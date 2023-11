La crítica de Kimberly García contra el Gobierno y las empresas privadas: “Yo tengo apoyo, pero mi compañero se siente abandonado”

Kimberly García reclamó que su compañero César Rodríguez no tenga el mismo apoyo del estado y las empresas privadas (Canal N).

Kimberly García fue una de las peruanas con mejor participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, debido a que obtuvo la medalla de oro en los 20 km de marcha atlética, así como la de plata, en relevos mixtos, donde hizo equipo con César Rodríguez.

La fondista nacida en Huancayo arribó a Lima este lunes 6 de noviembre, y fue recibida por una gran cantidad de gente en el aeropuerto Jorge Chávez. A su llegada, la atleta agradeció todo el apoyo recibido, tanto por instituciones del estado como de empresas privadas, aunque también criticó que solamente se le apoye a ella, mientras que otros deportistas, como su compañero, estaban en completo abandono.

“Agradezco bastante al Comité Olímpico Peruana, al IPD que nos dio bases de entrenamiento previo a Santiago 2023 y a la Federación de Atletismo que se encargó de las logísticas de los viajes. También a las empresas privadas que me dan un gran respaldo, pero no es suficiente, por ejemplo mi compañero que está acá al lado, el sí se siente abandonado por las autoridades”, disparó.

Kimberly García y César Rodríguez consiguieron la medalla de plata en Santiago 2023 - Crédito: Diario El Peruano

Rodríguez Diburga, quien también es huancaíno, afirmó que pese a tener un amplio recorrido representando a Perú en competiciones internacionales, en las cuales obtuvo buenos resultados, ninguna empresa privada se acercó a brindarle su apoyo

“No es la primera competencia internacional que tengo, he sido campeón bolivariano, abanderado en los Juegos Olímpicos de Nanjing, campeón panamericano de marcha atlética y ahora medalla de plata en Juegos Panamericanos y he clasificado a los Juegos Olímpicos. Es lamentable porque no hay empresas privadas que se sumen a este sueño, es triste porque recién cuando uno tiene el resultado, recién aparecen. Ahorita no tengo ninguna marca auspiciadora, he tocado muchas puertas”, señaló.

El fondista de 26 años reveló que la excusa que le dan para no apoyarlo es que la marcha atlética no ‘vende’, y, recordó que cada vez que los atletas peruanos obtienen reconocimiento por sus logros, estos no son duraderos y apenas acaba el exitismo general, vuelven a quedar abandonados. Toda esta situación lo hizo cuestionarse si dejar del deporte profesional si no clasificaba a París 2024.

Kimberly García y César Rodríguez consiguieron la medalla de plata en Santiago 2023 - Crédito: Agencia Andina

“Voy 10 años en el deporte y pese a todos mis logros, siempre me han rechazado. Me dicen “disculpa, pero la marcha nunca suena. Antes de estos juegos, estaba cerca de retirarme. Ojalá que esto no dure solo tres o cuatro días y desaparezca como siempre ha pasado”, añadió.

Kimberly García respaldó el testimonio de su compañero y afirmó que el apoyo debe ser para todos, y no solo para quienes tienen mayor visibilidad, porque de lo contrario el deporte peruano seguirá estancado, y puso como ejemplo que, ella necesita a César para la competencia de posta mixta en París 2024, en la que cree que tiene chances de ganar medallas, pero para eso deben estar en las mismas condiciones:

“Es importante que el apoyo sea para todos, sino nos vamos a quedar estancados en lo mismo. Con César buscamos grandes cosas en los Juegos Olímpicos de París, en la posta mixta creo que podemos ganar alguna medalla y sería genial que lo apoyen también a él, porque con el viajo. Yo puedo estar tranquila gracias a mis auspiciadores, pero por parte del Estado falta, cuando le pedimos para los viajes, siempre dicen que no hay dinero. Si a mi me dan poco, a otros ya no les dan nada”, afirmó.

“Hubiera hecho lo mismo que Eriberto Gutiérrez”

Kimeberly García también brindó su apoyo a Eriberto Gutiérrez, medallista de bronce en canotaje y que, durante una ceremonia de condecoración en Abancay, le recordó al alcalde, que este le negó el apoyo:

“Vi el caso, es una pena, de repente él buscó ese apoyo y como todos, tocó puertas y se las cerraron en la cara. Es fácil, al conseguir un resultado, darte un diploma que para ellos es suficiente, pero detrás de la medalla hay inversión económica, sacrificios, entrenamientos, no sabes que ha podido pasar para ganar esa medalla y darle un diploma no significa nada. Que bueno que lo haya hecho. Las municipalidades, los alcaldes, solo aparecen cuando traes estos resultados super sonados, incluso cuando ganas un Sudamericano, no les importa, tienen que ser eventos super grandes para que te reconozcan”, apuntó.

El deportista Eriberto Gutiérrez, quien ganó medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, rechazó públicamente la condecoración por el alcalde de Abancay Raúl Peña.

La medallista incluso reconoció que en algún momento le dieron ganas de mostrar una postura similar, sobre todo luego de ser bicampeona mundial

“A veces me da ganas, cuando gané mis primeras medallas todo el mundo se sorprendió y me dio ganas de decir “Que haces aquí, cuando no has acompañado en el camino”, pero nunca tuve la valentía de hacer algo así, la verdad que sí lo aplaudo”, concluyó.