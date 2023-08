Luciana Fuster y Patricio Parodi coinciden con Flavia Laos y Austin Palao en fiesta de cumpleaños de Peter Fajardo. Instagram.

Incómodo encuentro. Luciana Fuster y Patricio Parodi acudieron a la fiesta de cumpleaños del productor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo y se cruzaron con sus exparejas Flavia Laos y Austin Palao, despertando varias miradas en los asistentes de la celebración.

Como se sabe, la ‘Miss Grand Internacional 2023′ y el capitán de los guerreros iniciaron su romance en medio de muchas críticas, debido a que la modelo fue acusada de no respetar los códigos de amistad al iniciar una relación con la expareja de su amiga Flavia Laos.

Y debido a que pertenecen al mismo círculo de amigos, la coincidencia se iba a dar tarde o temprano. Peter Fajardo celebró su cumpleaños el pasado viernes 25 de agosto y estuvieron todos los competidores de ‘Esto es Guerra’ y exparticipantes del reality de competencia.

El popular ‘Chanchi duende’ compartió algunos videos de cómo fue la celebración de cumpleaños. Y como se pudo ver tuvo una gran fiesta y con diferentes orquesta de salas y de cumbia, entre ellas; Los Hermanos Yaipén, JP El Camacho, Combinación de la Habana, Marlon Alves de Los 4.

Luciana Fuster se encargó de compartir un video en su cuenta de Instagram que estuvo con su novio Parodi en la mencionada fiesta. Se pudo ver que la pareja no se separó en ningún momento y siempre estuvo con el grupo de sus amigos.

Asimismo, acudió Austin Palao y su novia Flavia Laos, pues publicaron varias fotos de su permanencia en dicha fiesta mediante sus plataformas digitales. Hasta el momento no hay imágenes que evidencien que hayan estado en el mismo grupo, pero se sabe que la actriz se retiró del lugar para poder cumplir con sus presentaciones como cantante.

También estuvieron presentes exintegrantes del reality de competencia como Michelle Soifer, María Pía Copello, Jazmín Pinedo, Yahaira Plasencia, entre otros.

Alejandra Baigorria, María Pia Copello, Michelle Soifer y Flavia Laos- Perú - 26 de agosto.

Usuarios criticaron baile de Luciana Fuster

En TikTok se encuentra circulando un video, donde se le puede ver a Luciana Fuster bailando de manera muy extrovertida junto a la orquesta ‘La Combinación de la Habana’ en el escenario de la fiesta de cumpleaños de Peter Fajardo.

Los usuarios de esta red social comenzaron a criticar la actitud de la reina de belleza y comentaron que se debe a que quiso llamar la atención de Flavia y Austin.

“Concuerdo contigo, siempre queriendo llamar la atención Luciana, pero Patricio se ve mucho mejor con Flavia que con Luciana”, “Siempre hace lo mismo, pobrecita”, “Fuster queda mal cuando se rebaja por llamar la atención donde no debe, qué nivel“, “Pobrecita, siempre queriendo copiar a Luciana y muchos nos hemos dado cuenta de eso”.

Luciana Fuster se divierte en fiesta de cumpleaños de Peter Fajardo. TikTok.

Luciana Fuster no perdonaría una infidelidad de Patricio Parodi

Luciana Fuster comentó que no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de su pareja, Patricio Parodi porque lo considera como perdida de respeto hacia el compromiso y a ella misma.

La modelo de 24 años fue contundente: no perdonaría una infidelidad. “Personalmente, no perdonaría una infidelidad. No porque crea en la idea de que si te engañan una vez, te engañarán siempre, mi decisión se basa en el hecho de que una infidelidad implica una pérdida de respeto. ¿Dónde queda el respeto propio y el amor propio en esa situación?”, sostuvo.

Por su lado, ‘Pato’ Parodi se planteó la posibilidad de encontrar una solución al lado de su pareja tras ocurrir una infidelidad. “Siempre uno dice que no perdonaría una infidelidad, pero creo que cada persona reacciona de manera diferente en ese tipo de situaciones. No se puede predecir cómo uno va a reaccionar hasta que lo vive en el momento. He visto casos en los que amigos decían que jamás perdonarían una infidelidad, pero luego cambian de opinión y dan otra versión o explicación. Cada pareja toma sus propias decisiones, acertadas o equivocadas”.

Luciana y Patricio estarán este sábado a las 9 de la noche en el programa ¿Cuál es el verdadero? por América Televisión, donde demostrarán sus habilidades para detectar las mentiras de los concursantes.