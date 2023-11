TikTok: el ceviche peruano conquista a los turistas en las calles de Madrid y las redes enloquecen

En un rincón de Madrid, el ceviche peruano conquista paladares a través de un video viral en TikTok protagonizado por una joven austriaca, desencadenando el reconocimiento mundial de esta exquisitez gastronómica. (TikTok / @andy.torpoco)

En un rincón de las bulliciosas calles de Madrid, el ceviche peruano se alza como el protagonista indiscutible en el paladar de una joven austriaca, quien, a través de un viral video en TikTok, proclamó su amor por esta joya culinaria proveniente de estas calurosas tierras.

Y es que no importa de qué nacionalidad seas, si es has probado un solo bocado de la gastronomía peruana, puedes considerarte un ser muy afortunado.

Firme en sus respuestas

El clip, compartido por el usuario identificado como @andy.torpoco, capturó el momento en que la joven expresó su predilección gastronómica. ¿De qué país prefiere la comida?, le preguntó el creador de contenido, sumergiendo a la austriaca en una reflexión culinaria.

La respuesta fue contundente: “De Colombia y de Perú”, afirmó, destacando al ceviche peruano como el plato que más deleita su exigente paladar.

La joven no escatimó elogios al describir la experiencia sensorial que le brinda el ceviche peruano. “Tiene un sabor bastante peculiar y me gusta mucho, o sea como que a mí se me hace rico”, expresó con entusiasmo. Su afirmación resonó en las redes sociales, desatando una ola de reacciones que reflejan la admiración global por la riqueza gastronómica del Perú.

Orgullosos de nuestra gastronomía

En el universo digital, donde las opiniones se convierten en tendencias, la confesión apasionada de la ciudadana europea generó un impacto significativo en todas las redes sociales.

Hasta el cierre de esta nota, la pequeña producción audiovisual de tan solo acumula 119 mil reproducciones. De igual manera, los corazones rojos de ‘me gusta’ ya casi bordean la cifra de los cuatro mil, superan los 200 comentarios y 176 guardados. Estas cifras, más allá de medir el impacto en las redes, es evidencia de la relevancia de la afirmación de la joven ante la vasta audiencia de TikTok.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un debate virtual, donde la comunidad digital expresó su aprecio por la excelencia culinaria peruana.

“El ceviche peruano es otro level”, afirmó un usuario, mientras que otro proclamó: “Perú, para el mundo”. La etiqueta “Perú, riquísimo todo” se sumó a los comentarios, destacando la diversidad y exquisitez de la gastronomía peruana.

Entre las reacciones, surgieron expresiones de admiración hacia el refinado paladar de la joven. “Tiene un paladar fino, para que le encante la comida peruana”, señaló un comentarista, subrayando la calidad y distinción del ceviche que conquistó a la australiana.

Otros usuarios resaltaron la posición de Perú como referente gastronómico en el mundo, consolidándose como la “capital gastronómica de América”.

Todos aman la comida peruana

La diversidad de respuestas refleja la conexión global con la riqueza culinaria peruana. Y es que, a pesar de que el post original está lleno de comentarios de peruanos, lo cierto es que desde otras parte de Sudamérica también alabaron la riqueza culinaria que posee esta tierra del Sol.

Ocurre que desde Venezuela hasta Colombia, los elogios no cesaron: “La comida peruana es la mejor, soy venezolano”, afirmó un usuario, invitando a la joven a explorar más allá del ceviche en su futura visita a Perú: “Ven a Perú y prueba otros platillos de nuestra gastronomía, vas a ver que no vas a querer irte de aquí”.

La declaración de una austriaca en torno al ceviche peruano resonó en la esfera digital, consolidando a este plato como embajador culinario del Perú en las calles de Madrid.

El hecho que este video se haya convertido en viral no solo destaca la exquisitez del ceviche, sino que también subraya la capacidad de la gastronomía peruana para trascender fronteras y conquistar corazones en todo el mundo.

En las redes sociales, el ceviche peruano se erige como un deleite universal que une a los amantes de la buena mesa en un reconocimiento colectivo a la maestría culinaria de Perú.