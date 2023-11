Piero Quispe tuvo un debut prometedor con Perú: cifras positivas de su desempeño ante Bolivia por Eliminatorias 2026

Piero Quispe debutó oficialmente con la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Crédito: FPF

Piero Quispe, con un indudable talento exhibido a lo largo del año, pedía a gritos su debut con la selección peruana y ese día llegó después de varios intentos frustrados. El volante de 22 años jugó su primer partido oficial con la ‘blanquirroja’ el último jueves 16 de noviembre en el duelo contra Bolivia por las Eliminatorias 2026 y dejó bastantes sensaciones positivas en la altura de La Paz.

Aunque la escuadra nacional no pasa por su mejor momento, Quispe no se amilanó en ningún momento y asumió la importante responsabilidad de ser titular en esta quinta fecha del clasificatorio sudamericano frente a la ‘verde’. El entrenador Juan Máximo Reynoso le dio el visto bueno y este no decepcionó en ningún momento.

Precisamente contra este mismo rival, el mediocampista de la ‘U’ había jugado su primer encuentro como seleccionado, pero fue en un cotejo de carácter amistoso, que finalizó 1-0 a favor de Perú. Ahora, llegó la oportunidad por la que tanto esperó: su estreno oficial.

A lo largo del encuentro en el estadio Hernando Siles Reyes, Piero Quispe demostró de lo que está hecho y no cabe duda de que fue lo más rescatable de la ‘bicolor’ a pesar de la caída final (2-0). Tuvo un debut bastante prometedor y sus estadísticas del encuentro así lo respaldan.

Las estadísticas de Piero Quispe ante Bolivia

A pesar de que Bolivia fue la selección victoriosa, Piero Quispe fue el jugador que lideró la mayoría de estadísticas del partido. Y con justa razón. El volante de Universitario se mantuvo activo y participativo en la cancha, por lo que tras su buen desempeño, Reynoso lo mantuvo en todo el partido y no hizo ninguna variante con él.

De acuerdo a la data del medio especializado ‘Portal Labs Perú’, el joven mediocampista ganó más duelos que todos en el juego (9 de 10), también ganó más 1 vs 1 en el campo (7) y fue el primero en regates completados con éxito (4), lo cual le convierte en el más acertado entre tantos futbolistas en La Paz en este sentido.

Quispe también fue el segundo jugador con más balones recuperados (8), el segundo que más faltas recibió (3) y el tercero en pases completados (38 de 40), con un 95% de efectividad. Estos datos son impresionantes, más aún teniendo en cuenta que fue su debut.

Asimismo, en otras estadísticas de Sofascore, el volante de Universitario registró un pase clave (el que le otorgó a Bryan Reyna dentro del área, pero posteriormente falló), dos pases largos exitosos de tres intentados y, además, dos derribos. Aportó, pues, tanto a nivel ofensivo como defensivo.

Piero Quispe lideró varias estadísticas claves en el partido contra Bolivia por Eliminatorias. Crédito: Captura Twitter

Con ello, Piero Quispe firmó un partido casi redondo. Aunque el resultado fue negativo para la selección peruana, la noticia de su debut fue bastante positiva. Queda un trayecto largo y el mediocampista de 22 años es una de las figuras claves para el recambio generacional de la ‘bicolor’. Seguramente tendrá más oportunidades con el equipo en el futuro.

De hecho, su buen desempeño en La Paz le da chances significativas de ser titular en el próximo duelo ante Venezuela en Lima. Juan Reynoso tomará la decisión en el momento, pero todo indica que el mediocampista ‘merengue’ jugará desde el arranque frente a la ‘vinotinto’ por lógica.

Cabe mencionar que este importante cotejo por la sexta jornadas de las Eliminatorias se jugará el día martes 21 de noviembre. La escuadra ‘bicolor’ necesita un triunfo para recuperarse de un pésimo inicio en la competición, tras haber sumado un solo un punto en cinco fechas. Esta es su gran oportunidad para sumar de a tres unidades por primera vez en el clasificatorio.