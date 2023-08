Cienciano condenó el arbitraje y lanzó fuertes calificativos por averia del VAR en derrota ante Mannucci por Liga 1

Cienciano protestó por dos errores puntuales del árbitro ítalo Gonzáles en su partido contra Mannucci - Crédito: captura GOLPERU

La jornada 11 del Torneo Clausura 2023 continúa este sábado 26 de agosto con el encuentro entre Carlos Mannucci y Cienciano en el estadio Mansiche. El compromiso disputado en la ciudad de Trujillo se vio envuelto en polémica, debido al videoarbitraje y la terna arbitral, quienes perjudicaron a los cusqueños, hecho que fue denunciado públicamente por la institución ‘roja’.

En esta ocasión la controversia no se basó en una intervención del VAR, sino que el moderno sistema no se hizo presente en la justa deportiva. De acuerdo con la información brindada por la señal encargada de la transmisión de la contienda, no se contó con la tecnología por fallas en el sistema operativo.

Con este inconveniente, el árbitro designado por la Conar, Ítalo Gonzáles, tuvo que arrancar las acciones sin VAR. Esto no fue bien recibido por el conjunto imperial, que a través de sus redes sociales emitió un pronunciamiento ante un eventual fallo contra sus intereses.

“Increíble. En el partido que jugamos en Trujillo se juega sin VAR. En el último momento se comunicó y se quiso retrasar el partido. Argumentan problemas técnicos. Ponemos en conocimiento cualquier atentado arbitral contra nuestros intereses. Se informa que se está solucionando el tema del VAR. Seguiremos esperando”, alertó el ‘papá'.

La primera advertencia de Cienciano por averia del VAR antes de su partido contra Mannucci - Crédito: Twitter Cienciano

Un polémico penal

La primera polémica del cotejo llegó a los 29 minutos de la etapa inicial, cuando el atacante colombiano Léiner Escalante ganó una pelota en la media cancha y arrancó carrera hacia la portería defendida por el golero Miguel Vargas. Cuando estaba por ingresar al área rival, el capitán de Cienciano, Carlos Beltrán, lo derribó y el juez central sancionó penal, pese a que la infracción ocurrió fuera de dicha zona. Como no se contaba con videoarbitraje, no se pudo corregir el fallo del réferi y se mantuvo la decisión. Matías Succar cambió la pena máxima por gol y los ‘carlistas’ se colocaban 1-0 arriba.

Mediante sus redes sociales, los perjudicados catalogaron como “vergüenza” el cobro. “Rechazamos tajantemente lo que está sucediendo en Trujillo. Es increíble que, por la falta del VAR, nos cobran un ‘penal’; sin embargo, la falta fue fuera del área. El equipo local nos gana con un penal inventado por el árbitro y porque no hay VAR”, protestaron.

“¡Vergüenza en Trujillo! Descaradamente, la organización de la Liga 1 programa un partido de fútbol profesional sin VAR y aquí mostramos las consecuencias de ello. Una falta fuera del área que se cobra como penal. ¡Indignante!”, agregaron.

Carlos Beltrán derribó a Léiner Escalante fuera del área, sin embargo, el árbitro Ítalo Gonzáles cobró la pena máxima. (GOLPERU)

Inexistente fuera de juego

Otra jugada que reclamó enérgicamente Cienciano en sus redes sociales institucionales fue un fuera de juego inexistente que se le cobró a su delantero Carlos Garcés. En el tiempo agregado de la etapa inicial, a los 45+2 minutos, el atacante panameño Alberto Quintero controló la pelota y la cedió para el volante Paolo Hurtado, quien filtró un servicio para la posición en la que se encontraba el artillero ecuatoriano, totalmente habilitado, y definió ante la salida del portero Manuel Heredia, quien consiguió atajar la redonda.

Ítalo Gonzáles cobró offside, pese a que no había, lo que causó molestia en Cienciano, pues si la bola llegaba a cruzar la red, esto iba a ser anulado injustamente. “¡La vergüenza del 2023! Nos cobran una posición adelantada inexistente. ¿Dónde está el VAR? ¿Y si hubiera sido gol? Lamentablemente, estas acciones de la organización de la Liga 1 afectan la imagen y los intereses del fútbol peruano. ¡Increíble!”, escribieron en Twitter.

Finalmente, el duelo acabó con triunfo 2-0 a favor de los ‘carlistas’, con anotaciones de ariete Matías Succar y del centrocampista Yamir Oliva. Con este resultado, los norteños subieron al octavo lugar del Torneo Clausura con 14 puntos, mientras que los cusqueños se quedan en la novena casilla con 13 unidades.