Leslie Shaw rechaza la posibilidad de colaborar con Micheille Soifer y le advierte: “Cósanse la manga gástrica porque se va a reventar”

Leslie Shaw expone a Micheille Soifer de haberle escrito para colaboración musical, luego de que habló mal de ella. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En un reciente informe de Magaly TV La Firme, el 20 de noviembre, uno de los reporteros de Magaly Medina estuvo presente en una presentación de la cantante Leslie Shaw en Huacho. La rubia fue muy bien recibida por sus fanáticos, ya que el local estuvo completamente lleno, a diferencia de su contrincante, Handa.

Ante esta situación, la también modelo no dudó en hablar para las cámaras de ‘La Urraca’, proporcionando nueva información sobre sus colegas cantantes. Resulta que la integrante de “Esto es Guerra”, Micheille Soifer, quien la había tildado de ‘desangelada’, le había escrito a su cuenta de Instagram. Al parecer, la chica reality buscaba apoyo en el ámbito musical.

Como era de esperarse, Leslie se mostró asombrada por lo que veía en su celular y no dudó en compartirlo con el programa de espectáculos, pero no sin antes arremeter contra Micheille y dejarle claro que no tiene interés en realizar ningún dúo musical con ella.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Dios mío cuanta envidia y ahí veo que me escribe la Soifer (¿Qué te escribe?) No sé, su mamá le responderá porque yo no”, fue la respuesta que dio la modelo para las cámaras de Magaly TV La Firme. La modelo mostró el mensaje de la popular ’Solcito’ que ni siquiera lo había abierto, y que ni pensaba en responderle.

Incluso, la artista nacional mencionó que no hará ninguna colaboración con Soifer, no solo porque días antes salió en defensa de su ex Mario Hart, sino que si la integrante de “Esto es Guerra” pretende cantar junto a ella, pero sin pago alguno. Ante esto, Leslie comenzó a reírse, ya que una persona cercana a la chica reality mencionó que las declaraciones en contra de ella fueron malinterpretadas.

“Se comunicaron con alguien de mi equipo para decir que había un evento que quiere cantante con ella, encima gratis, pero le dicen “acaba de decir ridícula” y le dicen “no se ha malinterpretado” Y qué son esas confianzas, Shaw solo me dicen mis amigos”, sostuvo.

Leslie Shaw asegura sentirse satisfecha del éxito de sus canciones y carrera musical. | Infobae Perú/Richard Gomero

¿Qué dijo Micheille Soifer sobre Leslie Shaw?

El pasado 9 de noviembre de 2023, la modelo Micheille Soifer optó por respaldar a varias cantantes peruanas, incluyendo a Flavia Laos, Mayra Goñi y Handa, en el contexto de la disputa que mantenían con Leslie Shaw. La cantante no le gustó que Shaw no quisiera expresar su apoyo a sus colegas.

Así lo dio a entender durante una entrevista con ‘América Espectáculos’, donde la chica reality reveló que la tensión entre ellas se originó cuando ambas acudieron al mismo diseñador de moda para la confección de sus vestuarios.

“Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempo para hacer esto. Mamita, ubícate, bájate, más bien ve apurándote que ya está pasando tu tiempo... Hay gente que se está sacando la mugre haciendo música, hay público para todos”, mencionó en aquella oportunidad Micheille.

Michelle Soifer y su concierto por el Día del Trabajo. (Foto: Instagram)

Leslie Shaw tilda de envidiosa a Micheille Soifer

Recientemente, durante una entrevista con Magaly Medina, la cantante Leslie Shaw afirmó que tanto Micheille Soifer como sus críticos sienten envidia hacia ella. Además, la modelo detalló las razones por las cuales opta por no colaborar en un proyecto musical con la personalidad de reality.

“Huele la envidia hasta acá. Yo seré ridículamente talentosa, ridículas otras que están haciendo educación física de lunes a viernes hace veinte años, creo”, sostuvo la rubia.