Romina Gachoy a punto de reconciliarse con Jean Paul Santa María: “Está actuando con madurez”

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy intentan darse una segunda oportunidad. | Composición/Instagram

Romina Gachoy, modelo uruguaya que está ganando terreno en OnlyFans, ha sorprendido a propios y extraños al anunciar que está intentando reconciliarse con Jean Paul Santa María, luego de anunciar su separación en septiembre de este 2023. La extranjera y el cantante peruano, que estuvieron juntos por 11 años y tienen un hijo en común, decidieron darse una nueva oportunidad y recuperar el amor que los unió.

En declaraciones a un medio local, contó cómo la expareja de Angie Jibaja la está reconquistando, y le está demostrando su amor a diario. Según comentó en la charla, él está actuando con madurez y la apoya en sus proyectos laborales, que la llevarán a viajar a su país natal.

Romina Gachoy regresa a Uruguay

La modelo y actriz Romina Gachoy anunció su regreso a Uruguay tras varios años de ausencia para participar en la grabación de un videoclip. Acompañada de su hijo, este viaje marca un hito importante en su vida profesional y personal.

Romina Gachoy confesó que Jean Paul Santa María era muy ‘controlador’ con ella. América Hoy.

“Grabé uno para una de las mejores orquestas del Perú. Aparte, en enero voy a estar grabando (otro videoclip) con uno de mis grupos favoritos en Uruguay”, dijo sobre lo que está haciendo tras separarse del padre de su pequeño.

La artista, quien está separada de Santa María desde hace dos meses, ha afirmado que actualmente están recibiendo terapia y el proceso de reconciliación está en marcha. Resaltó que el integrante de Hermanos Yaipén ha expresado su amor y valor hacia Gachoy, lo que indica cambios positivos en su relación.

Romina Gachoy aclara que no se ha operado la cintura ni el derriere. IG Romina Gachoy

“Me está dando apoyo. Está actuando en general con mucha madurez (...) Estamos muy bien. Viene mostrando que me ama muchísimo y que valgo muchísimo para él”, expresó a Trome.

En esa línea, respondió si apareció en su vida pretendientes que estarían conquistando su corazón. “Eso se daba antes, durante y después. Ambos tenemos una cola de candidatos y candidatas”, dijo la empresaria.

Romina Gachoy y Jean Paul en cena romántica

Jean Paul Santa María fue captado con la modelo uruguaya Romina Gachoy teniendo una cena en un exclusivo restaurante de Miraflores, en el mes de octubre. Una transmisión del programa ‘Magaly TV La Firme’, difundió imágenes recibidas en su “chismefono”, donde se observa a la pareja disfrutando del encuentro.

A pesar de un comienzo prometedor, la velada tomó un giro desafortunado cuando el joven pareció mostrar más interés en su teléfono que en su expareja, lo que llevó a esta última a retirarse visiblemente afectada. Después de abandonar la mesa enfadada, fue seguida por el cantante, quien intentó sin éxito mitigar la situación.

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María salen tomados del brazo luego de asistir a terapia de pareja. | América Hoy.

“Miren las actitudes, está en su celular ensimismado, alejado, es como si no le prestara atención a la mujer que es la madre de su último hijo, que le está criando a los hijos y que le ha reclamado atención públicamente”, dijo Magaly Medina tras presentar el reportaje.

Luego del hecho, Gachoy salió al frente a decir que llegaron a reconciliarse. “Estamos en un buen camino, saliendo un montón, me está engriendo un montón, pero no nos reconciliamos porque yo no estoy durmiendo con él por muchas cosas”, dijo a América TV.

Jean Paul Santa María reserva cena romántica para Romina Gachoy, pero termina mal. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Por qué terminaron Romina Gachoy y Jean Paul?

La conocida pareja del ambiente del espectáculo, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, anunciaron su separación a través de redes sociales, tras mantener una relación sentimental de 11 años. Asegurando que su ruptura se ha dado en términos amistosos, la pareja destacó la importancia de seguir siendo una familia unida por el bienestar de sus hijos.

La decisión de divorciarse fue motivada por sus diferentes proyectos personales y profesionales. La joven expresó su necesidad de atender ofertas laborales en el exterior, mientras que el trabajo del cantante dificultaba su convivencia.