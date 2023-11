Jorge Luna y Ricardo Mendoza anunciaron servicio gratuito de buses en Costa 21 para salir de conciertos

Concierto de Morat: Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian servicio gratuito de buses a la salida de show en Costa 21. Instagram.

Todos los asistentes que acudan a grandes eventos en el Multiespacio Costa 21 en la Costa Verde en San Miguel tendrán la oportunidad de acceder al servicio de buses completamente gratis, lo cual los ayudará a salir de esa vía y llevarlos hasta puntos céntricos de la ciudad.

Mediante sus redes sociales, la cuenta oficial del recinto compartió un video donde los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza anunciaron que el público podrá acceder a este transporte especial gratuito.

“Costa 21 cuenta con buses, si tienes tu pulsera de Costa 21 podrás acceder gratis a los buses que se encuentran saliendo a la espalda del escenario”, comentó Luna.

Los comediantes explicaron que los asistentes podrán acceder a este servicio mostrando una pulsera que será entrega por los colaboradores de Costa 21, al momento de ingresar al concierto. “Puedes pedir sus pulseras al staff de Costa 21 al momento de llegar al concierto”, dijeron.

Además, pidieron al público no dejarse sorprenderse, pues las pulseras no se venderán, si no serán gratuitas. “Recuerda que este servicio es completamente gratis, no vayas a pagarle a nadie”, advirtió Jorge.

Este transporte especial tratará de aligerar la aglomeración de la gente y autos que normalmente se presenta cuando termina un show masivo en esta zona de la Costa Verde.

¿Cómo adquiero estas pulseras?

Sigues las indicaciones de los colaboradores del Costa 21 estarán para orientar al público ante cualquier duda que tengan. “Sigue siempre las indicaciones del staff de Costa 21 están para servirte”, dijo Ricardo.

¿Hasta dónde llegan estos buses?

Los buses de Costa 21 contarán con tres rutas y son las siguientes:

- Intersección entre las avenidas Sucre y El Ejército en Jesús María.

- Intersección entre las avenidas Sucre y la Marina en San Miguel

- Y en el frontis del Centro Comercial Plaza San Miguel.

Ruta de buses de Costa 21 en concierto de Morat en Lima. Instagram

Usuarios disfrutaron del servicio a la salida del concierto de Morat

El último miércoles 8 de noviembre, se realizó el concierto de Morat en el Multiespacio Costa 21 en San Miguel y más de 5 600 fanáticos que acudieron al show pudieron hacer uso de dicho transporte especial, lo cual los ayudó a acercarse a su destino.

“Estuvo súper y algo que debo agradecer es la movilidad (los buses) fui con mi hija de 4 años y el personal súper dispuesto a ayudar ya que estaba con mi hija dormida en brazos. Recomendado”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios al salir del show.

Asistentes disfrutaron de los buses de Costa 21 en concierto de Morat. Instagram.

Como se recuerda, los recintos ubicados en esta zona de la Costa Verde son muy criticados por el acceso y la salida, pues, en la vía de la Costa Verde solo pasan autos particulares y los taxistas no se pueden detener.

Inclusive en el último concierto de Fito Páez en Arena 1, el público tuvo que caminar varios kilómetros para poder tomar una movilidad que los lleve a su casa porque la escalera próxima estaba cerrada.

Otros tuvieron que deslizarse por debajo de las largas rejas que habían puesto para poder llegar a la vía, arriesgando su vida y subiendo a movilidades informales para poder llegar a su destino.

Así fue la salida del concierto de Fito Páez en Arena 1 de la costa verde de Lima, este 30 de septiembre. | Twitter/Difusión

Puntos de ingresos

El Multiespacio Costa 21 está ubicado al costado de la Plaza de la familia en La Costa Verde, San Miguel. Y si deseas ingresar a pie puedes acceder bajando por el parque Jhon Lennon y tendrán tres grandes puertas para ingresar al recinto.

Los padres de familia que quieran esperar a sus hijos tienen un gran número de bancas que está en la plaza de la Familia, donde podrán esperar cómodos. El acceso vehicular es a la altura de plaza de la Familia en San Miguel. Y para la salida, el local cuenta con siete puntos de salida.

Puntos de accesos para concierto de Morat en Lima. Instagram

Recomendaciones

Para no tener problemas con tu ingreso deberás llevar tu entrada en formato digital o impresa y tu DNI que corresponda al que está en los datos de tu entrada.

Se pide a los asistentes llegar temprano al concierto y tratar de estar antes de las 6:00 pm que será el horario en que abrirán las puertas del Multiespacio Costa 21.

Se sugiere usar el transporte público, taxis o en todo caso, acudir caminando considerando las indicaciones en las publicaciones pasadas.

No se podrá ingresar con cámaras profesionales, selfie sticks, mochilas grandes, punteros láser, carpas y fuegos artificiales.

Y está prohibido portar armas y objetos punzocortantes. No se permite el ingreso de alimentos y bebidas al concierto. El recinto cuenta con estacionamientos sujetos a aforo.