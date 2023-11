Aída Martínez: clínica revela cuál es la enfermedad que padece en los ojos y le brinda su respaldo

Aída Martínez se defiende de las críticas con comunicado. (Foto: Captura de IG)

Aída Martínez viene siendo duramente cuestionada en las redes sociales por participar en una competencia de motos, esto pese a que hace unas semanas su esposo dijo que ella estaba a punto de perder la vista por una extraña enfermedad. Incluso, anunció que iban a rifar su moto para solventar su tratamiento.

De inmediato, la arequipeña empezó a recibir críticas, ya que nunca explicó con exactitud los problemas de salud que tenía, por lo que muchos empezaron a poner en duda su enfermedad. Por este motivo, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ también fueron a buscarla, para saber su versión de los hechos.

“(¿Cómo del estado en el que estabas pasas a competir en un deporte extremo?) Para demostrar que sí se puede, he guardado reposo como ha dicho mi médico, he hecho todo lo que me ha dicho. Tengo todas las pruebas (...) No tengo que darle explicaciones a nadie de mi enfermedad, para mí no es bonito decir estoy enferma”, sostuvo muy incómoda.

Aída Martínez perdió más de 100 mil soles al cerrar restaurante y sufrió cuadro de estrés. | Captura/Willax/Instagram

Asimismo, cuando intentó explicar qué enfermedad estaba padeciendo, Aída Martínez olvidó por completo el nombre de su diagnóstico, lo que provocó que muchos empiecen a dudar de ella en ese momento. “Se ve la mancha, el hematoma, es como... no me acuerdo como se le dice. Yo ahora no veo al 100% me falta dos años de tratamiento”, comentó.

Luego de estas declaraciones, los cuestionamientos contra la modelo no se hicieron esperar, muchos empezaron a tildarla de mentirosa y pidieron que devuelta el dinero de la rifa que estaba realizando para sortear su moto. Ante los constantes ataques, la arequipeña decidió publicar un comunicado.

La clínica que actualmente la atiende la respaldó por completo y dio la información precisa de la enfermedad ocular que viene afrontando. Para empezar, aclaran que el diagnóstico no es definitivo de momento, por lo que se le viene realizando diferentes exámenes.

Aída Martínez enfrenta críticas por hacer colecta para el tratamiento de su enfermedad. | Instagram

“La Sra. Aída Martínez presenta un cuadro de Uveítis en ambos ojos; por lo que se le está realizando exámenes de diagnóstico y tratamiento integral, proceso que demandará varios meses”, indican.

Este centro médico especializado en el tema ocular precisó que la modelo se ha ido reincorporando a sus actividades habituales porque ha presentado una visible mejoría; sin embargo, todavía debe de seguir siendo evaluada hasta presentar una recuperación completa.

“Hasta el momento, la evolución de la afección ha sido satisfactoria. Esto ha permitido que la paciente se vaya reincorporando gradualmente a sus actividades. Ella requiere seguir siendo evaluada y tratada continuamente, con la finalidad de que tenga una recuperación completa”, añadieron.

Comunicado de Aída Martínez a las críticas que viene recibiendo.

Rodrigo González cuestionó a Aída Martínez

Rodrigo González fue uno de los conductores que criticó con mucha dureza a Aída Martínez por competir en un campeonato de motos cuando supuestamente está mal de la vista y no puede ver bien.

“Yo creo que verte montada en esa moto cumpliendo tu sueño es algo que nadie puede dejar de celebrar, pero si por lo menos la gente se extraña y es que los hechos: una persona que está a punto de perder la vista no se va a una moto”, comentó.