Rospigliosi critica viaje de congresistas a Estados Unidos junto a Dina Boluarte: “no debió hacerse”

El doble discurso del Congreso ahora es criticado por sus mismos integrantes. Pese a que la presidenta Dina Boluarte ha emprendido su travesía a Estados Unidos por tercera vez a base de mentiras, inexactitudes y gastos exorbitantes que le cuestan a todos los peruanos, el Legislativo no duda en acompañarla y los mismos integrantes de la institución lo critican.

Este es el caso del congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi; quien no dudó en criticar la disposición mostrada por el grupo de cinco congresistas que acompañaron a la presidenta Dina Boluarte al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se está realizando en el estado de San Francisco del 15 al 17 de noviembre.

En sus declaraciones, Rospigliosi hizo referencia a los legisladores Lady Camones, Wilson Soto, Elizabeth Medina, Alejandro Cavero, y Jorge Marticorena; de las bancadas de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Bloque Magisterial, y Perú Bicentenario, respectivamente. Al respecto, aseveró que estos deberían mantener cierta distancia del Ejecutivo, sobre todo si previamente habían mostrado su disconformidad ante los viajes realizados por la mandataria en los últimos meses.

“A mí me parece que debería mantenerse una cierta distancia. Yo creo que las imágenes en este caso son importantes, sobre todo teniendo en cuenta de que, por lo menos, varios de los viajes de la señora Boluarte han sido una muestra de frivolidad indignante que la población ha rechazado”, aclaró inicialmente el legislador fujimorista en una entrevista para RPP.

En ese sentido, detalló como ejemplo uno de los últimos viajes emprendidos por la mandataria a Europa, en el que puso en agenda la visita al Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. “Por ejemplo, irse a Europa a tomarse una foto con el Papa en un viaje que no tenía ningún sentido, en realidad ha suscitado la irritación de la población”, aclaró.

“No es adecuado, justo cuando se critica a Boluarte”

Fernando Rospigliosi también añadió que, en su opinión, “eso no debió haberse hecho”, y si bien dudó de que se trate de una suerte de “prebendas por parte del Gobierno”, insistió en que estas salidas del país en conjunto “no son adecuadas”.

“No me parece que sea adecuado en estas circunstancias, justamente cuando se está criticando a la señora Boluarte, que en cada viaje lleva una cantidad muy grande de allegados, de funcionarios, mucho más de lo que han llevado otros presidentes cuando han tenido que viajar”, aclaró el congresista; haciendo referencia a las últimas críticas emprendidas en contra de la presidenta por la cantidad de personal que la acompaña en sus periplos.

Asimismo, detalló que, si bien el foro de la APEC “si es importante porque el gobierno va a asumir la presidencia para el evento que se va a realizar en el Perú”, “en este caso yo creo hay que mantener cierta distancia”.

En consecuencia, Rospigliosi aseveró que no había existido un pensamiento razonable por parte de los cinco congresistas que conformaron la comitiva que acompañaría a la presidenta. “Había que mantener cierta distancia, me parece lo más razonable y desgraciadamente, no ha ocurrido”, añadió el parlamentario de Fuerza Popular.

Moción de censura con tendencia a desinflarse

Otro tema en el que el congresista fujimorista fue muy crítico, es en la permanencia del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, en el cargo. Según Rospigliosi, hasta la semana pasada, existían los votos necesarios para la censura contra el titular del Mininter; pero con las actuaciones del Gobierno y los últimos movimientos emprendidos, esta censura estaba en peligro.

“Podría ser porque ellos han estado moviéndose, es decir, este Gobierno en particular, que tiene capacidad de comprar votos; o sea, de otorgar ofrendas, eso es lo que hacen. Entonces, yo no sé como estará la cosa el día de hoy, yo espero que no haya cambiado la situación, y que no haya bancadas y congresistas que se dejen seducir por un intercambio inconfesable”, detalló.