 2021.

“Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista y yo no soy ni aprista ni fujimorista, a mí no me vengan con esas tonteras. A mí no me pongan etiquetas políticas que no las tengo. Yo soy de derechas, punto, simple. Para mí tiene que haber libre mercado, nada más. Menos pobreza más seguridad, esa es mi política”, opinó.

Magaly Medina ya no quiere ver a Juliana Oxenford en ATV: “Vete ahorita”. | Magaly TV La Firme.

Luego, aseguró que estaba en contra de que Pedro Castillo ocupe la presidencia porque era un profesor “analfabeto”, que quiso contratar a gente corrupta en distintas entidades del Estado.

Dijo que le preocupó que Juliana Oxenford apoyara al expresidente y que esa fue la razón por la que pidió que la saquen del aire.

Sin embargo, resaltó que los dueños del Grupo ATV no le hicieron caso y que por el contrario optaron por renovar el contrato a Juliana Oxenford, quien continuó encabezando ‘Al Estilo de Juliana’ durante 2022 y 2023.

“Si yo fuera tan poderosa, en ese momento te hubieras ido y nos hubieras hecho mucho bien a este canal. Pero así fue, le renovaron su contrato y ahora el rating lo tiene en el piso”, indicó.

Magaly Medina también criticó que Juliana Oxenford haya dedicado su último programa al aire para hablar sobre las razones por las que no le renovaron el contrato, que aún desconoce.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ dijo que su excompañera de trabajo dedicó una hora a difamar e insultar, así como a dar a entender que ella es “la mala”.

“Como si yo fuera la dueña de todos los canales de televisión, yo soy una pinche como cualquiera de nosotros acá”, dijo.

Magaly Medina respondió a Juliana Oxenford sobre señalamiento de que pidió que la despidan de ATV. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly cuenta qué hizo cuando la sacaron del aire en ATV

Años atrás, a Magaly Medina tampoco le renovaron el contrato en el Grupo ATV luego de que hizo un comentario contra el futbolista Paolo Guerrero.

La ‘Urraca’ narró lo que hizo cuando esto sucedió. Dijo que no le renovaron el contrato porque criticó a Guerrero a través de su cuenta de Twitter. Negó que luego de eso haya insultado a los directivos.

“Me fui de vacaciones. Me fui de viaje, descansé; luego mandé un negociador porque a mí me querían mantener congelada, pagándome plata sin trabajar. Pero mandé un negociador, reclamó mi plata, llegamos a un acuerdo pero mientras tanto ya había buscado otra chamba”, dijo.

Como se sabe, luego la periodista de entretenimiento empezó a trabajar en Latina para luego volver al Grupo ATV con su programa ‘Magaly TV La Firme’.