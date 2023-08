Óscar Ruggeri reveló la reacción de Ricardo Gareca al quedar fuera del Mundial con selección peruana: “Estaba llorando”

Óscar Ruggeri reveló la reacción de Ricardo Gareca al ser eliminado en repechaje camino a Qatar 2022. (Al Ángulo)

Ha pasado más de un año de la dolorosa eliminación de la selección peruana en el repechaje a manos de Australia camino al Mundial Qatar 2022, pero, parece como si hubiera ocurrido ayer. Más aún cuando falta poco para que inicie un nuevo proceso clasificatorio.

Los relatos de ese triste episodio del balompié nacional continúan saliendo a la luz. Esta vez, Óscar Ruggeri, exjugador argentino y amigo del extécnico de la ‘bicolor’, Ricardo Gareca, relató cómo su excompañero vivió quedarse fuera de la máxima competencia de la FIFA.

“Cuando quedás afuera tenés que esperar cuatro años para volver a tener esa posibilidad. En la segunda lloraba (por la eliminación), me acuerdo que lo llamé y el ‘Flaco’ estaba llorando. Me hace acordar y me emociona, él tenía un sentimiento de pertenencia tan grande acá”, narró el ‘gaucho’ en el último programa de Al Ángulo.

En seguida, el ‘Cabezón’ recordó las muestras de cariño de los hinchas peruanos hacia el ‘Tigre’. “Vine un par de veces que salí con él a comer a un restaurant, estábamos entrando al restaurant, la gente lo vio entrar, se puso de pie y lo aplaudía. Me agarró una emoción que le hagan eso a mi amigo, le dije ‘Fa.. Ricardo qué fuerte que es esto con Perú'. En la calle es de locos, qué lindo”.

Minutos después, Óscar Ruggeri contó los consejos que le dio a Ricardo Gareca previo a su salida de la ‘blanquirroja’. “Cuando estaba fuera de Perú o no le dijeron nada, no lo llamaron, si él tenía la oportunidad de seguir en Perú, yo le decía ‘sigue para adelante porque es tu lugar, encontraste tu lugar, estás cómodo, los jugadores te respetan y te siguen. Si no es Perú, pensá bien’”.

Ricardo Gareca quedó fuera del Mundial y meses después se marchó de la selección peruana.

Eliminación y despedida

Las lágrimas de Ricardo Gareca confirmaron lo doloroso que fue quedarse fuera de la Copa del Mundo. Y es que Perú se quedó a puertas de ir al torneo por segunda vez consecutiva. Algo que no sucedía desde el Argentina 78 y España 82. La aflicción aumentó en los próximos días.

El ‘Tigre’, que culminaba su contrato con el ‘equipo de todos’ después de la cita mundialista, no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para estirar su vínculo. Se habló que las causas fueron económicas, lo cual el argentino desmintió en conferencia y dio a conocer el mal trato en la negociación.

Fue así como el ‘Flaco’ se despidió de la selección peruana luego de más de siete años llenos éxito, con un subcampeonato en la Copa América 2019 , una clasificación a un Mundial y un legado que probablemente perdurá por muchos años en suelo ‘incaico’.

Tras su partida, Gareca intentó insertarse al fútbol argentino regresando a Vélez Sarsfield, no obstante, fracasó. Hiló una racha de 10 partidos sin ganar y dejó el cargo. Actualmente, el estratega de 65 años no tiene club.

Ricardo Gareca llegó en 2015 a la selección peruana luego de su paso por Palmeiras de Brasil.

Ruggeri habló de la posibilidad de que Gareca vaya a Baréin

Por otro lado, el exdefensor fue consultado sobre la fustrada incorporación a la selección de Baréin. “Me pareció extraño y se lo dije. Fue a ver las instalaciones, pero creo que no estaba. Fue por respeto a la gente que le mandaron los pasajes por cómo es él y cómo se maneja en la vida”.

“Allá es amateur, los chicos trabajan y luego van a entrenar, es difícil, no es sencillo, muy lejos (...). Cuando me dijo de esto, imagínate la charla que tuvimos, le dije ‘no, son cuatro años, allá, olvídate que yo vaya allá', quién va a ir a Baréin. Viene de competir mundiales y otro que estuvo ahí, irse a lugares donde no se compite es cuando la persona quiere la comodidad y sobretodo lo económico”, añadió.