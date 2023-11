Mininter niega agresión a la selección de Venezuela: “La PNP tiene como objetivo preservar la seguridad”

El último martes 21 de noviembre, la selección peruana se enfrentó a Venezuela por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. (Composición: Infobae Perú / Viggafootball - Mininter)

Ante el comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol sobre un incidente entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los seleccionados de la Vinotinto en el Estadio Nacional, posterior al enfrentamiento contra la Blanquirroja por las Eliminatorias 2026, el Ministerio del Interior de nuestro país salió a pronunciarse para rechazar que las oficiales nacionales hayan atentado contra la integridad de los deportistas o hinchas extranjeros.

A través de un hilo de Twitter (ahora llamada X), el Mininter afirmó que, en conjunto con la PNP, están en contra de cualquier acto violento y mantienen firme e irrestricto respeto a los derechos de todos los ciudadanos, indistintamente si son peruanos, venezolanos o de alguna otra nacionalidad.

“Con relación a la situación registrada anoche durante el partido entre Perú y Venezuela, el Mininter y la PNP rechazan cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, y reiteran su respeto absoluto e irrestricto de los derechos de todos los ciudadanos peruanos y extranjeros”, aclaró.

Mediante sus redes sociales, el Ministerio del Interior aclaró que el accionar de la Policía peruana fue de acorde con el plan operativo que manejaron en todo momento.

En esa misma publicación, el Ministerio del Interior dijo que la Policía peruana cumplió sus funciones asignada a presevar la seguridad y el orden interno dentro y fuera del recinto deportivo de la selección peruana y no atacó a los integrantes del equipo visitante.

“La PNP tiene como objetivo preservar la seguridad y orden interno, de acuerdo con la Constitución, por ello descarta categóricamente alguna acción policial contra la integridad de los miembros de la selección venezolana o aficionados, a quienes brindó seguridad en todo momento”, remarcó.

“PNP respondió a plan operativo”

Además, se precisó que toda acción de la Policía Nacional dentro y en los exteriores del Estadio Nacional, donde dispustó el encuentro entre ambas combinados, respondió a un plan operativo que se ejecutó en todo momento bajo los lineamientos de garantizar la integridad de los asistentes y deportistas.

La Federación Venezolana de Fútbol emitió fuerte comunicado tras gresca en el Estadio Nacional - Créditos: Getty Images

“El accionar de la PNP respondió a plan operativo que se puso en ejecución antes, durante y después del partido de fútbol para garantizar integridad de asistentes y jugadores, a fin de evitar incidentes que provoquen una situación de descontrol con consecuencias impredecibles”, señaló.

En ese sentido, se reiteró: “El Ministerio del Interior reafirma el compromiso de la Policía Nacional de estar siempre al servicio de las personas, evitando que se expongan a cualquier riesgo en este tipo de eventos de concurrencia masiva de público”.

En su comunicado, la Federación Venezolana de Fútbol condenó “enérgicamente las agresiones, tanto verbales como físicas, así como los actos de discriminación y xenofobia sufridos por su equipo y afición”.

Comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol - Créditos: FVF

“Nuestra Federación no tolerará, ni dentro ni fuera de las fronteras venezolanas, ningún trato vejatorio a nuestros jugadores, miembros del equipo técnico ni seguidores de nuestra selección”, expresaron.

También denunciaron que uno de sus jugadores resultó lesionado por un funcionario peruano, al momento de acercarse hacia el sector en el que se encontraban los aficionados de la Vinotinto, para entregarles una camiseta.

“Un acto que es absolutamente normal y común en cualquier partido de fútbol y que no debe despertar un sanción policial como la que ha sufrio nuestro jugador”, reprocharon.

El testimonio de un jugador venezolano

Defensor de Sao Paulo también mostró heridas que sufrió por agresión de las fuerzas del orden. (La Vinotinto TV)

En las últimas horas, se conoció que el jugador agredido por los efectivos peruanos fue el seleccionado venezolano Nahuel Ferraresi, quien se desempeña como zaguero central del Sao Paulo de Brasil, pero que no tuvo participación en el encuentro contra la Blanquirroja.

“Salomón Rondón va a dar su camisa y voy detrás de él. Cuando voy a tirarla para la gente, la Policía me frena. Un señor me frena bien, pero otros se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Por lo menos yo, que estaba al otro lado de la valla, fui al que le pegaron dos palazos. Me llegaron a dar dos veces y me rompieron un poco, pero nada grave”, contó Ferraresi.