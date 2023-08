Joven usa caramelos de limón en TikTok para preparar limonada por su alto precio y recuerdan a Alán García

Joven usa caramelos de limón para preparar bebida, ya que está caro el precio de este cítrico. Video: TikTok

El ingenio de los peruanos no tiene límites y así lo acaba de demostrar un joven que decidió reemplazar el limón con unos caramelos y es que, como se sabe, este producto está por las nubes desde hace varias semanas.

A través de la plataforma de TikTok, el usuario de nombre Luis Mejía compartió un video en donde se le ve utilizando los caramelos de limón para preparar una limonada. El usuario en todo momento hace hincapié de que es un “lujo” ahora comprar este cítrico por su alto valor.

Recordemos que en varios mercados de la capital el costo del limón llega a los 13 soles, 12 soles y en algunos casos 10 soles, haciendo casi imposible de que algunas familias puedan comprarlo.

Cabe mencionar que este video ha alcanzado más de 161 mil corazones y tiene más de 2,500 comentarios, en los cuales muchos han recordado al expresidente Alan García, ya que entre los años 1985 y 1990 la gente usaba da caramelos para endulzar sus bebidas por la hiperinflación que se encontraba el Perú.

“Mi madre me comentó que en la época de Alán García la gente echaba caramelos de limón para preparar “limonada” porque todo estaba caro”. “Cuando viva sola no diré nada, pero habrá señales”. “Por culpa de este video, el caramelo de limón también se pondrá caro”, “Hemos regresado a la época de Alán García, qué alguien me explique este suceso”, “Mis abuelitos me contaban que usaban caramelos para endulzar las bebidas porque todo era carísimo”, fueron algunos de los comentarios que se encontraron en esta red social muy conocida.

Joven causa sensación en TikTok por usar caramelos de limón para preparar limonada.

¿Por qué la gente recordó a la época de Alan García en este video de TikTok?

Alan García Pérez fue presidente constitucional del Perú desde el 28 de julio de 1985 hasta el 28 de julio de 1990. Durante su primer mandato, el país experimentó largas filas, medidas económicas drásticas conocidas como “paquetazos” y una elevada inflación.

De acuerdo a datos proporcionados por el Banco Central de Reserva, la inflación durante el primer mandato de Alan García Pérez como presidente llegó a un asombroso 2.178.482%.

Es por eso que la población tuvo que hacer largas colas para conseguir alimento, o en el peor de los casos no encontrar y buscar nuevas alternativas para que muchas familias no murieran de hambre. El azúcar, pan, leche, arroz, aceite, el pollo, fueron algunos de los productos de primera necesidad que se elevaron increíblemente.

Alza de precio del limón genera preocupación en las familias

De los que registraron un alza pronunciada en el mes de julio, fueron la cebolla y el limón en 35% y 28% respectivamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el caso del limón cítrico en bolsa pasó de costar S/1,86 a S/5,83 (un alza de 213%), mientras que el limón en cajón pasó de S/1,90 a S/5,87, lo que equivale a un incremento del 209%.

En términos de impacto en los hogares y en los mercados locales, durante el mismo periodo de junio a agosto, el precio por kilo de limón envasado en bolsas aumentó de S/4,45 a S/9,55, lo que equivale a un incremento del 115%. Asimismo, en el caso del limón en cajón, el precio aumentó de S/4,89 a S/9,83, representando un alza del 101% en tan solo dos meses.