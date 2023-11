“No es que yo esté en las nubes”, Dina Boluarte explica a qué se refería al decir que el Perú está “en paz y calma”

Dina Boluarte emite discurso en evento donde se galardonó al embajador de Perú en Israel. TV Perú

“El Perú ahora es un país que está en calma, en paz″, mencionó la presidenta Dina Boluarte desde la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), en Estados Unidos. Dichas palabras fueron sumamente criticadas por la población que es víctima de una ola de inseguridad ciudadana. Fiel a su estilo, la jefa de Estado evitó hacer un mea culpa e intentó deshacerse en explicaciones para defender su postura.

Durante la ceremonia de reconocimiento a la labor en atención y rescate de peruanos en Israel, la mandataria expresó que, pese a que el vuelo de retorno fue algo complicado, los compatriotas rescatados “ya están aquí con sus familias, en un lugar seguro”.

Fue en ese momento en el que creyó conveniente referirse a la polémica frase. “Tenemos delincuencia, sí; pero [no] una guerra o lo que vivimos en la época de Sendero Luminoso, a esa seguridad me refiero cuando me encuentro en el exterior y digo que el país es seguro”, explicó.

En ese sentido, aseveró que no se encuentra desconectada de la realidad peruana, tal como se le critica: “No es que yo esté en las nubes o en otro país”.

Posteriormente, indicó que en el país ya no hay terrorismo, aunque luego se retractó: “Tenemos un remanente en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), pero ya estamos tomando las riendas allí para que los podamos capturar y pronto haremos esas capturas”.

Doble versión

Si bien insistió en que se refería a que el Perú no se encuentra en una guerra internacional y que en la región “es el que mejor presentación económica, política y social tiene”; en el evento brindó otra versión, pues aclaró que se refería a que “el país está en calma y paz luego de aquel 7 de diciembre, del golpe de Estado y la asonada golpista”.

