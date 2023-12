Jonas Brothers logró sold out en la preventa de su concierto en Lima en menos de una hora

Fans de Jonas Brothers arrasaron con las entradas en la etapa de preventa. Instagram/@jonasbrothers

Este jueves 14 de diciembre, cientos de fanáticos de los Jonas Brothers intentaron comprar entradas para el concierto de la agrupación estadounidense en Lima a través de la página de Teleticket, las cuales ofrecían un 15% de descuento para los clientes BBVA. Sin embargo, muchos se sorprendieron al descubrir que se agotaron en menos de una hora.

Te puede interesar: Jonas Brothers anuncian concierto en Perú después de 14 años de ausencia

A las 10:00 a.m., Teleticket puso disponible un total de 9 mil entradas—a modo de preventa— para los fans de los Jonas Brothers. Aunque los usuarios aguardaban pacientemente en la cola virtual, la mayoría no logró comprar los tickets debido a la alta demanda. Para las 10: 50, no había ninguna entrada disponible.

Teleticket confirmó que las entradas para las zonas Platinum y VIP ya están, oficialmente, agotadas.

Sold out en preventa para el show de Jonas Brothers en Lima. Captura/Teleticket

¿Cuándo inicia la venta general de entradas?

Debido al sold-out en la etapa de preventa, Teleticket ya puso a la venta, este jueves 14 diciembre, las entradas generales para el concierto de los Jonas Brothers en Lima. Recuerda que estas ya no cuentan con el descuento del 15%.

Jonas Brothers vendrían al Perú en el 2024. Instagram/@jonasbrothers

Precios de las entradas

Regular

Te puede interesar: Jonas Brothers en Lima: precios de las entradas, zonas, fecha, setlist y cómo acceder al descuento del 15%

Platinum: S/518

VIP: S/230

Precios de las entradas para el show de Jonas Brothers en Lima. Teleticket

¿Cuándo y dónde es el concierto de los Jonas Brothers en Lima?

Luego de 14 años desde su último concierto, los Jonas Brothers regresarán a Perú como parte de su gira mundial Five Albums. One Night. The World Tour. Los hermanos se presentarán el próximo domingo el próximo domingo 21 de abril de 2024, en Multiespacio Costa 21, recinto ubicado en el Circuito de de Playas, en el distrito de San Miguel.

Jonas Brothers confirman concierto en Perú después de 14 años. Teleticket

Los Jonas Brothers y su última visita a Lima

La última actuación de los Jonas Brothers en Perú tuvo lugar el 30 de octubre de 2010 en el Estadio Monumental de Lima. Este evento formó parte de su Jonas Brothers Live in Concert World Tour, una gira que reunió a miles de seguidores del famoso trío musical estadounidense. La velada prometía la participación de la cantante Demi Lovato, anunciada como telonera. No obstante, Lovato tuvo que retirarse del evento horas antes de su comienzo, citando “problemas de salud” como motivo de cancelación.

Te puede interesar: Concierto de Marc Anthony en Lima: Fotos y videos de su gran show en el Estadio Nacional

Antes de su show de 2010, Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas ya habían deleitado a los fans peruanos con su música. Los días 18 y 19 de mayo de 2009, los Jonas Brothers se presentaron en el Estadio Nacional de Lima, ofreciendo conciertos que quedaron grabados en la memoria de sus seguidores. En aquella ocasión, Demi Lovato sí consiguió subir al escenario, complaciendo a su audiencia.

Los Jonas Brothers actúan en concierto realizado en Estadio Monumental, el sábado 30 de octubre de 2010. ANDINA/Créditos a Jessica Vicente

Jonas Brothers en Latinoamérica

La gira de los Jonas Brothers por Latinoamérica arrancará el próximo 16 de abril de 2024 y finalizará el 6 de abril de 2024.

16 de abril - Sao Paulo, Brasil

19 de abril - Bógota, Colombia

21 de abril - Lima, Perú

23 de abril - Santiago de Chile, Chile

25 de abril - Buenos Aires, Argentina

30 de de abril - Cancún, México

03 de mayo - Ciudad de México, México

06 de mayo - Monterrey, México

Jonas Brothers darán gira por Latinoamérica. Captura/Instagram

¿Cuántos son los Jonas Brothers?

Los Jonas Brothers son una banda de pop rock originaria de Estados Unidos compuesta por tres hermanos: Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas. Kevin es el mayor y nació el 5 de noviembre de 1987, Joe nació el 15 de agosto de 1989 y Nick, el más joven, nació el 16 de septiembre de 1992. La banda se formó en 2005 y ganó popularidad a través de sus apariciones en la cadena de televisión Disney Channel. Han lanzado varios álbumes de estudio y son conocidos por canciones como “S.O.S.”, “Burnin’ Up” y “What a Man Gotta Do”.