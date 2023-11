Emilio Jaime acusa a Leslie Shaw de impedirle cantar en el ‘Future Visions Fest’: “Se subió en mi turno”

Emilio Jaime y Leslie Shaw, quienes se han mandando indirectas desde hace unos días, tuvieron problemas en el Future Fest. Video: TikTok

Emilio Jaime usó sus redes sociales para explicar lo que sucedió la noche, del sábado 25 de noviembre, en el Future Visions Fest que se realizó en Los Jardines del Parque de la Exposición en Lima.

Sucede que el exchico reality no pudo ofrecer su show porque en su lugar se presentó Leslie Shaw, quien era la artista que seguía inmediatamente después de él y que cerraba el evento como figura principal.

Emilio Jaime aclaró que no llegó tarde, por el contrario, estuvo una hora antes de su presentación, como decía la programación a las 21:00 pm; sin embargo, hubo un retraso de 30 minutos en cada presentación. Él entendió y estaba listo para subir al escenario para cantar sus mejores éxitos, pero no lo consiguió.

“He visto muchos comentarios que quiero aclarar... el día de ayer (sábado 25 de noviembre) no llegue tarde al evento, estuve 1 hora antes de mi presentación, es decir a las 8 en punto... El evento se retrasó por motivos ajenos a mí y que desconozco, pero soy consciente que estas cosas pasan hasta en eventos grandes. Nos toca a los artistas entender, tener tolerancia y respeto por los demás y el público”, expresó en un inicio.

Luego comentó que fue el equipo de Leslie Shaw que no permitió que él subiera a dar su show y en su lugar empezó a cantar con su elenco de bailarinas, como si nada hubiera pasado.

“En el momento que me tocaba entrar, me tomó por sorpresa que el equipo de la artista que cantaba después de mí, se subió al escenario impidiendo que haga mi presentación en el turno que me tocaba. Por eso decidí retirarme del evento”, dijo

Además, agradeció a los “organizadores quienes se tomaron el tiempo de buscarme para ofrecerme disculpas por un incidente que no ocasioné y que ellos no pudieron controlar”.

Emilio Jaime acusa a Leslie Shaw de impiderle que cante en el 'Future Visions Fest'. Instagram.

Emilio Jaime se disculpa con el público que lo estuvo esperando

Emilio Jaime, más conocido como ’Emil’, indicó que estaba muy triste con la gente que acudió al concierto y no lo pudo ver. Resaltó que así sea una persona, merecía todo su respeto.

“Estoy apenado por lo que pasó ayer y me disculpó con las personas que fueron a ver mi show, no importa si fueron muchos o pocos, así sea uno, merece respeto”, puntualizó.

Finalmente, señaló que el sí se alegra de los triunfos que consigue sus compañeros artistas y que se mantendrá en perfil bajo porque quiere resaltar como artista y como figura de la farándula.

“Quienes me conocen saben que no me gusta estar en entredichos, de mi lado solo hay buena vibra con todos los artistas peruanos, me alegro de aquellos que logran triunfos en su carrera y me inspira ver el coraje de los que están luchando por sus sueños”.

Leslie Shaw desafía el protocolo del festival, provocando tensión con Emilio Jaime. (Infobae)

Leslie Shaw le aclara a Emilio Jaime: “Hay niveles”

Leslie Shaw realizó un gran show en el Future Visions Fest y cantó su repertorio completo entre la ‘Faldita’, ‘Estoy soltera’, ‘Tal para cual’, canción que comparte con Mario Hart y su último sencillo ‘Fin de semana’ que canta con ‘Los Hermanos Yaipén’ y a los cuales invitó a cantar con ella.

Sin embargo, la popular ‘Colorada’ no desaprovechó el momento en enviarle un mensaje a todos sus detractores. “¿Podrán las envidiosas?,¡Hay niveles!”, dijo Leslie Shaw a todo su público que disfrutaba verla cantar.

Además, recordó cuando escribió una canción en el 2020, tiempo en que el mundo atravesó una pandemia y cómo le costó sacar adelante su carrera musical.

“Yo tengo el poder de salir adelante, de enfrentarme a la gente envidiosa, mal hablada porque yo soy dueña de mi propio destino y de mi futuro. No me voy a dejar de nada ni de nadie, todos somos superpoderosos y tenemos los poderes para salir adelante”, expresó.