Alejandro Muñante acusa a la JNJ de ‘conflicto de intereses’ por suspender a Patricia Benavides

Alejandro Muñante es uno de los promotores de la remoción de la JNJ.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) acusó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de incurrir en un presunto `conflicto de intereses´ al suspender provisionalmente por seis meses a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, el último miércoles 6 de diciembre, por presuntamente liderar una organización criminal en el marco del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’. Agregó que se ha vulnerado el debido proceso.

“Lo que yo veo es una clara afrenta al debido proceso. Está claro el conflicto de intereses que hay en la Junta Nacional de Justicia. Hay un interés directo en los resultados de este procedimiento de suspensión y posterior destitución porque hay procesos abiertos entre ambos entes tanto en la JNJ como en la propia Fiscalía. Incluso han llegado hasta procesos de amparo donde le han dado una medida cautelar en favor de Patricia Benavides”, dijo a RPP.

De otro lado, Muñante enfiló sus críticas contra Jaime Villanueva, el filófoso que ha brindado detalles al Ministerio Público sobre las coordinaciones que realizaba con congresistas por orden de Benavides para tomar ciertas decisiones como inhabilitar a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos, elegir a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, y destituir a la JNJ.

“Mientras se haya quedado en coordinaciones en la emisión de alguna opinión, en lo que cree que podría pasar después. Yo digo sí yo voto así puede pasar esto. Eso no es un delito. El delito es ‘vote por esto y yo le doy esto’. Eso no se ha corroborado y si no se hace habrá quedado todo en una simple coordinación”, aseveró.

El legislador, que junto a Jorge Montoya, promueve la remoción de la JNJ señaló que el tema se vería en el pleno del Parlamento de la próxima semana.

¿Qué dice la moción?

En la moción de orden del día de la agrupación liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se sostiene que la JNJ infringió flagrantemente el artículo 157 de la Constitución Política del Perú por suspender a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Indicaron que el procedimiento disciplinario inmediato no existe en la ley orgánica de la entidad. Sin embargo, esto no es cierto.

En la Ley Orgánica de la JNJ se lee en el artículo 2, en el inciso I, que la institución debe elaborar y aprobar su reglamento interno y los reglamentos especiales necesarios para la plena aplicación de la presente ley. Así es que nace el Reglamento de Procesos Disciplinarios, donde aparece la figura del procedimiento disciplinario inmediato en los artículos 31 y 72.

En esos dispositivos legal se señala textualmente que “excepcionalmente se puede prescindir de la investigación preliminar y disponer el inicio del procedimiento disciplinario inmediato por resolución del Pleno debidamente motivada”. Así, debería cumplirse dos aspectos claves: que haya una conducta notoriamente irregular con prueba evidente y flagrante falta disciplinaria muy grave.

Moción de Renovación Popular busca remover a toda la JNJ por suspender a Patricia Benavides.

Adicionalmente, agregan que los magistrados Tumialán, De la Haza y Zavala debieron inhibirse porque se encuentran en una investigación por presuntamente presionar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se saque un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en junio pasado ante la inminente inhabilitación que se decidiría en el Parlamento.

Como se recuerda Arévalo negó tajantemente que haya recibido alguna sugerencia de la JNJ para que el PJ emita un anuncio de respaldo hacia Ávalos. Es más, llegó a calificar esta información que apareció en el programa ‘Combutters’ de Willax Televisión y el diario Expreso como “chismes”.

Tras conocerse las nuevas intenciones de Renovación Popular, la respuesta de la JNJ no se hizo esperar.