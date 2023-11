La impactante imagen de las altas temperaturas en el Perú que fue captada por un ‘radar del tiempo’

La imagen de las cálidas temperaturas en el Perú fue captada por Windy, el llamado 'radar del tiempo'. (Windy)

De acuerdo a los últimos reportes meteorológicos, en diferentes departamentos del Perú, aunque principalmente en la zona selva, la población está sintiendo temperaturas por encima de los 30 grados Celsius. Iquitos, Yurimaguas, Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, Rioja y Juanjui son algunas de las localidades que figuran en esta lista de climas bastante cálidos.

Es habitual que esta región del Perú se reporten por este tiempo altas temperaturas y gran presencia de brillo solar, pero -de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)- los pronósticos también son sumamente cálidos para Lima en los meses venideros. A semanas para el inicio de la temporada de verano, la población en general se pregunta cómo estará el clima para entonces.

El investigador peruano Antonio Quispe utilizó su cuenta oficial de Twitter (ahora llamada X) para lanzar una potente advertencia a las autoridades y la comunidad peruana, respecto a la nueva temporada de verano que está a punto de llegar este jueves 21 de diciembre de 2023.

La mayor temperatura jamás registrada en Lima fue el 16 de febrero del Niño Costero de 1998 con 35.2 °C, de acuerdo a mediciones de la estación que se encuentra en la Universidad Agraria de La Molina.

“Fuerte y claro: este verano será el más caliente de nuestra historia. Las proyecciones son claras, este verano, que aún falta un mes para que empiece, va a romper todos los récords de calor jamás registrados. Urge un plan para mitigar su impacto. Prevenir antes que lamentar”, publicó Quispe.

“Llevamos seis meses consecutivos rompiendo récords de temperatura y nada hace preveer de que esto vaya a cambiar este verano”, agregó.

En tanto, el investigador recordó que “el mundo ha perdido más del 50 % de los cuerpos de hielo en los últimos 60 años”. “En el verano de 2023, el hielo marino de la Antártida cayó a su nivel más bajo desde que comenzó el registro satelital en 1979, rompiendo el récord por tercera vez en solo seis años”, acotó.

Las proyecciones son claras, este verano que aún falta un mes para que empiece, va a romper todos los récords de calor jamás registrados, afirmó el experto.

Quispe compartió una captura de la plataforma Windy, el llamado ‘radar del tiempo’, en el que se aprecia el mapa del Perú y parte del litoral en tonalidad naranjas que representan una temperatura cálida.

¿Qué papel jugará el Anticiclón del Pacífico Sur?

En tanto, Abraham Levy, el llamado ‘hombre del tiempo’, también se refirió a las elevadas temperaturas registradas en los diversos rincones del Perú.

“¡Quema! Viento norte en control del tiempo costero. Seguirá hasta el fin de semana. Ello levanta las temperaturas costeras”, afirmó.

Brillo solar y calor predominará en Lima hasta el finales de octubre. (Foto: Andina)

Explicó que el Anticiclón del Pacífico Sur está activo y relativamente cercano, pero el viento norte sobre la costa tiene un efecto importante sobre las temperaturas en la franja costera. “Sume usted a eso el agregado de El Niño costero”, agregó.

En otro publicación, el ‘hombre del tiempo’ dijo que el Anticiclón (superficial) del Pacífico Sur seguiría particularmente activo hasta la primera semana de diciembre, con las oscilaciones naturales que tiene y, además, debería mantenerse cerca de sus valores normales para la época.

“Si el Anticiclón se mantiene dentro de sus valores normales en el verano eso ayudaría a no tener que pasar por lo que vivimos en el verano pasado por El Niño costero”, comentó.

La Comisión Multisectorial Enfen confirmó que se espera que El Niño costero (región Niño 1+2) continúe por lo menos hasta inicios de otoño de 2024. (Composición: Infobae Perú)

“Hay que seguir observando y monitoreando”

En ese sentido, Levy aclaró: “Pero el Anticiclón es una, de múltiples variables que determinarán el clima de verano. Por esa razón no hay nadie que pueda determinar enfáticamente como serán -si son- las precipitaciones en la costa. No hay más remedio que seguir observando y monitoreando. No hay blanco y negro acá”.

Cabe señalar que, según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), se elevaron las probabilidades de que este evento meteorológico golpee con fuerza a millones de ciudadanos en el verano del 2024.

Los datos de este equipo de trabajo han variado con el correr de la semana. Para el 14 de setiembre de este año, el Enfen sostenía la probabilidad de un episodio de El Niño Costero con magnitud ‘fuerte’ era del 25 %. No obstante, a más de un mes, el último reporte arrojó que la posibilidad de que ocurra este evento con magnitud ‘fuerte’ es del 49 %.