Fonavi 2023: paso a paso para poder cobrar el dinero de tus aportes desde el jueves 21 de diciembre

Prepárate para cobrar el jueves 21 de diciembre, con esta guía sencilla paso a paso del Fonavi 2023. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Fonavi

La falta de claridad en cómo serían los aportes del Fonavi 2023, así como la demora en publicación del reglamento, ha hecho que sea común ver cada tanto a los aportantes del antiguo Fondo Nacional de Vivienda hacer colas en el Centro de Lima buscando información sobre sus aportes. Como se recuerda, el 11 de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, publicó la ley que facilitaba la devolución de los fondos del Fonavi —que privilegia a los aportantes mayores de 60 años, a los que padezcan de enfermedades o cuenten con una discapacidad—. “El siguiente paso es la elaboración del reglamento”, declaró entonces Contreras. Sin embargo, le tomo al MEF más de 30 días publicarla, eso, habiendo señalado que esta devolución se haría el jueves 14 de diciembre.

Esa era la fecha que muchos fonavistas esperaban, pero terminaron haciendo cola solo para recibir más información. En un contexto de desaprobación de entidades de los poderes del Estado, como el Ejecutivo, el Congreso y la situación con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, los aportantes al Fonavi, en su mayoría adultos mayores, se sienten desamparados, sobre todo por la falta de celeridad con el cumplimiento de devolución de dinero que ellos han aportado. “No estamos pidiendo limosnas”, decía un aportante en una canal de televisión. Muchos apuntaban el reciente escándalo del Congreso de la República, que se estaba otorgando un bono navideño extra, lo que hacía que este mes los parlamentarios cobraran cerca de S/43 mil.

Por eso, para dar más claridad al asunto, y ahora con una nueva fecha de pago —anunciada por el Primer Ministro, Alberto Otárola, en RPP— y el reglamento ya publicado, en esta nota te contaremos cuál es el paso a paso que debes seguir para cobrar el dinero de tus aportes el próximo jueves 21 de diciembre.

Fonavistas realizaron largas colas en búsqueda de claridad sobre la devolución de aportes. - Crédito Andina

Devolución de aportes del Fonavi 2023: guía de todo lo que debes saber

Si eres fonavista, no tienes que hacer colas: el Primer Ministro informó que aún no se define el padrón oficial del devolución del Fonavi, por lo que no es necesario ir a las oficinas de la secretaría técnica. El padrón recién podrá se consultado el sábado 16 de diciembre, en el enlace https://www.fonavi-st.pe/.

Esta primera lista para la devolución de aportes serán beneficiados cerca de 64 mil fonavistas pertenecientes al Grupo N° 20, quienes podrán cobrar sus pagos en el Banco de la Nación. El monto total de esta primera entrega será de S/160 millones. Asímismo, Alberto Otárola reveló que el jueves 21 de diciembre empezarán los pagos para los aportantes

Esto es lo que se sabe del pago del Fonavi 2023, según el reglamento publicado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Fonavi/Andina/Mimp

Paso 1: ¿Cómo registrarse en la página del Fonavi?

Así, para poder cobrar, deberás saber primero si estás en el padrón de beneficiarios, lo que podrás corroborar en la página oficial el sábado 16 de diciembre. Sin embargo, si aún no te has inscrito deberás presentar el Formulario 1, la ficha con los datos de identificación e historial laboral del fonavista. Así lo podrás presentar por internet.

registrarte en la página del Fonavi: Primero debesen la página del Fonavi: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/tempPopup.jsp

Haz clic en “Crear usuario”, al medio, en la parte inferior de la página.

Llenar tus datos, así seas el titular (fonavista) o solicitante (representante o deudo del fonavista).

Aquí se te permitirá rellenar el formulario 1 virtualmente.

Consulta el estado de tu registro así. - Crédito Captura de Fonavi

Paso 2: ¿Cómo llenar el formulario 1 del Fonavi?

Para llenar el formulario 1 virtual podrás hacerlo ingresando a este enlace: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/index.jsp. Estos son los datos que se te pedirán:

Información personal : datos básicos. Primero colocar el tipo de documento y el número del mismo. Suministrar apellidos y nombres completos , como lo solicita la página. Colocar la fecha de nacimiento y el sexo, ya sea masculino o femenino. En un recuadro similar solicitan la ubicación actual .

También debes ingresar el número de teléfono personal y colocar una dirección de correo electrónico actual. Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior.

En ese punto, suministrar el historial laboral . Y se recomienda ser cuidadoso con las fechas. Colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

Al final, podrás agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

Aprende a llenar el formulario 1 del Fonavi. - Crédito Andina

Y listo. Si quieres revisar el estado de tu registro, accede a este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/index.jsp. Asimismo, si se te complica seguir estos paos o necesitas más información sobre este registro, podrás comunicarte a la Plataforma Única de Atención Virtual. Estos son los datos que necesitas para comunicate con esta entidad:

Número telefónico: (01) 640-8655

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Paso 3: ¿Cómo cobrar el Fonavi?

Para cobrar el Fonavi, primero deberás revisar el padrón que se publicará el sábado 16 de diciembre en este enlace https://www.fonavi-st.pe/ Si estás en el padrón, podrás acceder al pago en el Banco de la Nación. Si no apareces en la lista, tal vez debes regresar unos pasos a registrarte y llenar el formulario 1, o sino solo debes esperar, ya que los primeros que cobrarán serán los siguientes beneficiarios:

Exaportantes mayores de 60 años

Aquellos fonavistas que no han sido beneficiarios en una anterior devolución

Para más dudas, deberás consultar el padrón a publicarse

Luego, para poder cobrar, si a partir del 16 de diciembre has podido comprobar que estás en el padrón, deberás asistir a una sucursal del Banco de la Nación con tu DNI a partir del jueves 21 de diciembre (el banco abrirá a las 8:00 a.m.).