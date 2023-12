¿Si Alberto Fujimori está libre, por qué yo no?: Pedro Castillo cuestiona prisión preventiva en su contra

Mandatario se comparó con el expresidente Alberto Fujimori, quien fue liberado en la víspera por el Tribunal Constitucional. | Huanca York Times

Durante la evaluación del cese de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, el vacado funcionario cuestionó que se le mantenga privado de su libertad y se haya excarcelado al exdictador Alberto Fujimori, quien abandonó el penal Barbadillo por orden del Tribunal Constitucional.

Te puede interesar: Alberto Fujimori: Presidente del TC rechaza irregularidades en decisión para liberar al expresidente

“Señor juez, si Alberto Fujimori, teniendo una sentencia condenatoria por delitos que el país y el mundo conoce está libre, y a mí que no se me ha encontrado delito alguno ¿cuál es la razón para tenerme encerrado e incomunicado?”, cuestionó el investigado por los delitos de rebelión y organización criminal ante el Juez Supremo Juan Carlos Checkley.

En ese sentido, aseveró que cuenta con arraigo laboral. “El propio director de mi institución educativa acaba de expedir nuevamente una constancia firmada y sellada de que yo soy docente nombrado. Las autoridades de mi propio comunidad acaban de firmar un documento diciendo que yo soy ciudadano de esa comunidad. Están las fotos y documentación de mi domicilio”, explicó.

Te puede interesar: PPK revela que el Papa Francisco le recomendó indultar a Alberto Fujimori en el 2017

“Yo no vivo en Lima, por supuesto que tuve que decir que vivía en Palacio porque estaba dispuesto a cambiar este país, por eso pido que dignifique a una de las instituciones tutelares como es el Poder Judicial. Haga justicia”, agregó.

El expresidente peruano Alberto Fujimori (c) (1990-2000), acompañado de sus hijos, Keiko (d) y Kenji Fujimori (i), sale del penal, el pasado miércoles, luego de ser puesto en libertad en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional en Lima (Perú).. EFE/ Aldaír Mejía

“Jamás tuve la intención de fugarme del país”

Pese a que el exjefe de Estado fue detenido mientras se dirigía a la embajada de México, aseguró que nunca tuvo intenciones de abandonar el territorio peruano.

Te puede interesar: Alberto Fujimori y la cronología de su nuevo indulto: el camino que lo llevó a su polémica liberación

“Jamás tuve la intención de fugarme del país y no me fugaría porque mi lugar de origen es allá en Chota, volveré a ser maestro de aula, ahí está mi escuela, ahí está mi familia, mi casa”, señaló pese a que su familia se encuentra en el exterior, bajo la protección del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, alegó que las investigaciones en su contra fueron lideradas y sustentadas por “la líder de una presunta organización criminal”, en referencia a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Fui detenido siendo presidente del Perú, teniendo mi inmunidad presidencial”, agregó. No obstante, la fiscal Galinka Soledad Meza Salas señaló que no existía una imposibilidad de detención en flagrancia delictiva. “El exministro de Defensa, Daniel Hugo Barragan Coloma, reveló que renunció a dicho cargo debido a las constantes presiones de Aníbal Torres, en presencia del exmandatario para disponer de las Fuerzas Armadas”, dijo.

Vacado mandatario nombró al exdictador durante sus alegatos. | Infobae Perú / Justicia TV

“Se han ensañado conmigo”

En la víspera, el exmandatario se presentó en una audiencia pública del Tribunal Constitucional donde se evaluó los cinco habeas corpus presentados para conseguir su libertad. “Lejos de atender a otros problemas del Ministerio Público y las autoridades, se han ensañado conmigo. Por eso pido, en nombre del país, que se deje sin efecto todo este procedimiento y sus actos posteriores”, mencionó.

Además, instó a los tribunos a determinar su “libertad constitucional”. “No se puede, más allá del interés político, acabar con la libertad. Pido señores magistrados y señor presidente, dignifiquen esta institución”, puntualizó.

Magistrada del TC pide respetar indulto a Alberto Fujimori

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, pidió que se detengan los cuestionamientos públicos contra la excarcelación de Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por hallarse culpable de los crímenes en Barrios Altos y La Cantuta.

“Si nosotros hemos decidido que lo que prima es la decisión nuestra es porque lo que tomó el Tribunal Constitucional el año pasado es cosa juzgada y era más protectora al derecho humano que en la que propone la Corte Interamericana. Entonces, en este caso [de Alberto Fujimori] a través de una supervisión de una sentencia que no es de un indulto, la corte no era competente y el Perú no está obligado a responder”, señaló a Latina Noticias.