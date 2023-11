Kyara Villanella impacta en desfile del Miss Teen Universe: fans comparan sus gestos con el de Luciana Fuster

Kyara Villanella está en Colombia compitiendo en el Miss Teen Universe. | TikTok

Kyara Villanella se hizo presente en una pasarela del Miss Teen Universe 2023, certamen que reúne a adolescentes de varios países del mundo. La representante de peruana en el concurso de belleza impactó con su desfile en traje de baño, donde mostró su carisma y seguridad ante las cámaras.

Su presencia en las etapas preliminares ha sido tan destacada que se perfila como posible ganadora de la distinguida corona, según algunos expertos y seguidores en general. En su recorrido, ha impresionado por su fluido manejo del inglés.

Comparan a Kyara Villanella con Luciana Fuster

En un video que se hizo viral en las redes sociales, se ve a la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito en una de las actividades del certamen. Tras desfilar junto a otras competidoras, realiza un gesto que fue comparado con el de Luciana Fuster.

Kyara Villanella impresiona a sus fans con sus actividades en el concurso internacional. | Composición/Instagram/captura TikTok

En redes sociales, la técnica que hizo al caminar se parecían a las de la ganadora del Miss Grand International 2023. Además, al finalizar la pasarela, simuló una figura de corazón con sus manos.

Cabe recordar que, tras el triunfo de la exchica reality, Kyara Villanella no dudó en expresar su admiración. “Luciana Fuster, has callado muchas bocas y estoy tremendamente orgullosa que pudiste cumplir tu sueño”, expresó en sus redes sociales.

La participante peruana ha documentado su trayectoria en el concurso con actualizaciones en su cuenta de Instagram, donde resaltó las dificultades de los primeros días, pero también la satisfacción de representar a su país.

Kyara Villanella asegura que el ver el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International la inspiró. Instagram

¿Cómo se siente Kyara Villanella en Miss Teen Universe?

Kyara Villanella está participando activamente en el certamen Miss Teen Universe 2023, que se celebra en Barranquilla, Colombia, desde el 20 hasta el 26 de noviembre. Muchos de sus seguidores, que la siguen, se cuestionaron cómo se encuentra en el vecino país.

En ese contexto, la adolescente relató las dificultades iniciales durante sus primeros días en el concurso, tales como tener que maquillarse y vestirse por sí misma debido a la ausencia temporal de su estilista.

Kyara Villanella participa en todas las actividades previas a la gran final del Miss Teen Universe 2023.

Sin embargo, la joven afirmó estar agradecida y emocionada por el apoyo recibido y expresó su orgullo por representar a Perú en esta competencia internacional. “Ha sido duro, pero la estoy pasando bien”, contó en su cuenta de Instagram.

El debut de Kyara Villanella comenzó con una cena con las demás candidatas, lo que le permitió forjar nuevas amistades. En la mencionada red social compartió que, aunque le resulta complicado llevar maquillaje desde tempranas horas del día, está comprometida con las exigencias del evento.

Kyara Villanella brilla en Miss Teen Universe que se celebra en Colombia. | Captura/Instagram/Kyara Villanella

Kyara Villanella casi fue descalificada del Miss Teen Universe

La modelo afrontó un imprevisto al carecer de una corona para el Miss Teen Universe, un imprescindible símbolo de la competencia. Gracias a la colaboración de una empresa que le proporcionó el accesorio tras un “canje”, pudo participar adecuadamente en la contienda

La candidata aseguró en sus redes sociales que, más allá de haber solucionado la ausencia de la corona, el apoyo obtenido le ha insuflado mayor determinación para representar con honor a su país en el extranjero.

“Gracias, les conté (a la empresa) que no tenía corona para viajar a Colombia y, sin pensarlo dos veces, me dieron esta. Este gesto significa demasiado por mí y estoy eternamente agradecida”, expresó la joven.

Kyara Villanella no tenía corona para participar en el ‘Miss Teen Universo 2023′

“Me han tratado como una reina, literalmente. No solo me han dado este hermoso vestido verde, me han dado estas argollas y esta corona. Y voy a viajar por eso a Colombia”, añadió la adolescente de 15 años.

Miss Teen Universe 2023 será transmitido en vivo a través de los canales oficiales del evento, permitiendo que aficionados de todo el mundo sean parte de cada etapa y apoyen a sus candidatas predilectas.