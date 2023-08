‘Tomate’ Barraza denuncia a Vanessa López por no permitirle ver a su hija: “Quiere que le dé plata”

‘Tomate’ Barraza denuncia a Vanessa López por no permitirle ver a su hija: “Quiere que le de plata”. | Amor y Fuego.

La participación de Vanessa López en ‘La Casa de Magaly’ quebró la buena relación que había entre ‘Tomate’ Barraza y la modelo, pues al conductor radial no le gustó para nada que su expareja ventile su intimidad.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, informó que tomaría medidas legales contra la madre de su hija, quien presuntamente machó su buena reputación. Desde ese momento, ambos se han visto enfrentados una vez más.

Ahora, el programa ‘Amor y Fuego’ dio a conocer que ‘Tomate’ Barraza le volverá a poner una denuncia a Vanessa López, esta vez, por maltratar psicológicamente a su menor hija.

De acuerdo al líder de ‘Los Barraza’, su pequeña rompió en llanto al saber que no iba a poder salir con él, pese a que ya se encontraba cambiada, lista para irse con él a pasar el fin de semana. Sin embargo, esto nunca sucedió, ya que su madre no se le permitió.

¿Cuál fue el motivo? El cantante indicó que la modelo no quiso que su pequeña salga con él porque no le entregó 200 soles. “Yo solo quiero ver a mi hija y hacer respetar la conciliación que hemos firmado”, comentó.

Por su parte, en la grabación que ‘Tomate’ Barraza mostró, Vanessa López explica que no le entregará a su hija hasta que no le dé este dinero, el cual serviría para pagarle a la nana que cuidó a su pequeña los días que él se comprometió a venir y finalmente no apareció.

“¿No vas a pagar la nana? (Tomate: no) Tienes que pagar la nana, ya que no has venido y no has cumplido con lo que dice tu conciliación”, dice bastante molesta la modelo, quien al saber que su expareja no le iba a entregar el dinero, cierra la puerta de su hogar.

Posteriormente, el cantante se dirigió a una comisaria para poner la denuncia contra su expareja. Para empezar, dejó constancia de que la conciliación no se cumplió, luego la acusó de violencia psicológica contra su menor hija.

Cansado de los constantes enfrentamientos con su expareja, ‘Tomate’ Barraza anunció que ahora se encuentra trabajando al lado del abogado Wilmer Arica para iniciar un proceso contra Vanessa López, en el que solicitará la tenencia compartida de su pequeña.

“Estamos pidiendo la tenencia compartida (...) Ese dinero (que dice que le debo) es un dinero que ella se ha inventado porque dice que cuando yo no vaya (por su hija) ella tiene que contratar una nana, cuando eso nunca ha sucedido”, manifestó.

Vanessa López aseguró que ‘Tomate’ Barraza le pidió un hijo varón

Vanessa López, durante su participación en ‘La Casa de Magaly’, hizo una revelación que sorprendió a más de uno. Según la modelo, su expareja ‘Tomate’ Barraza, hasta hace poco le insistía para tener un hijo juntos, esto pese a que ellos ya no se encuentran juntos desde hace un tiempo atrás.

“‘Tomate’ hasta ahora me sigue pidiendo un hijo hombre, y yo ya no estoy con él. Siempre que puede me hace el pedido. Y yo solo atino a reírme, es un tema al cual no le he tomado atención”, sostuvo.