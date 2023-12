Dónde ver sorteo de Copa América 2024: TV del anuncio para selecciones de Conmebol y Concacaf

Dónde ver el sorteo de la Copa América 2024 para selecciones de Conmebol y Concacaf. - créditos: Conmebol

Con la culminación de las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, los partidos entre selecciones acabaron en el 2023. Sin embargo, el próximo año se disputará la Copa América en Estados Unidos y que congregará a países que pertenecen a la Conmebol y algunos invitados de la Concacaf. Aunque previamente se llevará a cabo el sorteo el jueves 7 de diciembre con todos los detalles que necesitas saber.

Te puede interesar: ¿Qué canales TV transmitirán el sorteo de la Copa América 2024 en Perú?

La ceremonia se realizará en el complejo de convenciones James L. Knight Center, localizado en en Miami, Florida. Diversos personajes relevantes de las dos confederaciones se reunirán en un evento que paralizará el continente de cara a lo que será la principal competición de naciones de la región.

Un total de 16 equipos serán los que participarán del certamen que será entre el 20 de junio y 14 de julio: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y el anfitrión Estados Unidos. No obstante, quedan dos cupos más por descifrar y que saldrán de los siguientes repechajes: Canadá vs Trinidad y Tobago y Honduras vs Costa Rica, los cuales se disputarán el 23 de marzo del siguiente año en partidos únicos.

Así se realizará el sorteo de la Copa América 2024

El sorteo de la Copa América 2024 se llevará a cabo de la siguiente manera: habrá cuatro bombos con cuatro selecciones en cada uno definidos por las posiciones en el ránking FIFA. Los del primer bombo ya se conocen a qué grupo irán: Argentina por ser campeona de la última Copa América, México por su campeonato de la Copa de Oro, Estados Unidos por ser el siguiente de la Concacaf en el ránking, mientras que con Brasil la situación es la misma pero en Conmebol.

Te puede interesar: Sorteo de la Copa América 2024: fecha confirmada y bombos de la competición

Bombo 1: Argentina (A1), México (B1), Estados Unidos (C1) y Brasil (D1)

Bombo 2: Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú

Te puede interesar: ¿Cuándo empieza la Copa América 2024 en Estados Unidos? Fechas, sedes y selecciones

Bombo 3: Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay

Bombo 4: Jamaica, Bolivia, Concacaf 5 (Canadá vs Trinidad) y Concacaf 6 (Honduras vs Costa Rica)

Cabe mencionar, que durante el sorteo, no podrá haber más de tres equipos de la Conmebol en un grupo, ni tampoco más de dos de la Concacaf en otro.

Los cuatro bombos de la Copa América 2024. - créditos: Conmebol

Sedes de la Copa América 2024

En la Copa América 2024 habrá 14 estadios disponibles y son los siguientes: Mercedes-Benz Stadium, Levi’s Stadium, Bank of America Stadium, State Farm Stadium, SoFi Stadium, Exploria Stadium, NRG Stadium, Q2 Stadium, AT&T Stadium, MetLife Stadium, Allegiant Stadium, Arrowhead Stadium, Children’s Mercy Park y Hard Rock Stadium.

Conoce los 14 estadios que albergarán el principal certamen de selecciones de la región americana. (Video: Conmebol)

Dónde ver el sorteo de la Copa América 2024 en América

El sorteo de la Copa América 2024 se desarrollará el jueves 7 de diciembre en Miami, Florida, Estados Unidos y podrá verse en los siguientes canales en toda la región: Argentina (DirecTV), Bolivia (Untel y DirecTV), Brasil (por confirmar), Canadá (TSN3), Chile (Canal 13 y DirecTV), Colombia (Caracol TV, RCN y DirecTV), Costa Rica (Teletica), Ecuador (DirecTV), Estados Unidos (FOX - inglés y Univisión - español), Honduras (Canal 11), Jamaica (CSport y CVM TV), México (Televisa Univisión), Panamá (RPC y TV Max), Paraguay (Unicanal, SNT y Telefuturo), Perú (América TV y DirecTV), Trinidad y Tobago (CSport y CVM TV), Uruguay (DirecTV) y Venezuela (Televen y DirecTV).

Dónde ver el sorteo de la Copa América 2024. - créditos: Conmebol

A qué hora es el sorteo de la Copa América 2024

El sorteo de la Copa América 2024 se realizará en territorio estadounidense a las 19:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En tanto, en Bolivia y Venezuela será a las 20:30 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay comenzará a las 21:30 horas. Asimismo, en México se hará a partir de las 18:30 horas, mientras que en España iniciará a las 02:30 horas (del viernes 8 de diciembre).