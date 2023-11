Alberto Otárola habría ordenado ocultar el vehículo oficial que fue captado en casa de su amiga investigada

El premier Alberto Otárola habría ordenado esconder un vehículo oficial que usaba habitualmente para trasladarse y el que fue captado en las afueras de la casa de su amiga Yaziré Pinedo Vásquez, quien es investigada de forma preliminar por la Fiscalía (al igual que él), debido a sus sospechosos contratos con el Ministerio de Defensa, cartera que este ocupó al inicio del gobierno de Dina Boluarte, según Panorama.

Te puede interesar: Defensor rechaza ley que deporta en horas a migrantes irregulares: “Los que se están yendo no son malos; los delincuentes no se irán”

En el informe se detalló que el auto marca Lexus que lo acompañaba desde hace meses repentinamente se dispuso que sea internado en un almacén que es propiedad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ubicado entre el Rímac y el Centro de Lima, a pocos metros de Palacio de Gobierno.

De acuerdo al reportaje, el pasado lunes 16 de octubre, tres días antes que el Ministerio Público formalice una investigación preliminar contra Otárola Peñaranda, Pinedo Vásquez y otros, una orden sorprendió a los trabajadores de la llamada sede Piñeiro del Consejo de Ministros. Debían ‘guardar’ el vehículo oficial que utilizaba el premier y no volver a sacarlo hasta nuevo aviso.

Según el testimonio de Miguel Taboada Alva, actual trabajador de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde hace aproximadamente 20 días Otárola Peñaranda cambió de vehículo. (Panorama)

Esa semana, precisamente, el mismo dominical expuso que un vehículo de la PCM, de placa EGS-106, llegó hasta la casa de la investigada Yazire Pinedo Vásquez, en el distrito de Lince. Miguel Taboada Alva, trabajador del Consejo de Ministros, confirmó que ese automóvil es el que usaba Otárola para trasladarse.

“Tiene dos vehículos asignados especialmente, EGS-028 y el EGS-106. Son de uso exclusivo del presidente del Consejo de Ministros... Ahora, uno está en la cochera y el otro está guardado, por lo menos, desde hace 20 días”, contó Taboada.

“El vehículo continúa en esa cochera guardado”

Con una imágenes desde el aire, el dominical mostró que el vehículo en cuestión está guardado detrás de un portón negro, alejado de los demás vehículos del espacio exterior. “A diferencia de donde están los otros vehículos oficiales, aquí no se puede ingresar. El motivo: al interior se guarda lo que resultaría para Alberto Otárola una prueba fatal del carro que llegó a la casa de Yazire Pinedo”, se afirmó en el informe.

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, habría ordenado ocultar un vehículo de la PCM, según Panorama.

“El vehículo continúa en esa cochera guardado. Para nada se mueve, no abren esa puerta así, nomás. No es acceso fácil, primera vez que el jefe de Transportes no dice que no debemos ingresar ahí. No es normal. Lo echaron llave y está ahí que nadie se tiene que acercar”, detalló Taboada.

Te puede interesar: ¿Dina Boluarte realmente gobierna? Se revela que su presencia es mínima en las sesiones de la PCM

En el reportaje se remarcó que las fechas de cambio de vehículo coinciden con la revelación de las amigas del premier, incluida Pinedo Vásquez, que ganaron jugosos contratos con el Estado, después de visitar en sus despacho a Otárola.

Al consultar con la PCM, el programa recibió como respuesta este mensaje: “Las unidades vehiculares se utilizan de acuerdo a la necesidad del servicio. Respecto a la movilidad que señalas requiere del cambio de una batería hibrida para su desplazamiento”.

Yaziré Pinedo Vásquez, quien aseguró ser amiga de Otárola, contó que visitó a Alberto Otárola cuando este aún era ministro de Defensa de este gobierno. (Composición: Infobae Perú)

El chofer preferido de Otárola

Según el informe, José Luis Aparcana es el hombre que manejó el EGS-106 y al que más confianza tiene el premier para ser trasladado. Ahora, Aparcana usa el Lexus EGS-028, puesto que el otro no está en circulación, como confirmó la PCM.

Te puede interesar: Alberto Otárola en CADE 2023 culpó nuevamente al gobierno de Pedro Castillo de la recesión económica

Al ser abordado por el reportero del dominical, el chofer aceleró el paso y solo atinó a responder: “Ahorita estoy ocupadito”. “El señor agarraba las llaves de los carros, no pedía permiso, agarraba, nomás. Salía con el auto oficial y, a veces, no decía ni a dónde iba. No se registraba en el cuaderno”, indicó Taboada Alva.

Para Luis Benavente, analista y director de Vox Populi, el premier Otárola ya cumplió su ciclo en el cargo y debería dar un paso al costado en beneficio del Gobierno y de todos los ciudadanos.