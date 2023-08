Juliana Oxenford y el alcalde de Trujillo se pelean en vivo: “Usted es de una calaña bien bajita”

La conductora de 'Al estilo Juliana', Juliana Oxenford, y Arturo Fernández discutieron después que este último destruyera a martillazos placas en un colegio. Video: Al estilo Juliana /ATV

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, protagonizó un nuevo escándalo. Esta vez tuvo un espinoso desencuentro verbal con la periodista de ATV, Juliana Oxenford, a quien gritó y ofendió en repetidas ocasiones, luego de que ella lo cuestionara por dañar a martillazos una placa conmemorativa ubicada en un centro educativo de la ciudad.

La pelea en vivo, durante la emisión del programa periodístico ‘Al estilo Juliana’, inició cuando el alcalde trataba de explicar sus motivos para golpear la placa, pues en sus argumentos era porque esta obra era parte de la “mafia” instaurada por Alianza para el Progreso (APP), pues dijo que pese a que era una obra reciente realizada por la Autoridad para la Recontrucción con Cambios (ARCC) -derivada a una empresa vinculada a APP según su versión- las paredes se están rajando y tienen huecos.

Poco después, la periodista le dijo que entendía su indignación, pero no eran las formas en las que un alcalde debería comportarse y que la municipalidad podría subsanar estos daños que ponen en peligro a los estudiantes. Fue entonces cuando Arturo Fernández estalló colérico.

—La municipalidad no es una chacra como usted tiene en ATV. La municipalidad ya gastó anteriormente cuatro millones con la AARC, la institución más mafiosa—espetó Fernández.

Oxenford tampoco retuvo su cólera y alzó la voz ante los gritos del alcalde.

—Lo de la chacra se lo guarda. Si usted está acostumbrado a arremeter contra periodistas y faltar el respeto a mujeres de prensa, hombres de prensa y a sus propios regidores conmigo bájele los decibeles o le corto la entrevista automáticamente.

—Usted no me va a faltar el respeto. Acá vamos a hablar de igual a igual —continuó el burgomaestre— usted es protectora de delincuentes, presuntamente, porque a usted le duele cuando matan a un delincuente y ahora se viene a poner llorosa por una placa, donde está gente que tiene juicios por donde lo veas.

Alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. (Andina)

Lejos de intimidarse por las ofensas de Fernández, la periodista continuó con la discusión y le dijo que era una persona “que miente” y que “no es respetuoso”. En esta parte de la pelea Oxenford mencionó a los huacos eróticos de la ciudad, por lo que nuevamente el alcalde tuvo una respuesta de furia.

“Estás obsesionada con los huacos. Creo que los huacos no te dejan dormir. Yo creo que ya deberías pasar página. Creo que si tienes tanto amor a los huacos ven y tómate una foto. Estás parcializada, no quieres ver la mafia de APP”, dijo irrespetuosamente Fernández.

—Yo sé que usted es de una calaña bien bajita, pero en televisión compórtese. Guarde las formas, infórmese, pero no a través del Tiktok—respondió la mujer de prensa.

Ya casi al finalizar la pelea, Fernández intentó acallar a la conductora de ATV reclamándole que “su marido ha contratado con el Estado, por lo que Juliana Oxenford dijo que él había realizado una serie de spots, durante la pandemia, para ayudar a informar a la población sobre los beneficios de vacunarse contra la COVID-19.

La periodista Juliana Oxenford tuvo que cortar al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, después que habló sobre su familia. Video: Al estilo Juliana / ATV

“Mientras este alcalde tomaba agüitas, porquerías, diciéndole a la gente que eso te sanaba de la COVID-19 y decía no a la vacunacion, mi esposo hizo varios spots para informar a la gente, incluso ingresó al hospital de Villa el Salvador a pesar de que le pedí que no”, manifestó.

En una parte de su pelea, la conductora pidió al equipo de producción que le bajara el nivel del volumen a las intervenciones del alcalde, debido a su ofuscación. Finalmente, la pelea culminó cuando ella decidió cortarlo del espacio periodístico.

Alcalde ataca placa a martillazos

Durante una visita a la Institución Educativa 81004 La Unión se ve que un asistente del alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, grababa su discurso de rechazo a las placas conmemorativas donde figura el nombre de la presidenta Dina Boluarte; el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y el exalcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega y se menciona a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

“Esto no debe existir en ningún colegio. El colegio no es política. Aquí tiene que estar la placa de los directores, de los padres de familia, los que han luchado. Esto no se puede quedar así”, indicó Fernández Bazán y empezó a romper las placas a martillazos.

Placa conmemorativa del colegio La Unión, del distrito y provincia de Trujillo - La Libertad - Perú - Crédito: Redes sociales de Arturo Fernández.

Fernández Bazán, con martillo en mano, golpeó una y otra vez las placas, señalando que la educación no se debe politizar. Seguidamente, arremetió contra la presidenta. “Usted es una presidenta de vacancia. Acá no puede estar esta cochinada”, dijo.

Pese a los repetidos martillazos, Fernández no logró romper ninguna de las dos placas, pero sí les hizo pequeñas rajaduras.

Más hechos cuestionables de Fernández

A Arturo Fernández también lo conocen como el ‘Loco Moche’. Una de sus polémicas datan del 2020, cuando aún era alcalde del distrito de Moche, y envió una carta manchada con su sangre al presidente Martín Vizcarra para pedirle que levante la cuarentena por la COVID-19.

En la época de la pandemia, la entonces autoridad máxima de Moche también solicitó la inclusión del dióxido de cloro en el protocolo de tratamiento para personas afectadas por la enfermedad del coronavirus. Además, hizo una petición al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para recibir suministros de la vacuna desarrollada por ese país.

Además, un reciente hecho lo involucra en una amenaza de muerte a un trabajador de construcción civil de una obra de la comuna edil norteña. “¿Quieres que te meta un balazo en la cabeza?”, dijo Fernández tras recibir reclamos de los trabajadores quienes le pedían mejorar las condiciones en las que trabajan.