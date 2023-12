Rafael López Aliaga comparó a Lima con Bombay: culpó a los estibadores y dijo que no les renovará permiso

MML no renovará permiso de estibadores para que trabajen en Mesa Redonda. Canal N

Gran controversia se ha generado en los alrededores de Mesa Redonda y Mercado Central, ubicados en el Cercado de Lima, luego de un anuncio brindado por el propio alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga, en medio de las campañas por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Te puede interesar: Emergencia en Mesa Redonda: Ciudadano sufre infarto y ambulancia demora en atenderlo por aglomeración de personas

El burgomaestre limeño informó a la ciudadanía que no renovará el contrato de alrededor de 1.500 estibadores que laboran en los exteriores de estos emporios comerciales, por lo que solo podrán desempeñar su oficio hasta el 31 de diciembre del presente año.

En una conferencia de prensa, el excandidato presidencial culpó a los estibadores de convertir a Lima en Bombay, la ciudad portuaria más poblada de la India.

“Parece Bombay con estibadores que van y vienen. Esa tradición que hay en Lima de que hay estibadores se acaba. Los permisos vencen el 31 de diciembre. No vamos a renovar ningún permiso”, aseguró el alcalde en conferencia de prensa.

“Tienen permiso, pues, ¿qué hago? Si los van a intervenir Fiscalización, tienen su permiso firmado por la Muni Lima. Tiene un papel que lo respalda”, agregó.

Rafael López Aliaga comparó a Lima con Bombay, la ciudad portuaria más poblada de la India. (Foto: Composición Infobae)

Esta advertencia no fue bien recibida por el gremio de estibadores formales de Mesa Redonda, quienes tildaron de mentiroso a Rafael López Aliaga al no precisar en su anuncio que ya renovaron sus permisos hasta noviembre del 2024, tras pagar hace un par de meses más de 150 soles, cada uno, para ser formalizados.

Te puede interesar: Minsa alerta de venta de productos sin registro sanitario en el Centro de Lima luego de realizar operativo

Asimismo, manifestaron que ni un funcionario de la comuna edil se comunicó con ellos para avisarles sobre estas nuevas medidas que atentan contra su labor y que perjudicarán a decenas de familias.

“No teníamos idea de lo que el señor alcalde habló. Nosotros hemos sacado este permiso (de trabajo) hasta noviembre del próximo año. Nos dejaría en la calle. El alcalde debe de darse cuenta de eso”, declaró uno de estos trabajadores para Exitosa Noticias.

“El señor alcalde dice ‘mucho estibador’, pero no es así. En las tiendas hay (estibadores) piratas. (...) Vienen de todos lados acá, por eso es que se acumulan”, sostuvo otro de los estibadores formales de Mesa Redonda.

Estibadores trasladando mercadería en las inmediaciones de Mesa Redonda | Foto cortesía: GEC.

“Ahora se paga para trabajar”

En declaraciones para Canal N, uno de los estibadores denunció que en gestiones anteriores, no se pagaba para trabajar por las calles de Mesa Redonda o Mercado Central, sin embargo, esto cambió en tiempos recientes.

“El error no fue de la Municipalidad de Lima, sino de un grupito de estibadores que fueron a pagar para trabajar. Entonces ellos (la MML), se dieron cuenta que, como una mina, acá hay plata. Por eso nos cobran a toditos los estibadores”, dijo un ciudadano que se dedica a este oficio desde hace 35 años.

“Luego impusieron el famoso ‘pico y placa’, para que un día trabajemos y el otro no, o sea, un día comen mis hijos y el otro no. Eso es un abuso. El día que no trabajo ni yo ni mi familia comen”, agregó. Cabe precisar que el sistema “pico y placa” fue implementado en la mencionada zona el 2019, durante la gestión del vacado alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

Emergencia en Mesa Redonda

Desde Mesa Redonda, en Cercado de Lima, reportaron que un ciudadano sufrió de un infarto. La gran afluencia de gente, producto de la campaña por Navidad y Año Nuevo, dificultaron el ingreso de una ambulancia para brindarle los primeros auxilios.

Desde Mesa Redonda reportaron que un ciudadano sufrió de un infarto. (Foto: Captura Tv Perú)

Personal de Serenazgo apoyó durante la emergencia para permitir el tránsito del vehículo médico, que fue atajado por varias cuadras a causa de la presencia del comercio informal. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, al igual que las circunstancias en que sufrió el ataque al corazón.