Alejandro Soto es rechazado por el 74% en su primer mes como presidente del Congreso, según IEP

Luego de que asumió el cargo, salieron a la luz múltiples denuncias contra Alejandro Soto. Foto: Congreso

En medio de múltiples denuncias que ponen en tela de juicio su idoneidad en el cargo y una inminente moción de censura, la desaprobación del presidente del Congreso, el apepista Alejandro Soto, supera el 70% en su primer mes de gestión, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

De acuerdo con el referido estudio, el rechazo de la ciudadanía a Soto Reyes es del 74%, mientras que la aprobación se posiciona en un mínimo de 8%.

Según el desglose por macrozonas, en regiones del sur —en las que se cuenta Cusco, región que representa el parlamentario de Alianza para el Progreso— se registra el mayor punto de desaprobación con 80%.

En tanto, la investigación del IEP también arrojó que la impopularidad del Congreso de la República se posiciona en 90%. Finalmente, se le consultó a la ciudadanía cuánta confianza tiene en el Parlamento, obteniendo la opción “Nada” un 75% de respaldo.

Moción de censura contra Alejandro Soto

El congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, promueve una moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, debido al rosario de denuncias que arrastra el parlamentario de Alianza para el Progreso.

De acuerdo con la iniciativa, se propone a la representación nacional la censura de Soto Reyes por:

Uso de facultades constitucionales de aprobación de una ley para beneficio propio con la finalidad de evadir el juzgamiento

Contratación irregular de personal en su despacho congresal

La omisión de la declaración de una deuda por concepto de reparación civil

Construcción de un edificio sin respetar las prohibiciones y parámetros del ordenamiento urbano vigente

Sentencia por cobro de dietas por sesiones de Concejo Municipal a las que no se asistió

Financiamiento de publicidad en redes sociales por parte de trabajadores del congresista Alejandro Soto Reyes

Falsificación de un contrato para favorecer a una empresa de transportes en Machupicchu

Moción de censura a Alejandro Soto: fundamentos y votos contra el presidente del Congreso de la República|Congreso

Parlamentarios de diversas bancadas se han pronunciado a favor de la remoción de Alejandro Soto de la presidencia del Congreso.

“Si no da un paso al costado, será censurado. Va a salir de todas maneras. Este es un tema que afecta la imagen del Congreso. El señor Soto no debe seguir más en el cargo. (...) He visto defensas que son irracionales. No se puede defender lo que no se puede defender. Uno defiende los principios, la moral, la ética, las instituciones, pero no a las personas que tienen faltas que son evidentes y que malogran la imagen del Congreso”, declaró el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya.

A su turno, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, consideró que Alejandro Soto debería “dar un paso al costado antes de que sea censurado”.

“Está bien que él de repente tenga los votos para que lo apoyen, pero él debería hacer un acto de reflexión y ver conscientemente el daño que le está haciendo a la imagen del Congreso y por ende del país”, apuntó.

También hay voces en el fujimorismo que cuestionan la permanencia de Soto en la Mesa Directiva.

“Nos preocupa a todos cuando sale una noticia respecto a nuevos hechos que tendría que explicar de todas maneras el presidente del Congreso. Creo que debe de sentarse, explicar cada uno de los casos en particular. Ha hecho una conferencia de prensa, pero ha surgido nuevos hechos que amerita que se siente nuevamente explique realmente en qué consisten las imputaciones que la hacen”, señaló la fujimorista Patricia Juárez.

“Es complicado que todo el tiempo estén apareciendo nuevas denuncias. Tiene que esclarecer y llegar a la verdad de las imputaciones que se le hacen porque al comienzo eran 55 denuncias y se han ido desinflando Cuando una persona es imputada con un hecho tiene que sentarse y tiene que explicar con información y documentación”, agregó.