Guillermo Salas y el millonario monto que Alianza Lima le adeuda por sorpresiva demanda

Alianza Lima sigue sin encadenar una racha de victorias que lo coloque en la cima del Torneo Clausura, aunque haya pasado siete partidos de que no consigue una derrota. El entrenador Mauricio Larriera ha podido mantenerse invicto, pero sigue sin poder consolidar su idea de juego. Sin embargo, una noticia resonó en los últimos días y tuvo que ver con una demanda de Guillermo Salas, extécnico del equipo por diversos conceptos. Ahora se conoció que la deuda es un monto millonario que sorprenderá más de uno.

En el programa Equipo F de ESPN Perú, la periodista Fernanda Huapaya hizo su intervención y se pronunció sobre la reciente denuncia que ‘Chicho’ realizó a su exequipo, indicando que esta estuvo relacionada a los siguientes criterios: “Pago por concepto de CTS, remuneración vacacional, indemnización por el no goce del descanso físico vacacional, vacaciones truncas, gratificaciones y bonificación extraordinaria, despido arbitrario y daño moral”.

Si se suma todo ello, la cantidad “asciende a más de un millón de dólares” o más de tres millones 600 mil soles, cifra que, de acuerdo con la comunicadores, “no corresponde al pasado reciente únicamente, sino que son cargos de deudas pendientes desde el 2015. Él laboró ocho años, seis meses y 24 días”.

Pero, ¿cómo se conoció sobre esta demanda? Varios medios nacionales pudieron corroborar el oficio del Poder Judicial del Perú, en el que se espefica el motivo de la denuncia de parte de Guillermo Salas a Alianza Lima. “Demanda de desinturalización de contratos de locación de servicios, pago de beneficios sociales, indemnización por despido arbitrario y daño moral”, precisa dicho documento.

Sin duda, a pesar del enorme cariño que ‘Chicho’ le tiene a la entidad ‘íntima’, por la que pasó como jugador y entrenador, e incluso salió campeón nacional en las dos facetas, ha querido prevalecer sus derechos laborales como cualquier trabajador.

Esto generó controversia en los hinchas de este equipo, pues algunos consideraron que él vive de ello y debe hacer respetar lo que le corresponde, mientras que otros rechazaron su postura y pidieron que sea más agradecido con el club que lo acogió y del cual es hincha.

Guillermo Salas y su salida de Alianza Lima

La salida de Guillermo Salas de Alianza Lima no se dio de la mejor manera. La directiva lo cesó luego del empate de local sin goles ante Universitario. Si bien el resultado no fue el determinante, sí lo fue la falta de idea de juego y el hecho de que sus rivales lo superaran en el campo pese a tener jugadores de mayor jerarquía.

‘Chicho’ quiso despedirse en una conferencia de prensa, aunque el gerente deportivo, José Bellina, se lo negó por disposición del club. “José Bellina me llamó en la noche y me dijo la decisión de no continuar en el club, más por el funcionamiento del equipo. No estuve de acuerdo y se los dije (también al administrador Sabogal). Por los números que habíamos hecho, con el Clausura, el título del año pasado, con el Apertura y todos los temas internos que habían pasado”, declaró para GOLPERU días después del anuncio oficial.

¿Qué dijo José Bellina por la salida de Guillermo Salas de Alianza Lima? Que sucedió por el performance del equipo. “Hemos visto que en los últimos partidos el rendimiento colectivo y los individuales no era lo que esperábamos. Eso sumado a si vemos los resultados a nivel macro han sido muy buenos, pero los de los últimos partidos no han sido así. De hecho, Alianza solo ha ganado cuatro de los últimos 12 partidos, lo cual sumado al rendimiento y juego del equipo estábamos viendo una tendencia que considerábamos que se estaba volviendo irreversible”, reveló en conferencia de prensa.