Once congresistas que fueron beneficiados por Patricia Benavides votaron a favor de moción contra la JNJ

El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer admitir la moción de orden del día de la bancada de Renovación Popular para remover a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta “falta grave” al suspender provisionalmente por seis meses a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien ha sido señalada de liderar una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público.

En la votación se observó que fueron 69 parlamentarios los que respaldaron la propuesta de Jorge Montoya y Alejandro Muñante. Pero llamó poderosamente la atención los que marcaron verde. Así se pudo comprobar que hubo once ‘padres de la patria’ que resultaron beneficiados por Benavides y se unieron al plan para descabezar la JNJ.

Estos son María Agüero, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Segundo Montalvo (Perú Libre); María Acuña, Idelso García, Rosío Torres, Cheryl Trigozo (Alianza para el Progreso); Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial); Héctor Valer (Somos Perú); y Karol Fonseca (no agrupada).

El 16 de junio pasado, la fiscal Benavides dispuso archivar la investigación preliminar contra los citados congresistas que fueron incluidos en el caso ‘Los Niños’. La decisión se debió a que no encontró suficientes elementos para constatar que recibieron pagos ilícitos de manos del gobierno del expresidente Pedro Castillo para evitar la interpelación del prófugo exministro de Transportes, Juan Silva Villegas.

Decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Bevanides, de archivar investigación contra 40 congresistas.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICOP), cuya coordinadora es la fiscal superior Marita Barreto, informó el 4 de mayo de este año a Patricia Benavides que no tenían colaboradores eficaces que acusen a los parlamentarios.

“No tenemos colaboradores eficaces que hayan delatado a los congresistas de la República (...) quienes se habrían beneficiado con pagos de sumas de dinero y otros tipos de beneficios a cambio de respaldar mediante sus votos la gestión del entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones”, se lee en el documento.

La resolución emitida señala: “En esta línea de ideas, (…) concluimos que no existe sospecha inicial simple en relación con los hechos denunciados contra los congresistas en mención, por lo que no es posible iniciar diligencias preliminares por tales hechos. La denunciante no ha explicado, ni siquiera mínimamente, cómo se han verificado los hechos”.

Con mandato de detención

