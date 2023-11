El conmovedor gesto del árbitro Joel Alarcón con su colega Melany Bermejo en la final de Copa Perú 2023

Pitazo final y celebración del cuadro cajamarquino en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. (Video: DIRECTV)

La final de la Copa Perú 2023, en la que ADE Jaen se proclamó campeón al vencer 3-1 a San Marcos en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, estuvo llena de momentos emotivos. Uno de ellos no estuvo relacionado al título del cuadro de Cajamarca, sino que tuvo como protagonistas a los árbitros.

Te puede interesar: Jugador de Copa Perú anotó fenomenal golazo de ‘chalaca’ en final ADA Jaén vs San Marcos

Esto ocurrió a los 90+6 minutos, cuando faltaban solo segundos para que finalice el partido y los dirigidos por Roberto Arrelucea levanten el título. El portero cajamarquino Fernando Sánchez estaba a punto de realizar un saque de meta y toda la banca del cuadro agropecuario saltaba con ansias de entrar al campo a celebrar, cuando el juez Joel Alarcón sorprendió a todos al retirarse del campo de juego.

Ante la atenta mirada de todos, el reconocido árbitro nacional se dirigió a la zona en la que se encontraba su cuarta asistente, Melany Bermejo, a quien le cedió su silbato y se dieron un fraterno abrazo. Tras ello la invitó a entrar al terreno de juego para que pite el final del encuentro. La jueza ingresó rauda, dio la señal al arquero para poner el balón en juego, y cuando el esférico se encontraba en lo más alto, realizó el último silbido para finalizar el partido.

Te puede interesar: ADA Jaén campeón de Copa Perú 2023: goles y resumen del triunfo cajamarquino ante San Marcos

El motivo de este gesto de Alarcón con su colega, se debió a que era su último partido como árbitro profesional, tras una carrera que mantuvo por 23 años, y que le dio la oportunidad de dirigir y trabajar en Liga 1, Liga Femenina, Copa Libertadores Femenina, Liga 2, Copa Perú, entre otras competiciones.

Melany Bermejo es una de las árbitros más destacadas del fútbol peruano (Perú 21).

¿Qué dijo Melany Bermejo tras su retiro del arbitraje?

Una vez concluidas las celebraciones, Melany Bermejo se dio un tiempo para agradecer el gesto y, con mucha emoción, reveló que le costará mucho el día después de dejar la profesión que tanto ama.

Te puede interesar: Qué canal transmite Perú vs Venezuela HOY: duelo en Lima por fecha 6 de Eliminatorias 2026

“Fue muy emocionante, lo hablamos en el camerino, porque ya era mi último partido del año. Me siento emocionada, agradecida, contenta. El arbitraje me ha dado muchas experiencias y amistades a lo largo de estos años, y de verdad que tengo emociones encontradas. Estoy feliz, pero también triste porque ya me voy, ya me retiro del arbitraje y era mi último partido”, declaró a DIRECTV.

La exárbitro FIFA también agradeció a Joel Alarcón por darle la oportunidad de despedirse y comentó que esta era una práctica tradicional, pero que se ha ido perdiendo en los últimos años:

La juez colgó los silbatos en final de Copa Perú 2023. Estas fueron sus palabras. (Video: DIRECTV)

“Normalmente se hace este gesto, que se había perdido hace mucho tiempo, pero Joel (Alarcón) me lo permitió y se sintió muy bonito, le doy muchas gracias”, señaló.

Por último, contó que continuará con su carrera profesional, a la cual se dedica independientemente del fútbol, pero no descartó seguir involucrada en el mundo del arbitraje: “Yo soy docente, sigo trabajando, respecto a la carrera del arbitraje, vamos a ver que me depara el futuro”, concluyó.

¿Cómo fue la carrera de Melany Bermejo?

Melany Bermejo comenzó a estudiar arbitraje en 1998, no obstante no concluyó. En el año 2000 volvió a intentarlo, pero con más seriedad, se graduó e inició su larga carrera. Poco a poco se fue abriendo paso hasta alcanzar el rango de Árbitro FIFA, lo cual le permitió participar de competiciones como Sudamericanos Sub 17, Sub 20 Femenino, o Copas Libertadores Femenina. También fue parte de competiciones no organizadas por la FIFA, pero de gran relevancia como los Juegos Odesur. Con el auge del fútbol femenino en el Perú, tomó más protagonismo, siendo de las principales juezas de la Liga Femenina.